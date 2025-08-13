Real, Barca, Atletico đua "tam mã" và kỷ nguyên của những số 10 mới

Mùa giải mới La Liga 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16/8. Hãy cùng tìm hiểu những điều hấp dẫn nhất ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha qua loạt bài của chúng tôi bắt đầu từ 11/8!

🎯 Cuộc chiến số 10 ở La Liga: Khi biểu tượng trở thành chiến lược

Mỗi mùa giải La Liga đều mang đến một làn gió mới. Tuy nhiên, mùa 2025/26 lại đặc biệt hơn bất kỳ mùa giải nào trước đó, bởi 3 CLB lớn nhất Tây Ban Nha cùng lúc trao chiếc áo số 10 huyền thoại cho 3 cái tên đại diện cho 3 triết lý bóng đá, 3 tầm nhìn chiến lược hoàn toàn khác nhau: Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) và Alex Baena (Atlético Madrid).

Đây không chỉ là cuộc chiến của những con số trên lưng áo. Đây là màn so tài của những giá trị cốt lõi, những toan tính tương lai, và cả những kỳ vọng khổng lồ đang đè nặng lên đôi vai các cầu thủ – những người không chỉ chơi bóng, mà còn gánh vác cả bản sắc CLB.

3 đại gia La Liga đồng loạt ra mắt "số 10" mới ở mùa giải này

⭐ Mbappé – Số 10 của "Galactico thế hệ mới"

Kể từ thời của Figo, Zidane hay Modric, chiếc áo số 10 tại Real Madrid luôn là biểu tượng của đẳng cấp và ảnh hưởng toàn diện. Khi Luka Modric rời CLB sau hơn một thập kỷ cống hiến, Kylian Mbappé – người vừa cập bến Santiago Bernabéu mùa hè này – chính thức trở thành chủ nhân mới của số áo thiêng liêng.

Đây không phải là một quyết định cảm tính. Real Madrid muốn Mbappé trở thành "biểu tượng toàn cầu", nối tiếp hình ảnh Cristiano Ronaldo và tạo ra một trụ cột marketing – thể thao kiểu mẫu. Chiếc áo số 10 giờ đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là chiến lược phát triển thương hiệu của CLB.

Cần nhớ, chỉ vài giờ sau khi công bố, áo đấu số 10 của Mbappé cháy hàng trên toàn cầu. Hàng chục nghìn fan xếp hàng tại Bernabéu để có được bản in đầu tiên. Nhưng điều áp lực hơn cả là kỳ vọng: Mbappé không còn là một mảnh ghép. Anh phải là trung tâm, là “Galáctico” kiểu mới, người lãnh đạo một thế hệ vàng đang hình thành tại Madrid.

👑 Lamine Yamal – Người kế thừa vĩ đại ở Camp Nou

Barcelona không cần mua ai để tạo ra một biểu tượng – bởi họ đã có Lamine Yamal, và họ biết điều đó. Vào đúng sinh nhật tuổi 18 của mình, thần đồng gốc Guinea ký hợp đồng đến năm 2031 và được trao chiếc áo số 10 từng thuộc về Messi.

Đó là một quyết định mang tính cảm xúc và cả... thương mại. Trong vài ngày đầu, áo số 10 của Yamal giúp CLB thu về hơn 10 triệu euro, vượt cả doanh thu thời điểm Ansu Fati nhận số áo này. Nhưng khác với Fati, Yamal có màn ra mắt với số áo 10 ấn tượng: một cú đúp trong tour du đấu châu Á, cùng những pha xử lý làm say đắm người xem.

Điều đáng nói là: Yamal không muốn làm “Messi mới”. Trong phát biểu đầu tiên, anh khẳng định: “Messi có con đường của mình, tôi sẽ tạo ra con đường của riêng tôi.” Đó là sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi teen – và cũng là tín hiệu rằng Barcelona đang kỳ vọng anh trở thành một biểu tượng mới, mang bản sắc La Masia: kỹ thuật, sáng tạo và trung thành.

Mbappe, Yamal vẫn là đầu tàu của Real Madrid và Barcelona

🧠 Alex Baena – "Trái tim" chiến thuật mới của Atlético

So với hai cái tên kia, Alex Baena ít hào nhoáng hơn. Không phải là siêu sao truyền thông, cũng không phải sản phẩm của học viện danh tiếng, nhưng Baena chính là mảnh ghép chiến thuật quý giá mà HLV Diego Simeone đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

Từng là chân chuyền xuất sắc nhất La Liga trong màu áo Villarreal, Baena sở hữu 95 lần tạo cơ hội, 9 kiến tạo – vượt xa nhiều tên tuổi lớn. Khi chuyển đến Atletico với mức phí khoảng 50 triệu euro và khoác áo số 10, anh mang đến hơi thở mới cho hàng tiền vệ: bình tĩnh, sáng tạo và hiệu quả.

Simeone, người nổi tiếng “anti sáng tạo”, giờ đây có vẻ đang... thay đổi. Baena sẽ là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, là người mở khóa thế trận bằng nhịp độ và kỹ thuật thay vì sức mạnh thuần túy. Số 10 của Baena vì thế không phải biểu tượng của ngôi sao, mà là biểu tượng của chuyển mình chiến thuật.

Baena hứa hẹn trở thành nhân tố thú vị của La Liga 2025/26

📌 Ai sẽ là “số 10” đích thực của La Liga?

Mbappé có thể ghi 30 bàn mùa này. Yamal có thể tạo nên những bàn thắng như trong mơ. Baena có thể âm thầm làm nên khác biệt mỗi trận đấu. Nhưng điều quan trọng hơn là: ai trong số họ sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng nhất đến tập thể – và định hình La Liga trong tương lai?

Mùa giải 2025/26 sẽ là lời hồi đáp. Nhưng ngay lúc này, người hâm mộ có thể mỉm cười, bởi La Liga đang thực sự sống lại thời kỳ hoàng kim của những “số 10 vĩ đại”.

Mùa giải trước, cuộc chiến tay ba giữa Real, trọng tài và ban tổ chức La Liga là tâm điểm chú ý của dư luận. Liệu điều đó có lặp lại ở mùa giải mới. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 14/8!