Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: So tài hấp dẫn, chờ Hoàng Đức tỏa sáng (V-League)
(18h, 1/3, vòng 14 V-League) Ninh Bình đang có phong độ ấn tượng hơn hẳn so với Nam Định. Đội khách đủ khả năng hướng đến chiến thắng trên sân Thiên Trường.
Bối cảnh đáng lo ngại của Nam Định
Bước vào mùa giải 2025/26, Nam Định không chỉ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League, đội bóng thành Nam còn hướng đến việc tiến sâu tại đấu trường Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau 13 vòng đấu lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ban đầu. Sau nửa chặng đường của mùa giải, Nam Định mới giành được 12 điểm và rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.
Đáng lo ngại hơn, chiến thắng gần nhất của họ tại V-League đã diễn ra từ vòng 3, khi vượt qua PVF-CAND vào cuối tháng 8. Kể từ đó, nhà đương kim vô địch trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, với 6 trận hòa và 4 thất bại. Khoảng cách 20 điểm so với đội đầu bảng CAHN là con số phản ánh rõ sự sa sút khó tin của tập thể từng thống trị mùa trước.
Đội khách quyết thắng
Ninh Bình lại đang là hiện tượng thú vị của mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, đội bóng Cố đô Hoa Lư trình diễn lối chơi giàu năng lượng với pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và khai thác tối đa sự cơ động của Hoàng Đức. Sự hiệu quả của các ngoại binh trên hàng công giúp Ninh Bình liên tục tạo ra khác biệt trong nhiều vòng đấu đầu tiên.
