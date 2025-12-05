Khó tin với loạt 'sạn' ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sớm gây chú ý với một loạt sự cố bắt đầu từ khi chưa khai màn.

Đầu tiền là thông tin U22 Singapore không tham dự, do Ủy ban Olympic Singapore đánh giá nước này không có cơ hội giành huy chương bóng đá nam nên không cử đại diện.

Sự cố Quốc ca ngay trong ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 khiến ban tổ chức phải gửi thư xin lỗi các bên liên quan

Tới phút chót, U22 Singapore xác nhận tham dự. Tuy nhiên sau khi hoàn tất bốc thăm, đến lượt U22 Campuchia thông báo rút lui. Chủ nhà Thái Lan quyết định đưa U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để tránh phải bốc thăm lại, và mỗi bảng đủ tối thiểu 3 đội.

Xáo trộn tiếp theo đến ở địa điểm thi đấu. Có lẽ trong lịch sử SEA Games, chưa bao giờ chủ nhà thay đổi địa điểm tổ chức các bảng đấu nhiều như Thái Lan, với tổng cộng 4 lần điều chỉnh, trong đó chỉ lần điều chỉnh cuối cùng là lý do bất khả kháng (lũ lụt tại Songkhla - nơi dự kiến đăng cai bảng B).

Đúng ngày môn bóng đá nam SEA Games khai màn (3-12), ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan để xảy ra sự cố nghiêm trọng khi không cử quốc thiều trong nghi thức cử chào cờ trước trận Việt Nam - Lào, khiến dư luận bức xúc. Ban tổ chức SEA Games ngay sau đó đã gửi thư xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Olympic Campuchia, hứa không tái phạm.

Dàn đèn sân Rajamangala bị cháy nhiều bóng phải sang sân khác mượn thêm (ảnh trái) và sân Chiangmai mặt cỏ úa vàng, cũ kỹ dù vừa được đầu tư nâng cấp

Trọng tài môn bóng đá nam SEA Games 33 sử dụng bảng thay người bằng cơ như các giải phong trào

Truyền thông và cộng đồng mạng Thái Lan tiếp tục chỉ ra hàng loạt "hạt sạn" khác ở môn thi này. Đơn cử như hình ảnh gần nhất cho thấy sân Chiangmai - nơi tổ chức bảng C - có chất lượng mặt cỏ rất xấu, úa vàng, khán đài cũ kỹ..., dù vừa trải qua thời gian dài duy tu với kinh phí lớn.

Còn tại sân Rajamangala - nơi tổ chức bảng A, B và các trận bán kết, chung kết - dàn đèn có nhiều bóng bị cháy, không đủ sáng. Ban tổ chức đã phải cấp tốc tới một sân bóng đá chuyên nghiệp gần đó để... mượn vài bóng đèn lắp thay thế.

Sân Rajamangala cũng vừa được đầu tư 40 triệu baht (33 tỉ đồng) để cải tạo một số hạng mục quan trọng phục vụ SEA Games 33. Tuy nhiên không hiểu sao dàn đèn chiếu sáng lại không nằm trong danh mục này.

Các khu vệ sinh của sân thuộc danh mục cải tạo thì được cổ động viên sau khi tới cổ vũ trận Thái Lan - Timor Leste phản ánh là mất vệ sinh, xuống cấp và lạc hậu.

Bên cạnh đó, hình ảnh trọng tài sử dụng bảng thay người bằng nút cơ thay vì bảng điện tử - vốn đã áp dụng rộng rãi từ lâu tại nhiều giải đấu - bị chê là lạc hậu, không tương xứng với quy mô, tầm vóc và tuyên bố số hóa của ban tổ chức tại SEA Games 33.

Những "hạt sạn" trên đang trở thành chủ đề chế giễu, chỉ trích từ chính cư dân mạng Thái Lan. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đến từ sự thiếu trách nhiệm, và đòi hỏi ban tổ chức phải chấn chỉnh ngay lập tức khi SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc ngày 9-12 và bế mạc vào 20-12.