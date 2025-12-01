Đua xe F1, Qatar GP: Verstappen thắng lớn, chờ cuộc chiến "tam mã" đoạt ngôi vương 2025

Từ vị trí xuất phát thứ 3, Verstappen vượt Norris ngay ở khúc cua đầu tiên và bám sát Piastri, người xuất phát đầu trong những vòng đầu. Mọi thứ đảo chiều ở vòng đua thứ 7 khi Nico Hulkenberg và Pierre Gasly va chạm, dẫn đến xe an toàn xuất hiện.

Trong khi hầu hết các tay đua vào pit thực hiện lần thay lốp bắt buộc đầu tiên (trong tổng số 2 lần bắt buộc của cuộc đua có 57 vòng), cả Piastri và Norris đều chọn ở lại trên đường đua. Quyết định đó khiến họ cuối cùng bị Verstappen vượt qua trên bảng tổng sắp.

Verstappen khép lại chặng đua ở Qatar GP với vị trí thứ nhất kèm theo thành tích 1 giờ 24 phút 38,241 giây. Anh về sớm hơn so với người về nhì là Piastri 7,995 giây.

Niềm vui của Verstappen

Lando Norris bước vào chặng đua Qatar GP với lợi thế có nhiều hơn vị trí thứ 2 tới 24 điểm trên bảng xếp hạng tổng F1 mùa 2025. Mọi người chờ anh đăng quang sớm ở Qatar GP nếu về nhất. Nhưng việc chỉ về đích thứ 4 khiến cho khoảng cách về mặt điểm số giữa Norris với Verstappen và Piastri giảm xuống lần lượt chỉ còn 12 điểm và 16 điểm.

Chặng đua Abu Dhabi GP sẽ diễn ra vào cuối tuần này (20h, 7/12). Đây sẽ là cuộc đua quyết định tới chức vô địch F1 mùa 2025. Khoảng cách giữa Verstappen, Norris và Piastri không quá lớn nên điều gì cũng có thể xảy ra.

Vị trí top 5 chặng đua Qatar GP

Bảng xếp hạng F1 mùa giải 2025