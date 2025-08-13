Dự đoán tennis ngày 13/8: Sinner - Alcaraz băng băng trên đường về đích

🎾 Jannik Sinner - Adrian Mannarino: Khoảng 23h30, 13/8 (vòng 4 đơn nam)

Trận đấu vòng 4 đơn nam ATP Cincinnati Masters 2025 giữa Jannik Sinner và Adrian Mannarino hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn nhưng với tình hình hiện tại, Sinner được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tay vợt người Ý, hiện giữ vị trí số 1 thế giới với phong độ ấn tượng, đang sở hữu chuỗi thắng dài trên mặt sân cứng và vừa lên ngôi vô địch Wimbledon 2025. Sinner sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ kết hợp khả năng di chuyển và kiểm soát bóng sắc nét, khiến anh có thể dễ dàng áp đặt thế trận.

Sinner hơn hẳn so với Mannarino

Ngược lại, Mannarino, dù có kinh nghiệm thi đấu dày dạn và kỹ thuật điêu luyện, đã bước sang tuổi 37 nên khó tránh khỏi hạn chế về thể lực. Mặc dù lối chơi khôn ngoan và biến hóa giúp anh gây khó khăn ở những vòng trước, khả năng duy trì áp lực trong các pha bóng dài gặp nhiều thách thức trước một đối thủ trẻ trung và sung sức như Sinner.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Sinner, khi anh đã thắng cả 3 lần gặp Mannarino trước đây mà không để thua set nào. Điều này cho thấy Mannarino chưa tìm ra cách hiệu quả để đối phó với sức mạnh và sự linh hoạt trong lối chơi của Sinner.

📈 Dự kiến trận đấu sẽ nghiêng về Sinner với chiến thắng trong 2 set.

🎾 Luca Nardi - Carlos Alcaraz: Khoảng 6h, 14/8 (vòng 4 đơn nam)

Trận đấu vòng 4 đơn nam ATP Cincinnati 2025 giữa Carlos Alcaraz và Luca Nardi hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn nhưng nghiêng về phía Alcaraz.

Alcaraz được đánh giá cao hơn nhiều so với tay vợt Ý

Alcaraz đang giữ vị trí số 2 ATP, có phong độ xuất sắc với 50 chiến thắng mùa này, vừa thắng 2 set 6-4 ở vòng 3 trước Hamad Medjedovic. Anh sở hữu lối chơi mạnh mẽ, kiểm soát tốt mặt sân cứng với sự kết hợp giữa kỹ thuật và thể lực bền bỉ. Alcaraz cũng đã thắng Nardi trong lần duy nhất gặp nhau trước đây năm 2025 với tỷ số ba set.

Luca Nardi, tay vợt trẻ người Ý, vừa gây ấn tượng khi vào vòng 4 bằng việc đánh bại các đối thủ tay trên như Denis Shapovalov nhưng là lần đầu Nardi vào vòng này tại giải lớn như Cincinnati. Anh có lối chơi thông minh, có lợi thế về sự dẻo dai nhưng thể lực và kinh nghiệm không bằng Alcaraz.

📈 Dự kiến trận đấu sẽ nghiêng về Alcarazvới chiến thắng trong 2 set.

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open ngày 13/8