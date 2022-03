Djokovic không cần đánh vẫn có thể lấy lại số 1 thế giới từ Medvedev

Do không tiêm vaccine phòng chống Covid-19 nên tay vợt số 2 thế giới người Serbia, Novak Djokovic không đủ tiêu chuẩn tới Mỹ tham dự 2 giải Masters 1.000, Indian Wells và Miami Open.

Medvedev (trái) sẽ mất số 1 thế giới nếu không lọt vào tứ kết Indian Wells

Quy định của ban tổ chức Indian Wells đã được thông báo trên trang chủ của họ vài tuần trước khi giải diễn ra từ 10 tới 20/3, Djokovic đã khẳng định anh sẽ không tiêm vaccine, tuy nhiên Nole lại rút hơi muộn. Phải chờ tới lễ bốc thăm Indian Wells kết thúc, hạt giống số 2 người Serbia mới tuyên bố anh không tham dự giải.

Ngay sau khi Nole công bố rút lui tại Indian Wells 2022, ban tổ chức đã sắp xếp Grigor Dimitrov vào vị trí của anh. Hạt giống số 33 người Bulgaria sẽ chờ đợi người thắng cặp đấu tại vòng 1 giữa David Goffin/Jordan Thompson.

Dù không thể thi đấu nhưng Djokovic vẫn tạo sức ép cực lớn tới ngôi vị số 1 của tay vợt người Nga, Daniil Medvedev. Người ta bàn nhiều về chuyện Nadal sẽ soán ngôi số 1 thế giới của Medvedev, nhưng chính Nole, người không thi đấu, vẫn có cơ hội lên số 1 thế giới ở bảng xếp hạng ATP ngày 21/3.

Nghe có vẻ vô lý nhưng không khó hiểu. Hiện tại Djokovic chỉ kém Medvedev 150 điểm nên nếu tay vợt Nga bị loại trước tứ kết Indian Wells, Nole sẽ soán ngôi đầu bảng xếp hạng đơn nam ATP.

Djokovic không chơi Indian Wells 2021 nên anh không phải bảo vệ điểm, tiếp đó "The Djoker" cũng chỉ phải bảo vệ 45 điểm khi Miami Open kết thúc vào 4/4.

Theo Atptour, do năm ngoái Indian Wells tổ chức vào tháng 10 nên phải tới 17/10, Medvedev mới phải bảo vệ 90 điểm (năm ngoái đi tới vòng 4). Tuy nhiên Medvedev sẽ phải bảo vệ 250 điểm do vô địch giải Marseille Open vào 21/3, do đó tay vợt Nga ít nhất phải lọt tới tứ kết Indian Wells để có thêm 180 điểm. Nếu không làm được điều này, vị trí số 1 thế giới sẽ thuộc về Djokovic.

Tại vòng 1 Indian Wells 2022, Daniil Medvedev sẽ đụng độ với "hiện tượng" Tomas Machac, tay vợt 21 tuổi người Cộng Hòa Séc giành vé từ vòng loại, trước khi đánh bại Alexei Popyrin (Úc) 6-3, 7-5 để giật vé vòng 2.

