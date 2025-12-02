Đua xe F1, Qatar GP: Verstappen chạm mốc 70 chiến thắng, cách biệt top 3 còn 16 điểm

Vòng phân hạng: "Cú đúp" pole tại Lusail cho Piastri

Oscar Piastri đã giành trọn cả 2 pole tại Qatar, P1 cho cuộc đua chính và Sprint. Đây là lần thứ 70 McLaren chiếm hàng xuất phát đầu tiên – và đây cũng là pole GP thứ sáu của anh trong mùa giải này. Đây là lần đầu trong 5 chặng gần nhất tay lái Australia xuất phát trong top 3. Đã có bốn tay đua khác nhau giành pole trong bốn kỳ Qatar GP được tổ chức tại trường đua Lusail.

Red Bull tiến gần tới ‘cú lội ngược dòng’ kinh điển

Norris có lần thứ năm liên tiếp xuất phát trong top 2, nhưng anh chưa từng thắng chặng nào khi xuất phát ở vị trí P2 ở cả 13 lần có thành tích này (tính cả chặng này). George Russell có lần thứ tư trong năm chặng gần nhất xuất phát P4. Anh cũng từng về đích P4 tại Qatar vào các năm 2023 và 2024.

Kimi Antonelli xếp thứ năm, duy trì thành tích chưa bao giờ xuất phát ngoài top 5 tại Qatar của "mũi tên bạc" Mercedes. Isack Hadjar đứng P6, nghĩa là Racing Bulls có một chiếc xe trong top 6 ở ba chặng liên tiếp.

Carlos Sainz xếp cao hơn một bậc so với phân hạng Sprint cho Williams. Phía sau, Fernando Alonso có lần thứ hai liên tiếp xuất phát trong top 8 cuộc đua chính. Tại Alpine, Pierre Gasly có chặng thứ ba liên tiếp vào Q3, và là lần thứ 10 năm nay. Ferrari tiếp tục có kết quả thất vọng với Charles Leclerc đứng thứ 10, còn Lewis Hamilton xếp thứ 18 – đánh dấu màn phân hạng tệ nhất trong lịch sử của Ferrari tại Qatar với cả hai chiếc xe.

McLaren mắc sai lầm nhưng lợi thế vẫn đang thuộc về Norris

Nico Hulkenberg xuất phát thứ 11 lần thứ 4 trong sáu chặng gần đây. Tiếp đến là tay lái Racing Bulls thứ 2, Liam Lawson (P12) – vị trí mà anh đã xuất phát nhiều nhất trong sự nghiệp (7 lần).

Ollie Bearman xếp thứ 13 và anh tiếp tục vượt qua Esteban Ocon trong vòng phân hạng, nâng tỷ số đối đầu 14–9 mùa này. Gabriel Bortoleto có kết quả phân hạng tốt nhất kể từ Singapore với P14, nhưng án phạt khiến anh phải xuất phát P19.

Alex Albon tiếp tục chuỗi thành tích chưa thể vào Q3 tại Qatar khi dừng lại ở P15. Yuki Tsunoda (Red Bull) bị loại ở Q1 lần thứ ba liên tiếp. Vòng Q1 của anh chậm hơn 0,242s so với vòng SQ3 ngày hôm qua. Esteban Ocon đứng thứ 17 với lần thứ năm trong bảy chặng gần nhất bị loại từ Q1. Hamilton đứng thứ 18, đánh dấu hai chặng liên tiếp bị loại ở Q1.

Mercedes đang tiến gần hơn đến vị trí số 2 trên BXH

Lance Stroll xếp thứ 19 – bị loại Q1 trong 15 chặng mùa này, nhiều nhất trong toàn bộ 20 tay đua. Franco Colapinto là người chậm nhất trong cả phân hạng Sprint lẫn phân hạng Grand Prix cuối tuần này.

Cuộc đua chính: Chiến thắng thứ 50 của Verstappen khi mang số #1

Abu Dhabi sẽ là chặng quyết định danh hiệu đầu tiên có hơn hai tay đua vẫn tranh chức vô địch kể từ năm 2010. Verstappen thắng Qatar GP năm thứ ba liên tiếp nhưng có lần đầu tiên vô địch Qatar GP mà không dẫn đầu vòng mở màn. Đây là chiến thắng Grand Prix thứ 70 trong sự nghiệp của tay lái Hà Lan.

Đây là chiến thắng chặng thứ 7 của Verstappen mùa này, giúp anh cân bằng thành tích với Piastri và Norris. Verstappen lần đầu xếp trên một tay đua McLaren trên bảng xếp hạng kể từ tháng 4 (Nhật Bản). Ngoài ra, đây cũng là chiến thắng thứ 50 của anh khi sử dụng số #1 trên xe.

Williams chắc chắn đứng thứ 5 trên BXH đội đua năm 2025

Piastri về nhì và mất vị trí thứ 2 trên BXH tay đua vào tay Verstappen. Nhưng anh đã chấm dứt chuỗi 6 chặng liên tiếp không lên podium. Carlos Sainz (P3) trở thành tay đua Williams đầu tiên có nhiều hơn một podium trong một mùa kể từ 2015 (Felipe Massa và Valtteri Bottas). Thứ 6 vừa qua cũng là kỷ niệm bốn năm ngày mất của Sir Frank Williams – người sáng lập đội đua.

Norris về thứ 4 và vẫn dẫn đầu BXH tay đua với 12 điểm nhiều hơn Verstappen và 16 điểm nhiều hơn Piastri. Ở Mercedes, Kimi Antonelli (P5) có lần thứ tư liên tiếp về đích trong top 6. Russell về hạng 6 và bị đồng đội Antonelli đánh bại lần thứ ba trong bốn chặng gần nhất.

Alonso về thứ 7 cho Aston Martin

Với P7 cho Aston Martin, Alonso có điểm đầu tiên trong cuộc đua chính sau bốn chặng. Charles Leclerc (P8) là tay đua Ferrari có thứ hạng cao hơn và về đích kém người thắng cuộc tới 56,8 giây.

Với P9, Liam Lawson mang về điểm số đầu tiên cho Racing Bulls tại Qatar. Yuki Tsunoda giành điểm số cuối cùng, tay lái Nhật Bản ghi điểm ở cả Sprint lẫn Grand Prix cuối tuần này. Alex Albon đứng thứ 11 và đã bảy chặng liên tiếp không ghi điểm. Hamilton về thứ 12, anh cũng có lần thứ tư trong 10 chặng gần nhất trắng tay cùng Ferrari.

Chặng đua cuối cùng của mùa giải 2025 sẽ diễn ra tại trường đua Yas Marina, Abu Dhabi cuối tuần này, từ ngày 5 đến 7/12.