Lại Lý Huynh thắng kỳ vương đặc biệt của Trung Quốc, sáng cửa vào chung kết siêu giải cờ tướng

🔥 Đối thủ đặc biệt

Sau khi giành tấm vé đi tiếp đầy thuyết phục bằng ngôi đầu bảng B với chuỗi trận bất bại trước dàn cao thủ chủ nhà Trung Quốc, trưa ngày 28/2, Lại Lý Huynh bước vào trận đấu bán kết lượt đi siêu giải đấu cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026.

Lại Lý Huynh giành chiến thắng trước Triệu Phàn Vĩ ở trận bán kết lượt đi

Đối thủ của nhà đương kim vô địch thế giới là Triệu Phàn Vĩ, một kỳ thủ đặc biệt của làng cờ Trung Quốc. Theo đó, Phàn Vĩ có biệt danh là "Kỳ vương khuyết tật" khi phải ngồi xe lăn do mắc phải căn bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển. Thậm chí kỳ thủ này từng bị các bác sĩ dự đoán khó sống quá tuổi 20.

Vượt lên nghịch cảnh và có chỗ dựa tinh thần chính là môn cờ tướng, Triệu Phàn Vĩ chiến thắng sống phận, liên tiếp vô địch các giải cờ trong nước mà đỉnh cao nhất là chức vô địch Đại hội Thể thao trí tuệ Trung Quốc năm 2023. Dù hiện tại chỉ xếp hạng 19 Trung Quốc, kỳ thủ 34 tuổi này đang có phong độ rất cao và được xem là thử thách khó lường với Lại Lý Huynh.

🎯 Màn so tài đỉnh cao

Ngay từ những nước đi đầu tiên, cả hai kỳ vương đều cho thấy bản thân đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ khi ứng biến rất nhanh trước lối triển khai cờ của đối phương. Với lợi thế đi trước, Lại Lý Huynh chủ động tấn công.

Đại diện của Việt Nam nắm lợi thế lớn để giành vé vào chung kết

Sau khi sớm đưa quân Pháo tiến sâu vào phần sân của đối thủ, Lại Lý Huynh dùng Song Mã dồn ép dữ dội. Trước sức tấn công rất mạnh của đại diện Việt Nam, Triệu Phàn Vĩ càng ngày càng rơi vào thế bất lợi, phải co cụm quân để phòng thủ. Bên cạnh đó, Triệu Phàn Vĩ đã hết thời gian suy nghĩ, trong khi Lại Lý Huynh vẫn còn gần 30 phút.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi Lại Lý Huynh thành công bắt được quân Xe của đối thủ. Kể từ lúc này, thế trận hoàn toàn thuộc về Lại Lý Huynh và kỳ thủ của Việt Nam đã không mắc bất cứ sai lầm nào để có chiến thắng chung cuộc sau 40 nước cờ. Với chiến thắng ở lượt đi, Lại Lý Huynh nắm lợi thế rất lớn khi chỉ cần hòa ở trận lượt về là giành quyền vào chung kết. Trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào tối cùng ngày 28/2.