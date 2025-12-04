Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Hạ màn năm 2025 và bước đầu tiên hướng tới F1 của tương lai

Abu Dhabi là nơi đăng cai chặng đua cuối cùng của mùa giải và cũng sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của loại lốp hiện tại đã sử dụng từ năm 2022. Từ mùa giải năm sau, dù vẫn giữ đường kính mâm 18 inch, lốp mới sẽ nhỏ hơn một chút để phù hợp với thế hệ xe mới phát triển theo bộ quy chuẩn kỹ thuật được “đại tu”.

Abu Dhabi là nơi kết thúc năm 2025 và bắt đầu kỷ nguyên mới năm 2026

Hai ngày sau chặng đua (9/12), đường đua Yas Marina sẽ tổ chức buổi thử nghiệm với sự tham gia của các tay đua chính, trong đó họ sẽ lái các mẫu xe thử nghiệm (mule car) được điều chỉnh để phù hợp với dòng lốp năm 2026.

Nhưng trước đó sẽ là thời điểm tôn vinh các tay đua trên bục podium cuối cùng của F1 năm 2025, nơi họ sẽ dùng phiên bản đặc biệt, chiếc “Abu Dhabi Podium Cap”, được sản xuất bởi Pirelli Design phối hợp cùng nhà thiết kế Denis Dekovic, có màu be, gợi lên hình ảnh những đụn cát sa mạc vùng Trung Đông.

Các loại lốp

Pirelli giữ nguyên lựa chọn lốp quen thuộc cho chặng cuối mùa ở Abu Dhabi: C3, C4 và C5.Lịch sử cho thấy đường đua Yas Marina thường gây hiện tượng graining trên lốp, nhưng từ năm ngoái hiện tượng này đã giảm đáng kể và độ bền cao hơn của lốp hiện tại có thể khiến ngay cả lốp Soft – vốn thường chỉ dùng để phân hạng – cũng có thể được đưa vào chiến thuật cuộc đua chính.

Ba loại lốp trơn xuất hiện tại Yas Marina

Tại đây, lốp bị hao mòn chủ yếu do nhiệt, thường thấy rõ ở trục sau vì lực kéo cần thiết, đặc biệt trong phân đoạn cuối vòng đua.

Cuộc đua năm 2024

Tại Yas Marina năm ngoái, 19 tay đua xuất phát bằng lốp Trung bình (Medium), ngoại trừ Hamilton dùng lốp Cứng (Hard). Chiến thuật một pit stop là nhanh nhất, với lốp Hard cho stint thứ hai. Trong top 10, chỉ có Alonso vào pit thay lốp hai lần.

Chỉ duy nhất một tay đua dùng lốp Soft với mục tiêu duy nhất là lập vòng nhanh nhất. Hiện tượng graining và hao mòn đều ở mức thấp, nên cả những người vào pit trước nửa chặng vẫn hoàn thành hai stint mà không gặp nhiều khó khăn.

Đường đua

Yas Marina đã tổ chức chặng cuối mùa F1 tổng cộng 13 lần. Đây là một cơ sở hiện đại, rất tiên tiến, với chiều dài 5,281 km và 16 góc cua. Các tay đua quen thuộc đường đua này vì nơi đây từ lâu đã là địa điểm tổ chức các buổi test cuối mùa giải.

Trường đua mới được điều chỉnh trong vài năm gần đây

Được thiết kế bởi Hermann Tilke, đường đua được cải tạo cách đây bốn năm, giảm nhẹ chiều dài và khiến tốc độ nhanh hơn, mượt hơn với nhiều cơ hội vượt hơn, đặc biệt ở đoạn thẳng dài 1,2 km giữa hai cua chậm số 5 và 6.

Một đoạn đáng chú ý khác là khu vực từ cua 10 đến 12, nơi các tay đua phải phanh gấp, tạo ra lực tải ngang lớn lên xe.

Bề mặt đường sử dụng đá dăm nhập từ Anh, cung cấp độ mài mòn và độ bám ở mức trung bình. Để xử lý một số đoạn gồ ghề, mặt đường đã được thảm lại từ cua 1 đến cua 4 trong năm nay.

Như tất cả các chặng đua đêm, nhiệt độ sẽ giảm mạnh từ buổi chạy đầu tiên đến buổi chạy cuối cùng. Điều kiện đường đua thay đổi tùy thời điểm xe chạy và cũng bị ảnh hưởng bởi lượng cao su bám đường nhờ các cuộc đua của thể thức Formula 2.

Từ khóa: Buổi chạy thử sau mùa giải

Thông số kỹ thuật lốp tại Abu Dhabi

Vào thứ Ba ngày 9/12, tất cả các đội sẽ tham gia buổi test tập trung do Pirelli tổ chức, diễn ra từ 09:00 đến 18:00 trong ngày. Mỗi đội sẽ đưa một tay đua chính lái mẫu xe thử nghiệm (mule car), được điều chỉnh đặc biệt để mô phỏng đặc tính xe năm 2026, nhằm thử nghiệm dòng lốp 2026.

Mỗi đội sẽ được cung cấp: 1 bộ C2, 3 bộ C3, 3 bộ C4, 3 bộ C5, 1 bộ trung gian – Intermediate (dùng khi mưa), trong khi lốp C1 và Full Wet năm 2026 sẽ không có mặt tại Yas Marina.

Cùng ngày, mỗi đội cũng sẽ cử một “tay đua trẻ” – người chưa tham gia quá hai chặng đua chính – với chiếc xe 2025. Những tay đua này sẽ dùng hệ thống lốp 2025: 2 bộ C3, 2 bộ C5, 4 bộ C4, 1 bộ Intermediate và 1 bộ Full Wet nếu trời mưa.

Lốp 2026 sẽ có đồ họa mới trên sườn lốp sử dụng cho cả mùa giải, vẫn giữ màu sắc quen thuộc để thể hiện độ cứng. Tuy nhiên, tại Abu Dhabi, lốp C2 sẽ được phân biệt rõ với lốp C3 khi chạy trên đường.

Podium cuộc đua năm 2024

Góc thống kê

Đây là năm thứ 17 liên tiếp Yas Marina đăng cai Abu Dhabi Grand Prix.

Chặng đầu tiên vào năm 2009 với Sebastian Vettel là người chiến thắng.

Tay đua thành công nhất tại UAE là Lewis Hamilton với 5 chiến thắng và 5 pole. Năm nay, Max Verstappen có thể cân bằng kỷ lục đó vì anh đang có 4 chiến thắng.

Đội đua Red Bull có nhiều chiến thắng nhất tại đây (7), Mercedes đứng sau với 6 lần.

Abu Dhabi 2021 là nơi Mercedes giành danh hiệu đội đua thứ 8, cũng là ngày Verstappen giành chức vô địch thế giới đầu tiên.

Hãy đón xem chặng đua Abu Dhabi GP 2025 với lịch trình như sau (theo giờ Hà Nội):

FP1: 16h30 thứ Sáu, ngày 5/12

FP2: 20h00 thứ Sáu, ngày 5/12

FP3: 17h30 thứ Bảy, ngày 6/12

Vòng phân hạng: 21h thứ Bảy, ngày 6/12

Cuộc đua chính: 20h Chủ nhật, ngày 7/12