Nóng nhất thể thao sáng 9/8: Lo ngại khả năng Djokovic không dự US Open

Lo ngại khả năng Djokovic không dự US Open

Novak Djokovic chưa thi đấu một trận chính thức nào kể từ thất bại trước Jannik Sinner ở bán kết Wimbledon 2025. Mới đây, "Nole" tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi rút lui khỏi giải ATP Masters 1.000 Cincinnati.

Djokovic có khả năng không dự US Open 2025

Tại Wimbledon, Djokovic gặp chấn thương sau một pha trượt ngã trong set cuối trận tứ kết gặp Flavio Cobolli. Dù vẫn giành chiến thắng, dấu hiệu không ổn đã lộ rõ ở trận bán kết, khi anh thua trắng Sinner.

Kể từ thất bại đó, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam chưa trở lại thi đấu. Sau khi bỏ lỡ Canadian Open, Djokovic tiếp tục rút lui khỏi Cincinnati Open, chỉ còn ba tuần trước khi US Open khởi tranh. Phía Djokovic chưa đưa ra thông tin chính thức về tình trạng chấn thương.

Zverev phải "cầu viện" Toni Nadal sau Wimbledon

Alexander Zverev đã tìm đến HLV Toni Nadal để nhận sự giúp đỡ. Tay vợt số 3 thế giới nhận cú sốc thất bại trước Arthur Rinderknech tại Wimbledon 2025 và rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Thất bại này đã để lại cú sốc tâm lý nặng nề, khiến Zverev bước vào giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp và phải nghỉ thi đấu bốn tuần. Anh chỉ trở lại tại Toronto Open, lọt vào bán kết trước khi dừng bước trước Karen Khachanov.

Zverev đã tham gia trại huấn luyện cùng HLV Toni Nadal – chú của Rafael Nadal và là người từng dẫn dắt tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam. Trong 10 ngày ở Mallorca, Zverev dành hàng giờ trao đổi cùng HLV Toni Nadal để tìm lại sự cân bằng.

Trong sự nghiệp, Zverev vẫn chưa một lần chạm tay vào danh hiệu Grand Slam, dù đã vào tới ba trận chung kết – lần gần nhất là thất bại trước Jannik Sinner tại Australian Open đầu năm nay.

Anthony Hernandez đề xuất tranh đai BMF hạng trung với Reinier

Anthony Hernandez làm nóng thêm cuộc đua ở hạng trung UFC. Nếu nối dài chuỗi thắng lên con số 8 tại UFC Vegas 109 vào cuối tuần này, anh đã có sẵn một ý tưởng khiến cả giới MMA phải chú ý.

Hernandez tiết lộ anh đã nhận được nhiều lời kêu gọi từ người hâm mộ về một trận đấu với Reinier De Ridder, và nếu làm tốt phần việc trước "Dolidze", anh muốn UFC cân nhắc tạo ra một chiếc đai BMF riêng cho hạng trung.

Hernandez đang có giai đoạn thi đấu năng nổ nhất trong nhiều năm, chuẩn bị bước vào trận thứ ba chỉ trong vòng 10 tháng. Lần gần nhất, tại UFC Seattle hồi tháng 2, anh vượt qua Brendan Allen bằng điểm số, dù phải thi đấu với chấn thương xương sườn.

Tay đua Anh George Russell được hai đội đua săn đón

Mercedes đang phải căng mình để giữ chân George Russell trước sự quan tâm từ Aston Martin và Cadillac. Theo Sky Sports, cả hai đội đua đều để mắt tới tay lái 27 tuổi này, trong bối cảnh hợp đồng của anh với “Mũi tên bạc” sẽ hết hạn vào cuối mùa, tương tự đồng đội Kimi Antonelli.

Dù đứng trước nhiều lựa chọn, Russell vẫn ưu tiên ở lại Mercedes. Tay lái người Anh đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng các tay đua năm 2025, chỉ kém Verstappen đúng 15 điểm. Việc rời Mercedes lúc này sẽ là canh bạc lớn với Russell, nhất là khi mùa giải 2026 với bộ luật kỹ thuật mới đang ở ngay trước mắt.