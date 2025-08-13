Làm rõ án phạt nặng của ĐT nữ U21 Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền VN có bị FIVB phạt?

Quyết định này làm không ít người hâm mộ trong và ngoài nước bối rối, chưa rõ ràng về nguyên nhân cũng như tầm ảnh hưởng lên bóng chuyền Việt Nam. Dưới đây sẽ làm rõ các chi tiết vụ việc, phản hồi chính thức từ các bên liên quan, cũng như diễn biến mới nhất theo quy định kỷ luật của FIVB.

Nhiều người lầm tưởng cầu thủ Việt Nam bị phạt vì chuyện xét nghiệm giới tính nhưng thực tế không phải vậy

⚖️ Sự việc và quyết định xử phạt của FIVB

Vào tối ngày 12/8/2025, FIVB công bố quyết định xử phạt đội tuyển nữ U21 Việt Nam do sử dụng một vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện thi đấu tại giải U21 thế giới năm nay.

Theo đó, FIVB loại ngay lập tức VĐV vi phạm khỏi giải đấu. Kết quả các trận đấu có sự tham gia của VĐV này bị hủy và xử thua 0-3. Cụ thể, U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận vòng bảng gồm các trận thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 đều bị chuyển thành thua 0-3. Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 được giữ nguyên do VĐV này không góp mặt.

Kết quả này khiến U21 Việt Nam rơi xuống vị trí cuối bảng A, mất quyền vào vòng 16 đội và chỉ được thi đấu vòng phân hạng từ 17 đến 24.

Bên cạnh đó, FIVB sẽ còn phạt Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) mức phạt tiền lên đến 37.000 USD cho mỗi cầu thủ không đủ điều kiện theo Điều 12.2 Quy định kỷ luật FIVB năm 2023.

FIVB cũng cho biết sẽ tiếp tục xem xét vụ việc theo Điều 14.4 Quy định kỷ luật, mở ra khả năng có nhiều hình phạt bổ sung khác có thể áp dụng.

Thông tin chi tiết về Điều 12.2 Quy định kỷ luật FIVB (ban hành năm 2023) nêu rõ: "Nếu một đội tuyển quốc gia đăng ký hoặc sử dụng vận động viên không đủ điều kiện dự giải, sẽ loại cầu thủ ra khỏi giải, hủy kết quả các trận đấu có sự tham gia của cầu thủ đó, phạt tiền Liên đoàn liên quan và đình chỉ hoạt động trong tối đa 2 năm đối với liên đoàn hoặc cá nhân vi phạm".

⚡ Diễn biến bất thường và các thông tin gây tranh cãi

Trước khi có thông báo chính thức từ FIVB, vào chiều ngày 12/8, truyền thông Thái Lan đưa tin có hai vận động viên Việt Nam bị xét nghiệm giới tính, khiến họ vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico. Tuy nhiên, FIVB và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) không xác nhận thông tin này. Một số nguồn tin khác cho rằng các vận động viên bị xét nghiệm doping hoặc giấy tờ tùy thân để xác minh tuổi.

Cũng trong ngày 12/8, FIVB đột ngột cập nhật lịch thi đấu với vị trí xếp cuối bảng của U21 Việt Nam ở vòng phân hạng. Lịch thi đấu mới và sự thay đổi trong kết quả thi đấu khiến người hâm mộ hoang mang và đặt nhiều nghi vấn về tính minh bạch và lý do thực sự của án phạt. FIVB sau đó đã gỡ bỏ lịch thi đấu mới và chỉ giữ lại lịch thi đấu dự kiến theo vị trí bảng tổng quát.

📢 Phản hồi từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV)

Trong sáng ngày 13/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ việc. VFV khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các quy trình đăng ký vận động viên và nộp hồ sơ cho FIVB trước giải đấu, hồ sơ đã được FIVB chấp thuận ban đầu.

Quyết định phạt của FIVB được đưa ra sau khi yêu cầu bổ sung hồ sơ và áp dụng một số điều kiện mới đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện VFV cho rằng chưa từng được thông báo trước đó.

VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của VĐV và uy tín bóng chuyền Việt Nam.

Liên đoàn cũng thuê luật sư để hỗ trợ trong việc xử lý vụ việc và chuẩn bị hồ sơ chứng minh minh bạch liên quan đến VĐV vi phạm. VFV mong muốn cộng đồng, truyền thông và người hâm mộ có cái nhìn khách quan, ủng hộ đội tuyển trong giai đoạn khó khăn này.

Trận tranh hạng 17-24 giữa tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam và Ai Cập diễn ra vào lúc 13h ngày 13/8 tại Indonesia.