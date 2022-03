Trớ trêu Djokovic ở Indian Wells: Ghi danh nhưng được báo...rất tiếc?

Indian Wells là sự kiện ATP Masters 1.000 đầu tiên diễn ra trong năm 2022, mỗi giải đấu luôn có quy định với mỗi người chơi và năm nay sự kiện tại California (Mỹ) buộc các tay vợt phải tiêm phòng Covid-19. Các tay vợt tham dự ngoài việc mang theo hộ chiếu, phải có giấy chứng minh đã tiêm phòng Covid-19.

Djokovic vẫn có tên nhưng khó có thể tham dự Indian Wells 2022

Trước quy định cứng rắn của nước chủ nhà, Djokovic xác định không tham dự 2 giải Masters cùng tổ chức tại Mỹ trong tháng 3 gồm Indian Wells (California) và Miamia Open (Florida).

"Cho đến hôm nay, tôi không thể đi, không thể nhập cảnh vào Mỹ. Nhưng hãy xem điều gì xảy ra. Ý tôi là, có thể mọi thứ sẽ thay đổi trong vài tuần tới", Djokovic nói với truyền thông vào tháng trước.

Trong khi Djokovic khẳng định sẽ không bao giờ tiêm vaccine phòng chống Covid-19, ban tổ chức Indian Wells đã có quyết định rõ ràng, nhưng họ lại không muốn gạch tên anh khỏi giải đấu.

Ở buổi lễ bốc thăm, phân nhánh Indian Wells 2022, tên Djokovic vẫn xuất hiện, anh là hạt giống số 2, nằm nhánh 8. Djokovic nằm cùng nhánh với 4 hạt giống khác và có thể đụng độ Andy Murray tại vòng 3. Còn nữa, tay vợt Bồ Đào Nha Joao Sousa, người được sắp xếp để thế chỗ nếu như Djokovic bị loại lại có tên trong phân nhánh sơ loại, giành vé vào vòng 1.

Hai động thái này của ban tổ chức làm dấy lên hy vọng cho người hâm mộ cựu tay vợt số 1 thế giới, tuy nhiên ngay sau đó họ như dội "gáo nước lạnh" vào những ai đang kì vọng.

Hình ảnh của Djokovic được đưa vào một bức tường danh dự, nơi các tay vợt không thể chơi Indian Wells vì nhiều lý do khác nhau. Trên mỗi bức ảnh của từng tay vợt có dòng chữ "We Miss You" (chúng tôi nhớ các bạn), điều này có nghĩa rằng Nole sẽ không thể tham dự giải.

Hiện tại vẫn chưa có những thông báo chính thức về Djokovic, chúng ta sẽ cần chờ tới vòng 2 Indian Wells để biết "The Djoker" có được thi đấu hay không.

