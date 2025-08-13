Siêu máy tính dự đoán khả năng Real Madrid lật đổ Barcelona ở La Liga

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Siêu máy tính dự đoán khả năng Real Madrid lật đổ Barcelona ở La Liga

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước thềm La Liga 2025/26, siêu máy tính của The Analyst đã đưa ra dự đoán về cục diện bảng xếp hạng, trong đó có cuộc đua vô địch giữa Barcelona và Real Madrid.

  

🏆 Đua vô địch La Liga: Barcelona tiếp tục cho Real Madrid "hít khói"?

Theo siêu máy tính, Barcelona có 46,5% cơ hội giành chức vô địch La Liga 2025/26. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các đội dự giải. Real Madrid được đánh giá thấp hơn với 32,1% khả năng vô địch và 28,7% cơ hội về nhì. Những con số này cho thấy, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang có nhiều lợi thế hơn so với đại kình địch.

Đội được kỳ vọng có thể chen chân vào cuộc đua vô địch còn lại là Atletico Madrid, nhưng khả năng lên ngôi của họ chỉ dừng ở 11,7%. 

Real khó có cơ hội lật đổ Barca dù được đầu tư mạnh mẽ?

Real khó có cơ hội lật đổ Barca dù được đầu tư mạnh mẽ?

🎯 Villarreal nổi bật trong cuộc chiến top 4

Nếu cuộc đua vô địch chỉ xoay quanh 3 cái tên, thì vị trí thứ 4 hứa hẹn rất cạnh tranh. Theo dự đoán, Villarreal có 13,8% khả năng cán đích ở vị trí này, nhỉnh hơn đôi chút so với Athletic Bilbao (13,2%).

Mùa giải trước, Bilbao là đội giành suất cuối cùng dự Champions League, nối tiếp thành công bất ngờ của Girona ở mùa 2023/24. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến sự đổi ngôi nhẹ: Villarreal được xếp trên, còn Bilbao tụt xuống 1 bậc.

⚽ Real Betis tiếp tục là đại diện quen thuộc của Europa League

Đứng ở vị trí thứ 6  là Real Betis, dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp đội bóng xứ Andalucia giành vé dự cúp châu Âu, nếu dự đoán này trở thành sự thật.

Dù chỉ có 0,9% cơ hội vô địch La Liga, Betis lại có xác suất cao rơi vào nhóm từ hạng 6 đến hạng 7 – các vị trí đủ điều kiện để dự Europa League hoặc Conference League. Sau Betis, những đội như Osasuna, Celta Vigo cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành suất châu Âu.

Tuy chưa có sự đột phá mạnh mẽ, Betis vẫn được xem là cái tên ổn định ở nhóm trên, đặc biệt khi so với sự bất ổn của nhiều đối thủ khác.

⚠️ 3 tân binh có nguy cơ xuống hạng cao nhất

Dự đoán của siêu máy tính cho thấy viễn cảnh không mấy sáng sủa cho các đội bóng mới lên hạng. 3 đội vừa thăng hạng từ Segunda – Levante, Elche và Oviedo – đều bị xếp vào 3 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng mô phỏng, theo đúng thứ tự đó.

Nếu dự đoán này chính xác, cả 3 đội sẽ nhanh chóng trở lại giải hạng Nhì chỉ sau một mùa giải. Bên cạnh đó, Sevilla – ông lớn từng nhiều lần góp mặt tại cúp châu Âu – lại được đặt vào khu vực cận kề nhóm xuống hạng.

Cục diện La Liga 2025/26, theo dự đoán từ siêu máy tính

Cục diện La Liga 2025/26, theo dự đoán từ siêu máy tính

🧠 Cách hoạt động của siêu máy tính 

Dự đoán của siêu máy tính không đến từ cảm tính, mà dựa vào mô hình trí tuệ nhân tạo tính toán xác suất kết quả của từng trận đấu (thắng, hòa, thua). Công cụ này sử dụng dữ liệu từ thị trường cá cược và bảng xếp hạng sức mạnh Power Ranking.

Các yếu tố được xét đến gồm phong độ hiện tại, thành tích lịch sử, cũng như hiệu suất của các đội bóng trong thời gian gần đây. Mùa giải được mô phỏng đến 10.000 lần để đưa ra xác suất cuối cùng cho từng vị trí của mỗi đội.

Mô hình này từng được sử dụng ở nhiều giải đấu lớn và thường đưa ra các dự đoán sát với thực tế. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn sẽ phải chờ bóng lăn để biết liệu AI có đúng hay không.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Hojlund nhận "tối hậu thư" từ Milan, Barcelona đại loạn vì 2 sao trẻ (Clip tin nóng)
Hojlund nhận "tối hậu thư" từ Milan, Barcelona đại loạn vì 2 sao trẻ (Clip tin nóng)

HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã lên tiếng cảnh báo AC Milan lẫn Rasmus Hojlund về thương vụ chuyển nhượng có thể xảy ra giữa đôi bên.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2025 12:16 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN