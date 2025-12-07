Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Verstappen đoạt pole cuối cùng của mùa giải

Phiên luyện tập cuối cùng của mùa giải, được khởi đầu với quy trình quen thuộc của Aston Martin. Nửa đoàn đua tập trung thời lượng cho bộ lốp Soft, trong khi nửa còn lại tiếp tục thụ thập dữ liệu cho cuộc đua chính.

Tuy nhiên, khi nửa thời gian đã trôi qua, Hamilton gặp tai nạn tại góc cua thứ 9, và lá cờ đỏ được phất lên. Sau khi chiếc Ferrari được dọn khỏi đường đua, FP3 trở lại với dưới 20 phút còn lại trên đồng hồ. Những chiếc xe nhanh chóng tận dụng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Sự cố tiếp tục xuất hiện, khi Antonelli đã có va chạm với Tsunoda ngay trong đường pit. Trong khi đó, ở trên đường đua, Russell vươn lên đầu bảng với thời gian 1 phút 23,334 giây, dẫn trước Norris và Verstappen. Alonso xuất sắc nằm trong top 4, với Piastri, Ocon, Bearman, Leclerc, Antonelli, Albon là những cái tên còn lại trong top 10.

Kết quả FP3

Sự chú ý được đổ dồn về cuộc đấu tốc độ cuối cùng của mùa giải dưới màn đêm tại Yas Marina. Hamilton sớm xuất hiện trên đường đua, tận dụng thời gian hoàn tất thiết lập cuối cùng, sau vu tai nạn tại FP3.

Tiếp nối phong độ từ FP3, Russell dẫn đầu sau lượt chạy đầu với thời gian 1 phút 23,247 giây, dẫn trước Bearman và Piastri. Ocon, Albon, Leclerc, Gasly, Colapinto đối mặt với nguy cơ bị loại khi chỉ còn dưới 5 phút tại Q1.

Tuy nhiên, dấu hiệu đường đua tiến hóa thể hiện rõ rệt. Piastri vươn lên dẫn đầu, vượt qua Verstappen và Antonelli. Leclerc vươn lên vị trí thứ 5, trong khi Hamilton một lần nữa bị loại tại Q1. Tay đua Ferrari bị loại tại vị trí thứ 16, cùng với Albon, Hülkenberg, Gasly, và Colapinto.

Hamilton tiếp tục dừng bước tại Q1

Russell, với bộ lốp mới, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu sau lượt chạy đầu tại Q2. Ở phía sau là bộ 3 Verstappen, Norris, Piastri. Cả ba tay đua đều giữ bộ lốp cũ. Leclerc gác cổng tại vị trí thứ 10, với Hadjar, Tsunoda, Antonelli, Bearman, và Lawson đối mặt với nguy cơ bị loại.

Red Bull cảm thấy an toàn và bảo toàn lượng lốp cho phiên chạy cuối cùng. Trong khi đó, Bortoleto xuất sắc vươn lên tới vị trí thứ 5. Hadjar vươn lên vị trí thứ 7, vượt qua Piastri, với Tsunoda bước tiếp tại vị trí thứ 10. Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli, và Stroll bị loại tại Q2.

Ba ứng cử viên độc chiếm top 3 dẫn đầu phiên phân hạng

Tsunoda xuất hiện tại cuối đường pit, và tiến ra đường đua đầu tiên. Tay đua người Nhật trở về đường pit sau khi hỗ trợ Verstappen vươn lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 22,295 giây. Piastri, Norris tạm chiếm top 3, cả hai tay đua McLaren đều sử dụng bộ lốp Soft cũ. Leclerc và Russell theo sát phía sau tại vị trí thứ 4 và thứ 5.

Tsunoda tiếp tục trở lại đường đua sớm nhất, nhưng lần này là vòng phân hạng của tay đua số 22. Đáng tiếc thay, chiếc xe số 22 đã vi phạm giới hạn đua và đã bị hủy kết quả. Trong khi đó, Norris và Piastri đều không thể giành vị trí pole. Verstappen thành công cải thiện, và ấn định vị trí pole với thành tích 1 phút 22,207 giây.

Mắc lỗi tại góc cua cuối cùng, Russell nhận vị trí thứ 4 chung cuộc. Thứ tự cuối cùng là Leclerc, Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda.

Thứ tự xuất phát tại Abu Dhabi GP 2025

Vị trí pole nằm trong tay Verstappen, nhưng lợi thế vẫn còn nằm trong tay Norris. Liệu tay đua nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 20g00 ngày 7 tháng 12.