Bóng chuyền nữ Việt hạ Thái Lan: Thanh Thúy top 4 thế giới, Bích Tuyền số 1 châu Á

🏐 Thanh Thúy nhận tin vui

Trong bước tiến lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam, ngày 10/8/2025, đội tuyển đã làm nên kỳ tích lần đầu tiên đánh bại đội bóng chuyền nữ số 1 Đông Nam Á, Thái Lan với tỷ số 3-2 tại chặng 2 SEA V.League trên sân nhà Ninh Bình vào tối 10/8. Chiến thắng này không những giúp Việt Nam đăng quang chức vô địch chặng, mà còn mở ra hy vọng về những thành công lớn hơn ở các giải đấu quốc tế sắp tới.

Thanh Thúy (số 3) là chủ công có phong độ tốt thứ 4 thế giới trong năm 2025

Đóng góp lớn trong thành công này chính là vai trò quan trọng của Trần Thị Thanh Thúy, chủ công hàng đầu của đội tuyển.

Theo bảng xếp hạng danh tiếng của trang Volleybox năm 2025, Thanh Thúy đứng thứ 14 trong top 100 vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời xếp hạng thứ 4 thế giới ở vị trí chủ công, chỉ sau những ngôi sao hàng đầu như Wu Mengjie (Trung Quốc), và 2 VĐV tới từ Brazil, Natalia Zilio và Gabriela Guimaraes.

Thanh Thúy được xem là một biểu tượng của bóng chuyền Việt Nam nhờ chiều cao 1m93, kỹ năng toàn diện từ tấn công đến phòng ngự và khả năng thi đấu đỉnh cao tại cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Sau một thời gian chịu ảnh hưởng bởi chấn thương đầu gối, cô đã hồi phục mạnh mẽ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho tuyển Việt Nam trong năm 2025, đặc biệt qua những trận đấu ấn tượng tại SEA V.League.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi điểm, Thanh Thúy còn đảm nhận trọng trách mới khi hỗ trợ phòng thủ và bắt bước một trong chiến thuật của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả tối đa trong trận chung kết với Thái Lan, khi Việt Nam bị dẫn trước 2 set nhưng đã lội ngược dòng thành công nhờ sự chắc chắn ở bước một và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các tay đập, trong đó Thanh Thúy giữ vai trò then chốt.

🌏 Các ngôi sao khác của Việt Nam trên bản đồ bóng chuyền thế giới

Bên cạnh Thanh Thúy, ba đồng đội cũng được vinh danh trong top 100 thế giới của Volleybox là Nguyễn Khánh Đang (hạng 27), Nguyễn Thị Bích Tuyền (hạng 85) và Vi Thị Như Quỳnh (hạng 86). Đặc biệt, Khánh Đang giữ vị trí libero cao nhất châu Á, xếp thứ 3 thế giới, trong khi Bích Tuyền là đối chuyền số 1 châu Á và đứng thứ 16 thế giới.

Thanh Thúy và đồng đội có thứ hạng cao ở bảng xếp hạng vận động viên bóng chuyền năm 2025

Chiến thắng trước Thái Lan là một dấu mốc lịch sử, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là giành huy chương vàng SEA Games 33 vào tháng 12/2025. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải đấu lớn là World Cup bóng chuyền (diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 đến 7/9).

Volleybox là trang thông tin bóng chuyền uy tín và nổi tiếng thế giới. Hệ thống điểm số của trang này phản ánh đóng góp của VĐV cho đội bóng lẫn tầm ảnh hưởng trên đấu trường quốc tế.