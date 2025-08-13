NÓNG: ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu ở giải thế giới

Trang chủ của FIVB gần đây đăng tải thông báo gây sốc về đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam: "Sau khi nhận được thông tin về việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa 1 VĐV không đủ điều kiện vào đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định của mình.

Kết quả điều tra cho thấy vận động viên này không đáp ứng các điều kiện theo Điều 12.2 của quy định Kỷ luật FIVB năm 2023. Do đó, theo Điều 13.5.2 của quy định giải đấu và Điều 14.4 của quy định lỷ luật, tiểu ban Ủy ban kỷ luật FIVB đã quyết định hủy kết quả các trận đấu của U21 Việt Nam có sự tham gia của VĐV này, đồng thời loại VĐV khỏi giải đấu ngay lập tức.

Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị hủy kết quả ở nhiều trận tại giải U21 thế giới

Căn cứ Điều 14.4 của quy định kỷ luật và xét đến các tình tiết của vụ việc, tiểu ban Ủy ban kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ tới Ủy ban kỷ luật FIVB để xem xét thêm về các hình phạt thêm ngoài phạm vi giải đấu. Tại thời điểm đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và vận động viên liên quan sẽ được gửi ý kiến phản bác bằng văn bản. FIVB sẽ không đưa ra thêm bình luận nào về vấn đề này trong khi quá trình xử lý vẫn đang diễn ra".

Vụ việc này diễn ra vào thời điểm U21 Việt Nam bất ngờ bị đẩy xuống thi đấu ở trận phân hạng 17-24 gặp U21 Ai Cập (13h, 13/8) thay vì thi đấu ở vòng 16 đội khi từng xếp thứ 2 bảng A.

Theo cập nhật mới nhất trên bảng xếp hạng của giải, U21 Việt Nam chỉ đứng thứ 6 khi được công nhận giành 1 chiến thắng, trong khi U21 Indonesia leo lên hạng 3 và sẽ gặp U21 Italia ở vòng 16 đội.

Còn nhớ ở trận thắng cuối vòng bảng U21 thế giới của U21 Việt Nam trước U21 Puerto Rico, 2 VĐV Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh không được thi đấu. Họ ngồi trên khán đài xem đồng đội giành chiến thắng.

FIVB từng yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cung cấp bổ sung giấy tờ khai sinh của hai tuyển thủ kể trên. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bất ngờ khi các giấy tờ đã gửi từ trước giải, còn nếu có vấn đề sẽ được giải quyết vào cuộc họp kỹ thuật 1 ngày trước giải.