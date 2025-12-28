Djokovic có thể treo vợt sau Australia Mở rộng 2026

Theo ký giả uy tín Kevin Palmer của Tennis.com, khả năng Djokovic giải nghệ sẽ lớn hơn nếu tay vợt Serbia chơi thành công ở Australia Mở rộng - Grand Slam sở trường của anh với 10 lần vô địch.

"Đó sẽ là cái kết viên mãn cho Djokovic", Palmer lập luận hôm 25/12. Theo nhà báo Vương quốc Anh, Djokovic đang chờ đón nốt thăng cuối trong sự nghiệp và cơ hội rõ nhất của tay vợt này là ở Melbourne. Djokovic là tay vợt xuất sắc thứ ba thế giới ở Grand Slam mùa 2025, với bốn lần vào bán kết. Thành tích của anh chỉ kém hai nhà vô địch Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Djokovic mừng chức vô địch Australia Mở rộng thứ 10, trên sân Rod Laver, Melbourne hồi tháng 1/2023. Ảnh: Reuters

Kinh nghiệm, đẳng cấp và khát khao của Nole ở Grand Slam luôn được đánh giá cao. Việc còn lại của anh là tìm cách hóa giải Sinner lẫn Alcaraz. Ngay cả khi Djokovic không tìm ra công thức chiến thắng hai đàn em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh vẫn có thể trông chờ vào việc đối thủ mất phong độ, chấn thương hoặc ốm đau.

"Trong top 10 tay vợt ATP Tour hiện tại, Djokovic chỉ ngán Sinner và Alcaraz", Palmer phân tích. "Tất cả những người còn lại sẽ bị đánh giá thấp hơn nếu gặp Nole tại Grand Slam. Vì thế, cơ hội cho tay vợt Serbia sẽ rất sáng nếu hai kình địch gặp bất trắc".

Thực tế, Alcaraz chưa bao giờ đạt đỉnh phong độ ở Australia Mở rộng và đã thua Djokovic trong lần gần nhất gặp nhau tại tứ kết đầu năm nay. Trong khi đó, Sinner đang có hai năm liền vô địch và sẽ tiếp tục là ứng viên số một trong mùa giải tới.

"Sự bền bỉ là động lực lớn nhất của tôi và tôi thực sự muốn xem bản thân tiến xa đến đâu", Djokovic nói sau khi kết thúc mùa 2025. "Tôi muốn chứng kiến sự thay đổi của quần vợt và là một phần trong sự thay đổi đó".

Djokovic còn mục tiêu xa hơn là dự Olympic 2028 ở Los Angeles. Tuy nhiên, sau khi đã có HC vàng ở Olympic Paris, đây không được xem là tham vọng lớn nhất của tay vợt Serbia. Grand Slam thứ 25, vì thế, có thể là vinh quang cuối cùng mà Djokovic đang chờ đợi như một lời chia tay quần vợt.

Australia Mở rộng 2026 khởi tranh từ 18/1 đến 1/2 tại Melbourne. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 3,5 triệu USD, còn á quân nhận 1,9 triệu USD. Tổng tiền thưởng tăng 12% so với năm ngoái.