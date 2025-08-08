Alcaraz được khen giỏi hơn cả Djokovic và Nadal, liệu có quá lời?

Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ tài năng người Tây Ban Nha, đang khiến làng tennis thế giới dậy sóng khi được 1 trong số các HLV vĩ đại nhất là Patrick Mouratoglou ca ngợi vượt trội hơn cả Novak Djokovic và Rafael Nadal về vài khía cạnh then chốt trong lối chơi. Nhưng liệu sự thật có đúng như vậy, khi Alcaraz chỉ mới 20 tuổi vẫn còn nhiều thử thách phía trước?

Alcaraz giống như "võ sĩ" có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào

Alcaraz được ngợi khen

Mouratoglou, cựu HLV danh tiếng của Serena Williams mới đây nhận định rằng Alcaraz có sự đa dạng kỹ thuật và phong cách chơi vượt trội, dù chưa đạt được sự ổn định như Djokovic và Nadal từng có ở đỉnh cao.

“Alcaraz sở hữu khả năng tung ra những cú đánh đa dạng nhất mà tôi từng thấy như drop shot, lên lưới, sức mạnh khủng khiếp, cảm giác bóng tinh tế, khả năng trả giao bóng và vô lê đều rất ấn tượng”, Mouratoglou chia sẻ trong sự kiện Ultimate Tennis Showdown.

Sự “lắm chiêu” và phong cách thi đấu bùng nổ giúp Alcaraz tạo nên những trận đấu luôn kịch tính và khó đoán, không bao giờ nhàm chán. Đây là sở trường nhưng cũng là thử thách cho bản thân Alcaraz trong việc duy trì sự ổn định cao như hai đàn anh.

Trong khi đó, Nadal và Djokovic nổi tiếng với khả năng xây dựng điểm số bài bản và bền bỉ, còn Alcaraz như một “võ sĩ” đa năng, có thể tự mình thay đổi thế trận một cách ngoạn mục. So với kiểu mẫu tay vợt ngày nay, có chiều cao, và gầy, thì Alcaraz vẫn khác biệt với thân hình nhỏ nhắn, có cơ bắp và tốc độ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc.

Cần thêm thời gian để chứng minh bản lĩnh

Hiện Alcaraz đã sưu tập 5 Grand Slam (2 Wimbledon, 2 Roland Garros, 1 US Open) và đang đi nhanh hơn về thành tích so với các tượng đài khác ở cùng độ tuổi.

Djokovic cũng dành lời khen ngợi: “Alcaraz là cầu thủ hoàn hảo, có năng lượng và cường độ lớn khiến tôi nhớ đến Nadal. Anh ấy có sự trưởng thành và tiếng vang lớn dù còn rất trẻ”.

Tuy nhiên, Alcaraz vẫn còn phải trải qua nhiều khó khăn về thể lực và tâm lý, đặc biệt trong những giải đấu lớn liên tục. Sự ổn định thường trực như Djokovic hay Nadal là thách thức mà anh chưa thể hoàn toàn chinh phục. Cuộc đua trong tương lai giữa Alcaraz cùng Jannik Sinner và các tay vợt trẻ khác hứa hẹn rất đáng xem.

Có thể nói, Alcaraz mang trong mình một phong cách chơi bóng độc đáo, hòa quyện nhiều điểm mạnh của các huyền thoại và những nét riêng biệt trẻ trung tạo nên sức hấp dẫn mới cho tennis đỉnh cao.

Nhưng việc anh có thể vươn đến tầm vóc vượt qua cả Djokovic và Nadal để trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại vẫn là câu chuyện phải tiếp tục theo dõi.