Djokovic kết thúc năm trong top 4, vượt Federer chiếm kỳ tích "không tuổi”

🎾 Djokovic phá kỷ lục của Federer

Novak Djokovic khép lại mùa giải 2025 với vị trí số 4 thế giới, đánh dấu lần thứ 17 góp mặt trong nhóm 4 tay vợt hàng đầu kể từ năm 2007. Ở tuổi 38 và 6 tháng, anh chính thức trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giữ vị trí top 4 ATP vào cuối năm, vượt kỷ lục cũ của Roger Federer – người từng kết thúc năm 2019 ở tuổi 38 và 4 tháng.

Theo thống kê, chỉ có Rod Laver, Federer, Rafael Nadal và chính Djokovic từng có tên trong top 4 ATP khi bước qua tuổi 36.

Djokovic tiếp tục lập kỳ tích sau khi kết thúc năm 2025 trong top 4 ATP

Không chỉ vậy, Nole sở hữu tổng cộng 16 lần kết thúc năm trong top 4, nhiều nhất lịch sử tennis nam. Những tay vợt hiếm hoi trụ lại top 4 sau tuổi 35 gồm Djokovic, Federer, Nadal, Jimmy Connors và Rod Laver.

Mặt khác, Djokovic cũng nâng số lần kết thúc năm trong top 4 khi bước qua 30 tuổi lên con số 6, vượt Nadal và Connors, chỉ đứng sau Federer (7 lần).

📊 Những con số lịch sử củng cố vị thế "độc nhất"

Trong năm 2025, Djokovic giành 2 chức vô địch ATP 250 tại Geneva và Athens, qua đó cán mốc 101 danh hiệu ATP trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, anh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh ở các sân chơi lớn khi vào bán kết cả 4 Grand Slam trong năm – thành tích chỉ có Jannik Sinner làm được trong mùa giải này.

Tại cấp độ Masters 1000, Nole lọt vào trận chung kết thứ 60 ở Miami Open, trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào bán kết Thượng Hải Masters. Những con số này góp phần khắc họa chương mới trong hành trình của Djokovic, nơi anh thách thức giới hạn của tuổi tác.

🔥 Ý chí và sự kỷ luật của "Cây trường sinh"

Thành tích của Djokovic không chỉ là những con số, mà phản ánh sự kỷ luật, tinh thần cạnh tranh và khát khao kéo dài suốt sự nghiệp. Phần lớn những tay vợt thuộc Top 10 hay Top 15 hiện nay mới là thiếu nhi khi Nole lần đầu kết thúc mùa trong Top 4 (năm 2007).

Ở tuổi mà nhiều tay vợt giải nghệ, anh vẫn duy trì hiệu suất thi đấu cao, chăm sóc cơ thể chặt chẽ và sẵn sàng trở thành đối trọng của lứa tay vợt trẻ hafngd dầu như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.

Vận động viên Tuổi Năm Thứ hạng ATP Novak Djokovic 38 tuổi 5 tháng 2025 4 Roger Federer 38 tuổi 3 tháng 2019 3 Roger Federer 37 tuổi 3 tháng 2018 3 Novak Djokovic 36 tuổi 6 tháng 2023 1 Rafael Nadal 36 tuổi 6 tháng 2022 2 Rod Laver 36 tuổi 5 tháng 1974 4 Roger Federer 36 tuổi 3 tháng 2017 2 Jimmy Connors 35 tuổi 3 tháng 1987 4

Những tay vợt lớn tuổi nhất kết thúc mùa giải trong top 4

Vận động viên Số năm kết thúc trong top 4 Năm Roger Federer 7 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 Novak Djokovic 6 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025 Jimmy Connors 5 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 Rafael Nadal 5 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 Andre Agassi 3 2001, 2002, 2003 Stan Wawrinka 2 2015, 2016

Những tay vợt có nhiều mùa giải giữ top 4 nhiều nhất khi bước sang tuổi 30