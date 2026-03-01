Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: So tài hấp dẫn, chờ Hoàng Đức tỏa sáng (V-League)

V-League | 18h, 1/3 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Ninh Bình (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Ninh Bình Ninh Bình Điểm Nguyên Mạnh Đình Sơn Lucas Alves Thanh Hào Văn Kiên Văn Vũ Hoàng Anh Caio Cesar Ti Phông Romulo Xuân Son Điểm Văn Lâm Hải Đức Marcelino Thanh Thịnh Hoàng Đức Thái Bình Đức Chiến Bảo Toàn Tiến Anh Geovane Gustavo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Ninh Bình Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Đình Sơn, Lucas Alves, Thanh Hào, Văn Kiên, Văn Vũ, Hoàng Anh, Caio Cesar, Ti Phông, Romulo, Xuân Son Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Thái Bình, Đức Chiến, Bảo Toàn, Tiến Anh, Geovane, Gustavo

Bối cảnh đáng lo ngại của Nam Định

Bước vào mùa giải 2025/26, Nam Định không chỉ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League, đội bóng thành Nam còn hướng đến việc tiến sâu tại đấu trường Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau 13 vòng đấu lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ban đầu. Sau nửa chặng đường của mùa giải, Nam Định mới giành được 12 điểm và rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Đáng lo ngại hơn, chiến thắng gần nhất của họ tại V-League đã diễn ra từ vòng 3, khi vượt qua PVF-CAND vào cuối tháng 8. Kể từ đó, nhà đương kim vô địch trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, với 6 trận hòa và 4 thất bại. Khoảng cách 20 điểm so với đội đầu bảng CAHN là con số phản ánh rõ sự sa sút khó tin của tập thể từng thống trị mùa trước.

Đội khách quyết thắng

Ninh Bình lại đang là hiện tượng thú vị của mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, đội bóng Cố đô Hoa Lư trình diễn lối chơi giàu năng lượng với pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và khai thác tối đa sự cơ động của Hoàng Đức. Sự hiệu quả của các ngoại binh trên hàng công giúp Ninh Bình liên tục tạo ra khác biệt trong nhiều vòng đấu đầu tiên.

