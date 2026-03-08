Khai màn đua xe F1, Australian GP: Russell thắng kịch tính, Hamilton ôm hận vì sai lầm

Russell vô địch Australian GP

Tại đường đua Albert Park Circuit, Russell đã có màn so kè nghẹt thở với Charles Leclerc trong 9 vòng đầu, khi hai tay đua đổi vị trí dẫn đầu tới 6 lần. Tuy nhiên, sai lầm chiến thuật của Ferrari sau đó đã tạo cơ hội để tay đua người Anh bứt lên và kiểm soát cuộc đua. Russell cán đích với khoảng cách 2,9 giây so với đồng đội Kimi Antonelli, giúp Mercedes hoàn tất cú đúp 1-2. Leclerc giữ vững vị trí thứ ba trước sức ép từ Lewis Hamilton.

Russell ăn mừng sau khi giành chiến thắng tại Australian GP

Hamilton, người từng tham gia cuộc đấu tay ba kịch tính với Russell và Leclerc ở giai đoạn đầu, về đích kém Leclerc chỉ 0,6 giây, đồng nghĩa việc anh vẫn chưa thể có lần đầu tiên bước lên bục podium trong màu áo Ferrari.

Nhà đương kim vô địch thế giới Lando Norris xếp thứ năm nhưng kém Russell tới 51 giây, trong khi Max Verstappen gây ấn tượng khi leo từ P20 lên P6. Hai tay đua trẻ Ollie Bearman và Arvid Lindblad cũng thi đấu nổi bật khi lần lượt cán đích thứ bảy và thứ tám.

Trong khi đó, tay đua chủ nhà Oscar Piastri gặp sự cố đáng tiếc khi đâm xe ở khúc cua số 4 trong vòng chạy ra vị trí xuất phát, khiến chiếc McLaren hư hỏng nặng và không thể tham gia cuộc đua.

Hamilton ôm hận vì sai lầm của Ferrari

Bước ngoặt đến ở vòng 11 khi chiếc Red Bull của Isack Hadjar gặp sự cố, buộc ban tổ chức triển khai xe an toàn ảo (VSC). Mercedes lập tức cho các tay đua vào pit thay lốp, trong khi Ferrari quyết định giữ cả Leclerc lẫn Hamilton trên đường đua.

Leclerc, Hamilton và Russell có thời điểm cạnh tranh quyết liệt

“Ít nhất một người trong chúng ta nên vào pit”, Hamilton than phiền qua radio khi nhận ra đội đua Italia đã mắc sai lầm chiến thuật.

Khi cuộc đua trở lại ở vòng 14, Russell, với bộ lốp mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Leclerc chỉ thay lốp ở vòng 25, và đến vòng 28, Russell vượt qua Hamilton để giành lại vị trí dẫn đầu.

Chiến thuật thay lốp của Russell hoạt động hoàn hảo. Tay đua người Anh sau đó kiểm soát cuộc đua và tiến thẳng tới chiến thắng, thậm chí bắt vòng tất cả các đối thủ từ vị trí thứ sáu trở xuống, khẳng định vị thế ứng viên vô địch thế giới mùa này.

“Rất tuyệt. Tôi thích chiếc xe này, tôi thích động cơ này”, Russell nói qua radio sau khi cán đích.

Ở diễn biến khác, Aston Martin có khởi đầu đáng quên cho mùa giải 2026 khi Fernando Alonso là 1 trong 5 tay đua phải bỏ cuộc. Đồng đội Lance Stroll cũng gặp nhiều trục trặc kỹ thuật và khi cuộc đua kết thúc, anh đã chậm tới 15 vòng so với người chiến thắng.

Kết quả chung cuộc Australian GP: