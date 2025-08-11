Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Alcaraz áp sát Sinner, Djokovic vượt qua Shelton (Bảng xếp hạng tennis 11/8)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz rút ngắn khoảng cách điểm với Jannik Sinner, Djokovic vượt qua Shelton, trong khi Sabalenka giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng tennis tuần 11/8/2025.

  

Tuần này, do giải Cincinnati Open đang diễn ra nên bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức chưa được cập nhật mới, tuy nhiên theo bảng xếp hạng trực tuyến mới nhất tính đến ngày 11/8/2025, đã xuất hiện nhiều thay đổi đáng chú ý trong thứ hạng của các tay vợt hàng đầu.

Alcaraz (bên trái) tạm thời rút ngắn khoảng cách điểm với Sinner (bên phải) ở bảng xếp hạng tennis trực tuyến

Alcaraz (bên trái) tạm thời rút ngắn khoảng cách điểm với Sinner (bên phải) ở bảng xếp hạng tennis trực tuyến

📉 Alcaraz rút ngắn khoảng cách điểm với Sinner

Ở bảng xếp hạng ATP, nhà đương kim vô địch Cincinnati Open 2024, bị trừ luôn điểm khi dự giải năm nay vì thế tay vợt Jannik Sinner (Italia) đang giữ vị trí số 1 với 10.880 điểm. Trong khi đó, Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) đã tích lũy thêm 50 điểm nhờ vòng 3 tại Cincinnati, giúp anh rút ngắn khoảng cách điểm với Sinner một cách rõ rệt, chỉ còn cách biệt khoảng 4.240 điểm.

Novak Djokovic cũng có bước tiến đáng chú ý khi vượt qua Ben Shelton ở vị trí thứ 6. Djokovic vẫn giữ tổng 4.130, trong khi Shelton bị trừ 200 điểm, giữ 4.120 điểm và nhường vị trí cho "Djoker".

Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper hiện đứng thứ ba và thứ tư và thứ năm lần lượt với điểm số giảm nhẹ.

Ở nhóm tay vợt khác, Alex de Minaur tăng 65 điểm nhờ kết quả tại Cincinnati, trong khi các tay vợt như Holger Rune, Casper Ruud hay Daniil Medvedev đều bị trừ điểm.

👑 Bảng xếp hạng đơn nữ, Sabalenka vẫn vững ngôi đầu 

Ở bảng xếp hạng WTA, Aryna Sabalenka vẫn giữ vị trí số 1 với 11.075 điểm dù bị tạm trừ 935 điểm. Coco Gauff và Iga Swiatek tiếp tục bám đuổi vị trí thứ 2 và 3 với điểm số tăng nhẹ nhờ kết quả tại WTA 1000 đang diễn ra.

Top 11 tay vợt dẫn đầu không thay đổi. Karolina Muchova (CH Séc) tăng 2 bậc lên hạng 12 thế giới. Paula Badosa (Tây Ban Nha) tụt khỏi top 15. Dayana Yastremska (Ukraine) vào top 30 đơn nữ. 

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Jannik Sinner (Ý) 23

0

 10.880

2

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22

0

 8.640

3

 Alexander Zverev (Đức) 28

0

 5.830

4

 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 5.525

5

 Jack Draper (Anh) 23 0 4.440

6

 Novak Djokovic (Serbia) 38 +1 4.130

7

 Ben Shelton (Mỹ) 22 -1 4.120

8

 Alex de Minaur (Úc) 26 0 3.545

9

 Lorenzo Musetti (Ý) 23 +1 3.195

10

 Karen Khachanov (Nga) 29 +2 3.140

11

 Casper Ruud (Na Uy) 26 +2 2.895

12

 Holger Rune (Đan Mạch) 22 -3 2.890

13

 Daniil Medvedev (Nga) 29 +2 2.760

14

 Tommy Paul (Mỹ) 28 +2 2.610

15

 Jakub Mensik (Séc) 19 +2 2.430

16

 Andrey Rublev (Nga) 27 -5 2.410

17

 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 -3 2.290

18

 Alejandro Davidovich Fokina (TBN) 26 0 2.185

19

 Francisco Cerundolo (Argentina) 26 +4 2.135

20

 Arthur Fils (Pháp) 21 0 2.120

21

 Tomas Machac (Séc) 24 +3 2.110

22

 Ugo Humbert (Pháp) 27 +3 2.075

23

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 +4 2.055

24

 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 -3 2.045

25

 Flavio Cobolli (Ý) 23 -3 2.015

26

 Jiri Lehecka (Séc) 23 0 2.015

27

 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 26 +2 1.790

28

 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 1.765

29

 Denis Shapovalov (Canada) 26 +1 1.748

30

 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 +2 1.635

...

44

Joao Fonseca (Brazil)

18

+8

1.095

...

48

Learner Tien (Mỹ)

19

+7

1.046

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 27

0

 11.075

2

Coco Gauff (Mỹ) 21

0

 7.724

3

Iga Swiątek (Ba Lan) 24

0

 6.998

4

Jessica Pegula (Mỹ) 31

0

 4.903

5

Mirra Andreeva (Nga) 18

0

 4.733

6

Madison Keys (Mỹ) 30 0 4.634

7

Qinwen Zheng (Trung Quốc) 22 0 4.433

8

Amanda Anisimova (Mỹ) 23 0 3.889

9

Jasmine Paolini (Ý) 29 0 3.531

10

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26 0 3.338

11

Emma Navarro (Mỹ) 24 0 3.095

12

Karolína Muchova (CH Séc) 28 +2 2.838

13

Elina Svitolina (Ukraina) 30 0 2.834

14

Clara Tauson (Đan Mạch) 22 +1 2.781

15

Ekaterina Alexandrova (Nga) 30 +1 2.731

16

Paula Badosa (Tây Ban Nha) 27 -4 2.564

17

Daria Kasatkina (Úc) 28 0 2.361

18

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 28 +1 2.265

19

Ludmilla Samsonova (Nga) 26 -1 2.166

20

Beatriz Haddad Maia (Brazil) 29 +1 2.074

21

Elise Mertens (Bỉ) 29 +1 2.051

22

Diana Shnaider (Nga) 21 -2 2.036

23

Linda Noskova (CH Séc) 20 0 1.942

24

Victoria Mboko (Canada) 18 0 1.835

25

Naomi Osaka (Nhật Bản) 27 0 1.779

26

Jeļena Ostapenko (Latvia) 28 +4 1.750

27

Sofia Kenin (Mỹ) 26 +2 1.708

28

Marta Kostyuk (Ukraina) 23 -1 1.656

29

Magdalena Fręch (Ba Lan) 27 -1 1.626

30

Dayana Yastremska (Ukraina) 25 +1 1.559

