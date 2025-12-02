Djokovic tái tạo tại cơ thể, gửi lời "tuyên chiến" với Sinner - Alcaraz năm 2026

Mặc dù giành quyền vào bán kết cả bốn giải Grand Slam trong năm 2025 nhưng Novak Djokovic không có thêm được danh hiệu nào. Đã vậy, Nole còn đối mặt với hàng loạt chấn thương khiến anh không thể thi đấu liên tục với phong độ cao nhất. Thậm chí tay vợt người Serbia còn phải kết thúc mùa giải sớm và bỏ lỡ sự kiện lớn cuối cùng trong năm là ATP Finals tại Turin.

Djokovic trao đổi rất nhiều với các kỹ sư của đội đua F1 McLaren

Hiện tại, Novak Djokovic đang trong quá trình hồi phục để chuẩn bị cho mùa giải 2026. Trong cuộc phỏng vấn mới đây tại chặng đua F1 ở Doha (Qatar), tay vợt người Serbia tiết lộ đang sử dụng khoảng thời gian này để "tái tạo lại cơ thể" sau 18 tháng liên tiếp gặp chấn thương.

Nole cho biết muốn bản thân phục hồi và ổn định lại thể lực trước khi mùa giải 2026 bắt đầu. Djokovic nhấn mạnh: Mục tiêu không phải tạm dừng mà là quay lại mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối đầu với các đối thủ trẻ, năng động hơn như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner khi cơ thể đạt trạng thái tốt nhất.

"Tôi đang cho bản thân tạm nghỉ và tái tạo lại bộ máy, nói theo phong cách của những thợ máy. Tôi thường xuyên dính chấn thương trong vòng 18 tháng qua, bởi vậy tôi muốn cơ thể mình được tái tạo lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hy vọng tôi có thể tiếp tục đối đầu với những tay vợt giỏi nhất".

Theo một số tạp chí đua xe, Djokovic không chỉ tới xem đua xe mà còn trao đổi rất kỹ với các đội đua, kỹ sư cũng như thành viên trong đội đua để hiểu thêm về áp lực họ gặp phải và cách họ hóa giải. Djokovic hy vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và nhận thêm được nhiều bài học bổ ích.