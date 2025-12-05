Dự đoán tỷ số vòng 15 Ngoại hạng Anh: Arsenal nguy cơ mất điểm, MU "trút giận"

Arsenal gặp khó

Aston Villa sẽ tiếp đón Arsenal trong trận đấu sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, với mục tiêu nối dài chuỗi phong độ ấn tượng. Đội chủ sân Villa Park đã thắng cả 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đang tràn đầy tự tin cũng như khí thế.

Mikel Merino đang có phong độ rất cao

Trong khi đó, Arsenal bất bại 18 trận liên tiếp trên mọi mặt trận. “Pháo thủ” đang dẫn đầu bảng xếp hạng và sẽ hướng tới việc nới rộng khoảng cách bằng chiến thắng trên sân khách. Sẽ rất đáng chú ý để xem HLV Mikel Arteta xoay xở ra sao trong bối cảnh Arsenal đang gặp khủng hoảng chấn thương.

Những cuộc đối đầu giữa hai đội trước đây thường khá cân bằng và khó phân định. Ở lần chạm trán gần nhất, hai đội đã hòa 2-2. Một kết quả chia điểm nữa hoàn toàn có thể xảy ra ở trận đấu này.

Man City - Chelsea chớp thời cơ

Với việc Arsenal có khả năng mất điểm, Man City và Chelsea sẽ chớp lấy cơ hội này để thu hẹp khoảng cách. Man City tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Man City đã thắng 12 trong 14 lần gần nhất tiếp đón Sunderland.

Sunderland cũng đang có phong độ ấn tượng khi bất bại ở 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. “Mèo đen” được dự đoán gây khó khăn cho Man City, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu giữ 3 điểm ở lại Etihad.

Trong khi đó, Chelsea hành quân tới sân của Bournemouth sau trận thua đáng thất vọng trước Leeds United. “The Blues” buộc phải thắng nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch với Arsenal và Man City.

Bournemouth đã không thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thêm nữa, Chelsea đã bất bại trong 8 lần đối đầu gần nhất với “The Cherries”. Một chiến thắng cho đoàn quân của HLV Enzo Maresca là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

MU trút giận

MU tiếp tục phong độ thiếu ổn định khi đánh rơi chiến thắng trước West Ham ngay trên sân nhà Old Trafford. Ở vòng này, “Quỷ đỏ” chỉ phải hành quân tới làm khách trên sân của đội cuối bảng Wolves. “Bầy sói” chưa thắng trận nào ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa và đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại khi thua cả 7 vòng gần nhất. Đoàn quân của HLV Rob Edwards thậm chí không ghi được bàn nào trong 5 trận vừa qua.

MU vừa đánh rơi 3 điểm trước West Ham

MU rõ ràng có lý do để tự tin hướng tới 3 điểm. “Quỷ đỏ” đã thắng 4 trong 6 lần đối đầu gần nhất với Wolves và hoàn toàn có thể gieo sầu cho “Bầy sói” thêm một lần nữa nếu các học trò của HLV Ruben Amorim chơi đúng khả năng.

Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Liverpool hành quân tới sân của Leeds United trong nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng. “Lữ đoàn đỏ” đang có phong độ tệ hại khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Leeds United đã chấm dứt chuỗi trận thua bằng chiến thắng sốc trước Chelsea ở vòng đấu trước và sẽ bước vào trận đấu này với sự tự tin rất lớn. Đoàn quân của HLV Daniel Farke có đủ chất lượng để gây khó dễ cho Liverpool.

Những cuộc chạm trán giữa hai đội thường mang lại rất nhiều bàn thắng, với 28 pha lập công trong 6 trận gần nhất. Một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nữa hoàn toàn có thể xảy ra.