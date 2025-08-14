Video tennis Sinner - Mannarino: Đẳng cấp vượt trội (Cincinnati Open)

Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Cincinnati Open với trận gặp Adrian Mannarino ở vòng 4. Mannarino đã thua cả 3 lần gặp Sinner trước đây và tay vợt 37 tuổi người Pháp cũng tỏ ra khá đuối trong trận đấu này.

Jannik Sinner

Sinner chẳng mất quá nhiều thời gian để có được điểm break đầu tiên, anh đã bứt lên dẫn 40-0 ở game 3 và dù Mannarino cực kỳ nỗ lực rút ngắn 30-40 để tránh thua một game trắng, Sinner vẫn giành điểm tiếp theo để bẻ game thành công. Mannarino trong phần còn lại của set vẫn phải cứu 1 break ở game 7 nhờ một cú ace, nhưng không thể ngăn Sinner giành thắng lợi 6-4.

Trận đấu bước sang set 2 và đang thi đấu ở game 4 thì bị gián đoạn vì trời mưa.

