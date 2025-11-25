Djokovic còn cơ hội cuối để vô địch Grand Slam, bung toàn lực ở Australian Open 2026

🎾 Bối cảnh thống trị của Alcaraz - Sinner

Trong hai năm qua, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thống trị hoàn toàn sân chơi Grand Slam, chia nhau cả 8 danh hiệu Major gần nhất. Điều này khiến làng quần vợt gợi nhớ thời kỳ Federer, Nadal, Djokovic chia nhau mọi vinh quang. Người gần nhất phá được chuỗi chiến thắng ấy chính là Novak Djokovic, với chức vô địch US Open 2023 để nâng tổng Grand Slam lên kỷ lục 24 danh hiệu.

Djokovic (áo xanh) dự báo có thể làm nên chuyện ở AO 2026

Ở mùa giải 2025, Djokovic không còn duy trì được sức mạnh áp đảo. Anh dừng bước ở bán kết cả bốn Grand Slam và lần lượt thua Sinner 2 trận, thất bại 1 lần bởi Alcaraz, và thua Zverev 1 lần.

✨ Rennae Stubbs chỉ ra “thời điểm vàng” của Djokovic

Cựu số 1 đôi nữ thế giới Rennae Stubbs khẳng định Australian Open (AO) chính là cửa ải, niềm hy vọng duy nhất Djokovic vẫn đủ khả năng vô địch Grand Slam trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Theo Stubbs, Djokovic gần như đã “bỏ qua” ATP Finals để dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho Melbourne Park, nơi anh từng 10 lần đăng quang và vẫn chiến thắng Alcaraz ở tứ kết hồi đầu năm 2025.

Bà phân tích rằng Australian Open là nơi Djokovic có lợi thế cả về chiến thuật, tâm lý thi đấu và khả năng thích ứng mặt sân.

Đây là Grand Slam duy nhất mà Djokovic vẫn có cửa đánh bại Alcaraz hoặc cản bước Sinner trong thời điểm tuổi tác ảnh hưởng đến thể lực.

🔥 Sinner vẫn là ứng viên số 1 nhưng Djokovic không phải hết cửa

Stubbs thừa nhận Sinner, nhà vô địch Australian Open 2024 và 2025 vẫn là ứng viên nặng ký nhất. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Djokovic là người duy nhất đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để phá vỡ thế song mã Alcaraz - Sinner.

Theo Stubbs, nếu Djokovic vào đến bán kết, anh hoàn toàn có thể tạo khác biệt nhờ kinh nghiệm tại AO vượt trội, khả năng đọc trận đấu, sự bền bỉ trên mặt sân cứng siêu nhanh và bản lĩnh trong các thời khắc lớn, điều Alcaraz và Sinner vẫn đôi khi thiếu ổn định khi thi đấu tại Melbourne

Stubbs cũng nhắc đến yếu tố truyền thống của các Grand Slam gồm chấn thương, phong độ thất thường và sự xuống sức đột ngột của các tay vợt trẻ.

Bà cho rằng những biến số này có thể tạo ra cơ hội thực sự cho Djokovic săn Grand Slam thứ 25, cơ hội mà các giải Major khác khó mang lại khi Alcaraz và Sinner quá vượt trội.

🏟️ Djokovic chuẩn bị “cú bung sức cuối cùng” tại AO 2026

Theo giới phân tích, Djokovic đang âm thầm chuẩn bị cho Australian Open 2026, có thể là mùa anh đặt mục tiêu giành thêm danh hiệu Grand Slam cuối cùng.

Dù không còn ở phong độ đỉnh cao, Melbourne Park vẫn là nơi Djokovic sở hữu mọi lợi thế để tạo nên lịch sử. Và như Stubbs khẳng định: "Australian Open vẫn là cơ hội thực tế nhất để Novak Djokovic chinh phục Grand Slam thứ 25, có thể là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp".