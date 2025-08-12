Rộ tin 2 nữ VĐV bóng chuyền U21 Việt Nam phải kiểm tra giới tính ở giải thế giới

🏐 Đội tuyển U21 Việt Nam hạ U21 Puerto Rico mà không có Đặng Hồng

Chiều 12/8 tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã tạo thêm "cơn địa chấn" khi đánh bại đội bóng xếp hạng 15 thế giới U21 Puerto Rico với tỉ số 3-1 trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới 2025. Trận đấu diễn ra lúc 13h, thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam khi U21 Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc dù thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt là Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh.

Đặng Hồng (áo đỏ) bị đồn phải đi kiểm tra giới tính nên không thể dự trận đấu vào chiều 12/8

Trước đó, U21 Việt Nam đã trải qua 4 trận ở vòng bảng với thành tích 3 chiến thắng liên tiếp ấn tượng trước Indonesia, Serbia và Canada, chỉ chịu thất bại trước đội hạng 8 thế giới là Argentina. Ở trận đấu quyết định với Puerto Rico, đội bóng sở hữu thể hình và thể lực vượt trội, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh thi đấu.

U21 Việt Nam giành chiến thắng áp đảo set 1 với tỷ số 25-17, tiếp tục thắng set 2 với pha bứt phá ngoạn mục 25-21. Dù thua sít sao 23-25 ở set 3, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường, giành lại chiến thắng 25-22 ở set cuối, qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Với thành tích này, U21 Việt Nam sẽ bước vào vòng 1/8 và đối đầu với đội xếp thứ ba bảng C, dự kiến là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Cộng hòa Séc.

🧬 Thông tin chấn động về việc Đặng Hồng và Phương Quỳnh bị yêu cầu kiểm tra giới tính

Ngay sau trận thắng nghẹt thở của U21 Việt Nam trước Puerto Rico, thông tin đầy bất ngờ được tờ Thairath của Thái Lan đăng tải, theo đó hai vận động viên Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh đã bị Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) yêu cầu tiến hành kiểm tra giới tính (chromosomal screening test).

Tờ Thairath đưa tin về chuyện 2 nữ cầu thủ Việt Nam phải đi kiểm tra giới tính

Dẫn nguồn từ tờ Thairath, thông tin cho biết hai VĐV này không tham gia thi đấu trận gặp Puerto Rico ngày 12/8 vì đang chờ kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể để xác minh giới tính thi đấu hợp lệ.

Theo chuyên môn y học, kiểm tra chromosomal nhằm xác định phân tích các nhiễm sắc thể giới tính (XX – nữ, XY – nam) giúp loại trừ các tranh cãi hay nghi vấn liên quan đến giới tính trong thể thao chuyên nghiệp. Sự việc này khiến người hâm mộ và giới truyền thông trong khu vực không khỏi bất ngờ và tò mò, bởi đây là một diễn biến tranh cãi và nhạy cảm trong môi trường thi đấu quốc tế.

Phương Quỳnh (số 21) chơi ở vị trí phụ công

Đáng chú ý, Đặng Thị Hồng là một trong những tay đập xuất sắc nhất của đội tuyển U21 Việt Nam khi có 84 điểm cho tuyển U21 Việt Nam sau 4 trận đấu, đứng top 3 trong danh sách ghi điểm của giải. Trong khi đó, Phương Quỳnh, cầu thủ chơi ở vị trí phụ công cũng mang về cho U21 Việt Nam 32 điểm sau 4 trận.

Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin xác nhận chính thức nào từ phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hay FIVB về vụ kiểm tra này, khiến dư luận phải chờ đợi thêm những diễn biến tiếp theo.