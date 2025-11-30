Đua xe F1, Qatar GP: Piastri phản công với chiến thắng Sprint cùng vị trí pole

Ngày đua thứ hai khởi đầu với chỉ 16 chiếc xe trên đường đua. Sau khi bị loại tại SQ1, Ferrari đã “tăng ca” với chiếc xe của Hamilton sau phiên phân hạng. Và tay đua Ferrari sẽ phải xuất phát từ đường pit, cũng như với Stroll, Gasly, Colapinto.

Bộ lốp vàng vẫn là lựa chọn chung dành cho Sprint. Trong đó, chỉ Hamilton, Gasly, Colapinto sử dụng bộ lốp C2 mới. Sprint chỉ diễn ra trong 19 vòng tất cả. Vì vậy, bộ lốp không hoạt động quá quãng đường đã được giới hạn, và các tay đua không cần phải thay lốp.

Ngay khi có tín hiệu, Piastri sớm bứt phá, trong khi Russell bận phòng thủ trước Norris tại góc cua thứ nhất. Verstappen đã tìm được đường vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Alonso tụt lại phía sau hai tay đua Red Bull. Ở phía sau, Leclerc mắc lỗi tại góc cua thứ 2, và rơi xuống vị trí thứ 13.

Verstappen bất lực phía sau Norris tại Qatar Sprint

Verstappen có sự trợ giúp từ DRS, nhưng vấn đề với chiếc RB21 đã cầm chân nhà đương kim vô địch trong cuộc đấu giành vị trí thứ 3. Đoàn đua dần bước vào giai đoạn ổn định. Trong khi đó, một số tay đua gặp khó khăn khi cố giữ chiếc xe nằm trong giới hạn đường đua. Tsunoda đã phải nhận án phạt sau khi vi phạm giới hạn đua vượt số lượng cho phép.

Vòng 13, Antonelli nắm lấy cơ hội khi Alonso mắc lỗi tại góc cua cuối cùng. Tay đua Mercedes vươn lên vị trí thứ 6, phía sau Tsunoda với án phạt 5 giây. Tuy nhiên, Antonelli cũng phải nhận án phạt tương tự.

Chung cuộc, Piastri cán đích và giành chiến thắng Sprint trước Russell và Norris, với Verstappen, Tsunoda, Antonelli, Alonso, và Sainz ghi điểm trong top 8.

Kết quả Sprint tại Qatar

Sức nóng của Sprint chưa kịp giảm xuống, thì Lusail tiếp tục trở nên bận rộn với phiên phân hạng chính. Lượt chạy đầu tiên của Q1 khởi đầu với Piastri dẫn đầu trước Russell và Alonso, trong khi Verstappen tiếp tục gặp khó khăn, và Norris chỉ có kết quả khiêm tốn tại vị trí thứ 11.

Cả hai tay đua Ferrari đều nằm ngoài top 15, cùng với Gasly, Ocon, và Colapinto. Hamilton trở lại, và vươn lên vị trí thứ 6 sau lượt chạy thứ 2, trong khi Leclerc tạm giữ vị trí thứ 8. Tuy nhiên, với Hadjar và Gasly vươn lên top 3, dấu hiệu đường đua tiến hóa ngày một rõ rệt, và các tay đua Ferrari cần trở lại đường đua một lần nữa.

Russell vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 20,074 giây, vượt qua hai tay đua McLaren cùng với Verstappen. Gasly bị hủy kết quả sau vòng chạy cuối cùng, nhưng tay đua Alpine an toàn bước tiếp tại vị trí thứ 15. Ở phía sau, Hamilton tiếp tục bị loại trong phiên phân hạng đầu tiên. Cùng với đó, Tsunoda, Ocon, Stroll, Colapinto bị loại tại Q1.

Hamilton bị loại tại Q1/SQ1 lần thứ 3 liên tiếp

Piastri trở lại vị trí dẫn đầu tại Q2, sau khi đánh bại thành tích của Russell với thời gian 1 phút 19,65 giây. Trong khi đó, Norris nằm tại đầu còn lại trên bảng xếp hạng do vi phạm giới hạn đua tại góc cua thứ 10. Lawson, Albon, Bortoleto, và Leclerc có nguy cơ bị loại khi Q2 chỉ còn lại 5 phút.

Piastri sử dụng bộ lốp C3 mới, những không thể cải thiện. Norris vươn lên vị trí thứ 2, với khoảng cách chỉ 0,211 giây giữa hai tay đua McLaren. Ở phía sau, Leclerc cũng kịp thời cải thiện và vươn lên vị trí thứ 9. Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto, và Albon là những tay đua bị loại tại Q2. Với án treo từ chặng đua trước, Bortoleto sẽ bị giáng 5 bậc xuất phát trong cuộc đua chính.

McLaren độc chiếm vị trí 1-2 tại phiên phân hạng

Bước vào cuộc đấu tốc độ cuối cùng, Norris chiếm lợi thế sau lượt chạy đầu tiên, và dẫn đầu với cách biệt chỉ 0,035 giây so với Piastri. Trong khi đó, Leclerc mất lái dưới tốc độ cao tại góc cua thứ 15. Chiếc xe may mằn lành lặn sau sự cố, và Leclerc trở về đường pit.

Đồng hồ dừng lại với 5 phút 27 giây còn lại tại Q3. Williams đã bị phạt do chiếc xe của Sainz tiến ra đường đua trong trạng thái không an toàn. Cờ đỏ được phất lên để giúp nhân viên có thể thu hồi “di vật” còn sót lại nằm bên đường đua.

Russell dẫn đầu đoàn đua cho lượt chạy cuối cùng. Lần này, Norris mắc lỗi ngay tại góc cua thứ 2, và mất cơ hội cạnh tranh cuối cùng. Piastri nắm lấy cơ hội, vươn lên giành vị trí pole với thời gian 1 phút 19,387 giây. Verstappen vươn lên vị trí thứ 3, với Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly, và Leclerc hoàn tất top 10 chung cuộc.

Thứ tự xuất phát

Piastri đã có được chiến thắng đầy thuyết phục từ vị trí pole. Liệu tay đua người Úc có thể tái hiện màn thể hiện đó trong cuộc đua chính, với Norris đối đấu trực diện? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 23g00 ngày 30 tháng 11.