Đua xe F1, Australian GP: Russell ăn mừng chiến thắng đầu tiên của năm 2026.

Sau những ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng đã tới thời điểm diễn ra cuộc đua đầu tiên, mở ra kỉ nguyên F1 mới.

Tuy nhiên, sự hân hoan không kéo dài được lâu, khi mà khán giả tại Albert Park chứng kiến tai nạn của Piastri trên đường tiến tới khu vực xuất phát. Tay đua McLaren mất kiểm soát chiếc xe tại góc cua thứ 4, và phải đáng tiếc rời khỏi cuộc đua.

Trong khi những công tác chuẩn bị cuối cùng diễn ra, một chiếc xe nữa lặng lẽ rời khỏi cuộc đua. Audi đưa chiếc xe của Hulkenberg trở về đường pit do chiếc xe gặp sự cố kĩ thuật. Ở trên đoạn thẳng xuất phát, sau khi loại bỏ lớp giữ nhiệt, toàn bộ top 10 đều lựa chọn lốp C4. Ở phía sau, Alonso, Sainz xuất phát với bộ lốp C5, trong khi Colapinto, Bottas, Verstappen lựa chọn bộ lốp C3.

Chặng đua sân nhà của Piastri kết thúc khi còn chưa khai cuộc

Ferrari có một cú bứt phá mạnh mẽ ngay khi có tín hiệu xuất phát. Leclerc vươn lên dẫn đầu cuộc đua, trong khi Hamilton kẹt lại phía sau Russell tại vị trí thứ 3. Lindblad xuất sắc vươn lên vị trí thứ 5 phía sau Hadjar. Trong khi đó, Antonelli mắc lỗi và bị bỏ rơi tại vị trí thứ 7.

Cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu, cả hai tay đua đều ăn miếng trả miếng. Vòng 9, Russell khóa bánh tại góc cua đầu tiên, và Hamilton nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tới người đồng đội cũ. Ngay phía sau, Antonelli đã trở lại vị trí thứ 4. Âm thầm trong một cuộc đua không đối thủ, Verstappen lọt vào top 10 sau khi vượt qua Bearman.

Vòng 11, thảm họa ập tới Red Bull. Hadjar đã phải dừng lại trước góc cua thứ 9, sau khi động cơ ngừng hoạt động, cùng với khói bốc lên từ phía sau chiếc xe. Trạng thái Virtual Safety Car được kích hoạt.

Russell cầm cự dưới sự tấn công vũ bão của Ferrari

Ferrari đi ngược với số đông và tiếp tục cuộc đua. Trong khi đó, Mercedes ngay lập tức đưa cả hai tay đua của họ thực hiện lượt pit đầu tiên. Linblad, Verstappen, Bearman, Bortoleto cũng tiếp tục cuộc đua theo bộ đôi Ferrari.

Vòng 14, Alonso vào pit và ‘nghỉ giữa hiệp’. Trong khi đó, Pérez và Lawson tiếp tục ‘cuộc đấu năm xưa’, và cạnh tranh mãnh liệt cho vị trí thứ 14. Vòng 18, Bottas là tay đua tiếp theo gặp sự cố, và phải dừng lại trên bãi cỏ trước lối vào pit. VSC được kích hoạt một lần nữa.

Ngoại trừ Ferrari, các tay đua đều đã thực hiện lượt thay lốp đầu tiên. Vòng 21, Verstappen vượt qua sự phòng thủ mãnh liệt của Lindblad cho vị trí thứ 6. Vòng 26, Leclerc vào pit, chuyển sang bộ lốp C3 mới. Trong khi đó, Alonso gia nhập cuộc đua trở lại. Không lâu sau đó, Russell vượt qua Hamilton cho vị trí dẫn đầu, và tay đua Ferrari ngay lập tức chuyến hướng vào pit.

Lindblad ghi điểm ngay trong cuộc đua F1 chính thức đầu tiên

Mercedes quyết định toàn tâm với chiến thuật 1 dừng, với khoảng cách giữa Russell và Leclerc là 12 giây, khi cuộc đua đi qua một nửa chặng đua. Vòng 34, Norris chuyển sang bộ lốp C4 mới, và trở lại vị trí thứ 8. Alonso hoàn tất việc thu thập thêm dữ liệu, và chính thức rời khỏi cuộc đua. Vòng 42, Verstappen quyết định an toàn, chuyển sang bộ lốp C3 mới, và trở lại ngay phía sau Norris tại vị trí thứ 6.

Với vòng đời bộ lốp lên tới hơn 40 vòng, bộ đôi Mercedes vững vàng dẫn đầu cuộc đua, và băng qua vạch đích, giành được chiến thắng 1-2 để mở màn cho mùa giải 2026 này. Hai chiếc Ferrari nối đuôi nhau cán đích, với Leclerc tại vị trí thứ 3, và Hamilton thứ 4. Norris cầm chân Verstappen tới cùng cho vị trí thứ 5. Bearman, Lindblad, Bortoleto, và Gasly là những tay đua ghi điểm còn lại.

Kết quả Australian GP 2026

Rất nhiều điều có thể được rút ra sau chặng đua đầu tiên. Và một điều mà các đội đều đồng tình rằng Mercedes và Ferrari chính là mục tiêu cần đánh bại trong nửa đầu mùa giải.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản, bởi thời gian là không đủ cho những sự thay đổi, Vì ngay sau cuộc đua truyền thống ở Úc, các đội có thể thử nghiệm ngay sức mạnh chiếc xe trong thể thức Sprint với quỹ thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tuần. Đón xem Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 3.