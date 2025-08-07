Djokovic và dàn sao dự giải đấu tranh cãi "6 vị vua", tranh 160 tỷ đồng

🔱 Djokovic và dàn sao đăng ký tham dự giải đấu tranh cãi Six Kings Slam

Giải đấu quần vợt Six Kings Slam (6 vị vua) tại Riyadh, Saudi Arabia, sẽ trở lại năm thứ hai vào tháng 10 năm 2025 với sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, gồm Novak Djokovic và Jack Draper, tay vợt số 1 nước Anh. Nhà vô địch đương kim Jannik Sinner cũng tham gia để bảo vệ ngôi vô địch, cạnh tranh cùng các tên tuổi lớn như Carlos Alcaraz, Taylor Fritz và Alexander Zverev.

Draper và Djokovic (thứ 1 và thứ 3, từ phải sang) là hai tay vợt cuối cùng xác nhận dự Six Kings Slam 2025

Six Kings Slam là sự kiện độc quyền với chỉ 6 tay vợt xuất sắc được mời thi đấu. Tổng giải thưởng của giải rất lớn, trong đó người thắng giải nhận tới 4,5 triệu bảng Anh (khoảng gần 160 tỷ đồng), mỗi vận động viên tham dự được đảm bảo ít nhất 1,12 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, đây là một giải giao hữu không tính điểm ATP nên không ảnh hưởng đến bảng xếp hạng chính thức.

💥 Những tranh cãi và ảnh hưởng của giải đấu

Mặc dù thu hút sự chú ý lớn, Six Kings Slam cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Giải đấu bị chỉ trích là một sự kiện “exhibition” (giao hữu) mang tính thương mại cao, thiếu giá trị thể thao thực sự. Một số tay vợt tên tuổi như Daniil Medvedev và Holger Rune không tham gia năm nay.

Đặc biệt, việc giải đấu tổ chức tại Saudi Arabia khiến nhiều người liên tưởng đến "sportswashing", tức đưa thể thao làm công cụ nâng cao hình ảnh quốc gia trong khi vẫn tồn tại nhiều vấn đề về nhân quyền. Andy Murray cùng một số chuyên gia đã lên tiếng phản đối, cho rằng giải đấu không có ý nghĩa với quần vợt chuyên nghiệp.

Sinner là nhà vô địch 2024, năm nay phần thưởng cho nhà vô địch lên tới 4,5 triệu bảng Anh

Huyền thoại quần vợt Mỹ, Andy Roddick gọi đây là sự kiện "giả tạo, thiếu hồn cốt", chỉ chạy theo tiền bạc và không có giá trị thể thao thực sự.

Quảng bá giải gồm những hình ảnh ấn tượng với sáu tay vợt được xây dựng như các vị vua đội vương miện, tuy nhiên gây nhiều tranh cãi về thông điệp và hình ảnh. Dù vậy, giải vẫn giữ được sức hút nhờ dàn sao tham gia và số tiền thưởng khổng lồ, khiến nó trở thành một chủ đề nóng trong mùa giải 2025.

Giải Six Kings Slam sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 10 tại ANB Arena trong khuôn khổ Riyadh Season, sự kiện giải trí lớn của Saudi Arabia, hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính và sự kiện đáng chú ý.