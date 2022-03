Djokovic "uy hiếp" số 1 Medvedev, "Trai đẹp" 1m96 lần đầu lên số 6 (BXH tennis 14/3)

Novak Djokovic không được tham dự Indian Wells và có thể phải bỏ dở cả Miami Masters 2022, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới áp lực mà tay vợt số 2 dành cho người đang nắm giữ ngôi đầu Daniil Medvedev.

Djokovic (trái) vẫn tạo sức ép với Medvedev (phải) dù không thi đấu

Hiện chỉ hơn đồng nghiệp Serbia đúng 150 điểm nên nếu không thể giành tấm vé vào tứ kết Indian Wells 2022, tay vợt người Nga sẽ bị Nole soán ngôi đầu.

Do năm ngoái Indian Wells tổ chức vào tháng 10 nên phải tới 17/10, Medvedev mới phải bảo vệ 90 điểm (năm ngoái đi tới vòng 4). Tuy nhiên Medvedev sẽ phải bảo vệ 250 điểm do vô địch giải Marseille Open vào 21/3, do đó tay vợt Nga ít nhất phải lọt tới tứ kết Indian Wells để có thêm 180 điểm. Nếu không làm được điều này, vị trí số 1 thế giới sẽ thuộc về Djokovic.

Số tuần giữ số 1 của Medvedev có thể tạm dừng ở con số 4 nếu như tay vợt này không đi tới tứ kết giải Masters đang diễn ra ở Mỹ.

Trong quá khứ cũng có những tay vợt nam chỉ giữ được ngôi đầu ATP trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đáng kể nhất là Patrick Rafter (1 tuần), Carlos Moya (2 tuần) và Thomas Muster, Marcelo Ríos, Yevgeny Kafelnikov cùng có 6 tuần giữ số 1.

Tay vợt "6 múi" người Italia lên hạng 6 thế giới

Trong tuần qua không có nhiều sự kiện lớn diễn ra nên thay chỉ có một vài thay đổi nhỏ tại top đầu bảng xếp hạng. Do tay vợt Nga Andrey Rublev tụt 1 bậc nên "trai đẹp" Matteo Berrettini chiếm hạng 6, đây là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt cao 1m96 người Italia. Biến động tương tự, Hubert Hurkacz tụt 1 bậc tạo điều kiện cho Jannik Sinner lấy hạng 19.

Bảng xếp hạng đơn nữ WTA cũng không có thay đổi quá lớn. Tay vợt Hy Lạp Maria Sakkari lần đầu lên hạng 6 nhờ Paula Badosa (Cộng Hòa Séc) tụt 1 bậc.

Nữ tay vợt Ukraina Elina Svitolina chỉ đi tới tứ kết Monterrey tại Mexico nên bị tụt 3 bậc so với tuần trước, các đồng nghiệp Victoria Azarenka, Angelique Kerbe, Cori Gauff thăng tiến.

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia

