Nóng nhất thể thao sáng 14/8: Sharapova tiết lộ thu nhập khủng khi vô địch Wimbledon

Sharapova tiết lộ thu nhập khủng khi vô địch Wimbledon

Trong buổi phỏng vấn trên podcast Served của Andy Roddick, cựu tay vợt Maria Sharapova tiết lộ cuộc sống của cô đã thay đổi thế nào sau khi đăng quang Wimbledon năm 2004 ở tuổi 17. Sharapova chia sẻ: “Tôi hiểu vị trí của của các vận động viên trẻ khi vô địch Grand Slam, và dựa trên kinh nghiệm của tôi, bạn gần như chắc chắn trong 2-3 năm tới sẽ không kiếm dưới 1 triệu USD từ bất kỳ hợp đồng nào.

Vẻ đẹp cuốn hút và tài năng giúp Sharapova nổi tiếng toàn cầu

Giả sử đó là hợp đồng 3 năm, hết năm thứ hai, nếu kết quả không ổn định và không tiến sâu ở các Grand Slam, đoán xem? Bạn sẽ từ hàng triệu đô trong tài khoản trở thành một con số khác. Vào cuối năm thứ hai của hợp đồng, mọi thương hiệu đều để mắt tới bạn. Họ theo dõi thứ hạng, kết quả, phong độ của bạn và mọi vận động viên đều biết điều đó”.

Draper ca ngợi Sinner - Alcaraz

Tay vợt số 1 Vương quốc Anh Jack Draper đã nói về thách thức khi đối đầu với hai tay vợt hàng đầu thế giới là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Draper nhận định: “Sinner và Alcaraz là hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Lối chơi của họ cực kỳ hấp dẫn, đầy năng lượng. Họ gần như không có điểm yếu, thi đấu ổn định và mạnh mẽ, và đều rất giàu kinh nghiệm trên các sân khấu lớn.

Tuy nhiên, họ vẫn có thể tiến bộ hơn nữa, nên thật thú vị khi được cạnh tranh với họ. Họ dẫn đầu, nhưng vẫn có những tay vợt như tôi, khao khát vượt qua và sẵn sàng làm tất cả để đạt trình độ đó. Tôi mong chờ nhiều trận đấu với họ trong tương lai”.

Sao F1 hẹn hò “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới”

Tay đua F1 Lance Stroll của Aston Martin đã bị bắt gặp đi nghỉ cùng người mẫu kiêm diễn viên Yael Shelbia, người từng giành danh hiệu “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” của TC Candler năm 2021. Tài khoản @f1gossipofficial trên Instagram đăng tải bức ảnh bị rò rỉ của cặp đôi, nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Trong ảnh, Stroll mặc áo phông xanh nhạt và mũ xanh đậm, còn Shelbia diện bikini hoa kết hợp với quần trắng. Một số nhận định bức ảnh được chụp ở Tel Aviv (Israel).

Stroll bị bắt gặp đi nghỉ cùng Shelbia

Tyson Fury và vợ tái hôn lần thứ ba

Tay đấm huyền thoại Tyson Fury và vợ anh, Paris, đã tổ chức lễ cưới lần thứ ba trong một buổi lễ lãng mạn tại miền Nam nước Pháp. Paris lộng lẫy trong chiếc váy ren ôm sát khi sánh bước cùng Fury trên lễ đường. Buổi lễ có sự tham dự của các con hai người.

Trong khi Tyson đã có sự nghiệp lừng lẫy 16 năm trong làng quyền Anh và tích lũy khối tài sản khổng lồ, Paris cũng tạo dựng sự nghiệp riêng với công ty tư nhân Paris Fury LTD. Theo The Sun, công ty của mẹ 7 con này ghi nhận lợi nhuận gần 200.000 bảng/năm, tương đương khoảng 3.800 bảng/tuần.