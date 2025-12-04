Alcaraz - Sinner kiếm tiền như máy 2025, vẫn thua Djokovic cách đây 10 năm

Năm 2025 chứng kiến Carlos Alcaraz và Jannik Sinner chơi thứ tennis đỉnh cao nhất sự nghiệp, thu về những khoản tiền thưởng khổng lồ mà nhiều tay vợt chỉ dám mơ. Thế nhưng, khi đặt hai “cỗ máy in tiền” thế hệ mới cạnh Novak Djokovic của năm 2015, câu chuyện lại trở nên thú vị, kỷ lục của Djokovic cách đây 10 năm vẫn đứng vững như tường đồng vách sắt.

Nhìn lại 10 mùa giải kiếm tiền khủng nhất lịch sử ATP, dễ thấy bốn cái tên Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner thống trị, nhưng không ai chạm được tới cột mốc phi thường của Djokovic 2015, anh kiếm hơn 21,1 triệu USD tiền thưởng trong một năm. Dưới đây là phân tích chi tiết từng tay vợt trong bảng xếp hạng “siêu mùa giải kim tiền”.

2017 là mùa FedEx kiếm nhiều tiền nhất từ các thành tích tennis

🚄 "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ kiếm tiền đáng nể

2017 (13,06 triệu USD). Năm trở lại huy hoàng sau chấn thương với thành tích thắng thua 52-5 (91%), giành 7 danh hiệu, trong đó có Australian Open, Wimbledon, Indian Wells, Miami và Shanghai. Federer thống trị nửa đầu mùa giải nhưng không chơi trên sân đất nện.

2018 (12,97 triệu USD). Federer vẫn cực kỳ bền bỉ ở tuổi 37 với thành tích thắng thua 48-10 (82%), vô địch Australian Open, Rotterdam và 2 Masters 1000. Trận thua đáng tiếc trước Del Potro ở Indian Wells và thất bại tại Wimbledon khiến anh lỡ cơ hội chạm mốc 15 triệu.

👑 Carlos Alcaraz đang từng bước trở thành "vua kiếm tiền" quần vợt

Năm 2023 (15,19 triệu USD), đánh dấu sự bùng nổ đúng nghĩa của Alcaraz với thành tích 65 thắng, 12 thua (65-12, 84,4%), sáu danh hiệu từ tám trận chung kết. Anh vô địch Wimbledon, Indian Wells, Madrid và thêm hai ATP 500. Roland Garros và US Open đều vào bán kết. Đây là mùa giúp Alcaraz bước hẳn vào nhóm siêu sao.

Alcaraz thống trị mùa giải 2025

Năm 2025 (18,8 triệu USD) là bước nhảy vọt lớn nhất. Thành tích thắng thua 71-9 (88,75%) đưa Alcaraz lên số 1 thế giới với tám danh hiệu, gồm Roland Garros, US Open, Monte Carlo, Italian Open, Cincinnati và ba ATP 500. Anh còn vào chung kết Wimbledon và ATP Finals. Đây là mùa giải kiếm tiền tốt nhất của Alcaraz, nhưng vẫn kém Djokovic 2015 khoảng 2,3 triệu USD.

🔥 Jannik Sinner không kém cạnh Alcaraz

Sinner chơi thứ tennis ổn định đến đáng kinh ngạc năm 2025 (19,12 triệu USD) với thành tích thắng thua 58-6 (90,6%), sáu danh hiệu lớn, trong đó có Australian Open, Wimbledon, ATP Finals và Paris Masters. Anh còn á quân tại Roland Garros và US Open. Mùa này giúp Sinner vượt mặt Alcaraz về tiền thưởng và hoàn tất cuộc đua 2025 ở vị trí số 2 thế giới.

Sinner nổi bật nhất năm 2024

2024 (19,73 triệu USD), đây mới là mùa “bùng nổ tuyệt đối” của Sinner với 73-6 (92,4%), tám danh hiệu, đặc biệt là chức vô địch Australian Open, US Open cùng ATP Finals. Sinner vô địch Miami, Cincinnati, Shanghai và hai ATP 500. Roland Garros vào bán kết, Wimbledon vào tứ kết. 19,73 triệu USD đưa Sinner trở thành người kiếm tiền nhiều nhất trong kỷ nguyên hậu "Big 3" nhưng vẫn kém Djokovic 2015 hơn 1,4 triệu USD.

🧱 Rafael Nadal huyền thoại "Vua đất nện"

2017 (15,86 triệu USD). Nadal trở lại mạnh mẽ với 68-12 (85%), sáu danh hiệu, đặc biệt là Roland Garros và US Open. Anh vô địch Monte Carlo, Madrid và hai ATP 500. Nadal còn vào chung kết Australian Open và kết thúc mùa ở vị trí số 1.

Nadal vĩ đại năm 2019

2019 (16,34 triệu USD). Một mùa gần như hoàn hảo của Nadal với 58-7 (89,2%), vô địch Roland Garros và US Open, thêm Rome và Canada Masters. Anh là á quân Australian Open và vào bán kết Wimbledon. Đây là mùa Nadal kiếm được nhiều tiền nhất sự nghiệp.

⭐ Andy Murray ngôi sao lớn nhất quần vợt Vương Quốc Anh

2016 (16,34 triệu USD). Murray trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp với thành tích thắng thua 78-9 (89,7%) cùng 9 danh hiệu, trong đó có Wimbledon, ATP Finals, HCV Olympic, Rome, Shanghai, Paris và ba ATP 500. Anh vào chung kết Australian Open, Roland Garros và kết thúc năm ở vị trí số 1 ATP. Đây là đỉnh cao duy nhất một tay vợt ngoài "Big 3" chen chân vào top 5 mùa kiếm tiền nhất lịch sử.

Murray không có đối thủ 2016

🐐💵 Novak Djokovic "nhà vua" kiếm tiền tennis

2018 (15,96 triệu USD). Djokovic trở lại sau chấn thương với 53-13 (80%), bốn danh hiệu gồm Wimbledon, US Open, Cincinnati và Shanghai. Anh vào chung kết ATP Finals và kết thúc mùa ở vị trí số 1.

2023 (15,95 triệu USD). Djokovic giành ba Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open), vô địch ATP Finals, Cincinnati, Paris. Kỷ lục 56-7 (88,8%) đưa anh trở lại ngôi số 1 và đứng thứ 8 trong danh sách kiếm tiền mọi thời đại.

Djokovic bền bỉ, vững vàng nhiều mùa giải

2015 (21,1 triệu USD), đây là kỷ lục ATP. Không mùa giải nào trong thế giới tennis giống năm 2015 của Djokovic với 82-6 (93,2%), vào 15/16 trận chung kết, giành 11 danh hiệu, gồm 3 Grand Slam (Australian Open, Wimbledon, US Open), 1 ATP Finals, 6 Masters 1000 và 1 ATP 500. Anh còn là á quân Roland Garros, Canada, Cincinnati và Dubai.

Một mùa giải gần như “không thể lặp lại”, biến Djokovic thành tay vợt duy nhất kiếm hơn 20 triệu USD tiền thưởng trong một năm.