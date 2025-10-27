Kết quả thi đấu tennis đơn nam Paris Masters 2025
(Tin thể thao, kết quả tennis) Tại Paris Masters 2025, những tên tuổi lớn như Sinner, Alcaraz và Zverev tạo nên loạt trận mãn nhãn trên mặt sân cứng trong nhà, khép lại mùa Masters 1000 bằng những kết quả kịch tính đến phút cuối.
Kết quả Vòng loại cuối
Kết quả Vòng loại 1
Arthur Rinderknech
1
Valentin Vacherot
2
15:40
12/10
Daniil Medvedev
1
Arthur Rinderknech
2
18:05
11/10
Novak Djokovic
0
Valentin Vacherot
2
15:40
11/10
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|11,340
|19
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|10,500
|18
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|6,160
|24
