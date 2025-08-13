Siêu máy tính dự đoán khả năng Real Madrid lật đổ Barcelona ở La Liga

🏆 Đua vô địch La Liga: Barcelona tiếp tục cho Real Madrid "hít khói"?

Theo siêu máy tính, Barcelona có 46,5% cơ hội giành chức vô địch La Liga 2025/26. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các đội dự giải. Real Madrid được đánh giá thấp hơn với 32,1% khả năng vô địch và 28,7% cơ hội về nhì. Những con số này cho thấy, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang có nhiều lợi thế hơn so với đại kình địch.

Đội được kỳ vọng có thể chen chân vào cuộc đua vô địch còn lại là Atletico Madrid, nhưng khả năng lên ngôi của họ chỉ dừng ở 11,7%.

Real khó có cơ hội lật đổ Barca dù được đầu tư mạnh mẽ?

🎯 Villarreal nổi bật trong cuộc chiến top 4

Nếu cuộc đua vô địch chỉ xoay quanh 3 cái tên, thì vị trí thứ 4 hứa hẹn rất cạnh tranh. Theo dự đoán, Villarreal có 13,8% khả năng cán đích ở vị trí này, nhỉnh hơn đôi chút so với Athletic Bilbao (13,2%).

Mùa giải trước, Bilbao là đội giành suất cuối cùng dự Champions League, nối tiếp thành công bất ngờ của Girona ở mùa 2023/24. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến sự đổi ngôi nhẹ: Villarreal được xếp trên, còn Bilbao tụt xuống 1 bậc.

⚽ Real Betis tiếp tục là đại diện quen thuộc của Europa League

Đứng ở vị trí thứ 6 là Real Betis, dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp đội bóng xứ Andalucia giành vé dự cúp châu Âu, nếu dự đoán này trở thành sự thật.

Dù chỉ có 0,9% cơ hội vô địch La Liga, Betis lại có xác suất cao rơi vào nhóm từ hạng 6 đến hạng 7 – các vị trí đủ điều kiện để dự Europa League hoặc Conference League. Sau Betis, những đội như Osasuna, Celta Vigo cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành suất châu Âu.

Tuy chưa có sự đột phá mạnh mẽ, Betis vẫn được xem là cái tên ổn định ở nhóm trên, đặc biệt khi so với sự bất ổn của nhiều đối thủ khác.

⚠️ 3 tân binh có nguy cơ xuống hạng cao nhất

Dự đoán của siêu máy tính cho thấy viễn cảnh không mấy sáng sủa cho các đội bóng mới lên hạng. 3 đội vừa thăng hạng từ Segunda – Levante, Elche và Oviedo – đều bị xếp vào 3 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng mô phỏng, theo đúng thứ tự đó.

Nếu dự đoán này chính xác, cả 3 đội sẽ nhanh chóng trở lại giải hạng Nhì chỉ sau một mùa giải. Bên cạnh đó, Sevilla – ông lớn từng nhiều lần góp mặt tại cúp châu Âu – lại được đặt vào khu vực cận kề nhóm xuống hạng.

Cục diện La Liga 2025/26, theo dự đoán từ siêu máy tính

🧠 Cách hoạt động của siêu máy tính

Dự đoán của siêu máy tính không đến từ cảm tính, mà dựa vào mô hình trí tuệ nhân tạo tính toán xác suất kết quả của từng trận đấu (thắng, hòa, thua). Công cụ này sử dụng dữ liệu từ thị trường cá cược và bảng xếp hạng sức mạnh Power Ranking.

Các yếu tố được xét đến gồm phong độ hiện tại, thành tích lịch sử, cũng như hiệu suất của các đội bóng trong thời gian gần đây. Mùa giải được mô phỏng đến 10.000 lần để đưa ra xác suất cuối cùng cho từng vị trí của mỗi đội.

Mô hình này từng được sử dụng ở nhiều giải đấu lớn và thường đưa ra các dự đoán sát với thực tế. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn sẽ phải chờ bóng lăn để biết liệu AI có đúng hay không.