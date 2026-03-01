Real Madrid tạm vắng Mbappe: Không có ngôi sao, hàng công lại "nở hoa"?

Sự vắng mặt... không đáng tiếc?

Real Madrid sẽ không có Kylian Mbappe trong một thời gian sau chấn thương đầu gối. Dự kiến anh có thể trở lại vào giữa tháng 3 tới, và về lý thuyết Real vừa mất đi chân sút số 1 của CLB, người đã ghi 38 bàn cho đến lúc này ở mọi giải đấu, chỉ kém 6 bàn so với cả mùa giải trước.

Mbappe sẽ tạm ngồi ngoài do chấn thương

Nhưng việc Mbappe vắng mặt lại đang được đón nhận theo những cách khác nhau từ các fan. Nếu nhìn đơn giản thì đúng là Mbappe không đá sẽ khiến Real phải trông cậy vào những chân sút khác, hiện ngoài Vinicius (13 bàn) thì chưa ai chạm mốc 10 bàn trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Nhưng thực tế trên sân nói rằng Mbappe không thực sự là cầu thủ kéo cả đội đi lên về mặt chất lượng thi đấu.

Đã có nhiều sự chỉ trích cho việc Mbappe ngoài đột phá ghi bàn thì không làm gì trong lúc Real Madrid không có bóng, không tranh chấp hay pressing, hoặc nếu có làm thì rất nhỏ giọt. Tất nhiên, số bàn thắng ghi được của Mbappe thường được dùng để làm lập luận phản bác cho ý kiến đó, rằng ghi được nhiều bàn như thế thì anh không cần phải tốn năng lượng trên mặt trận phòng ngự.

Tuy vậy, vấn đề của Real Madrid bây giờ không còn chỉ là chuyện Mbappe ít tham gia vào các khâu khác trong trận đấu. Ngay cả trên mặt trận tấn công, Mbappe cũng không chơi ăn ý với các đồng đội và có xu hướng làm những gì mình thích, thay vì làm những gì đội bóng cần.

"Cắm" nửa vời

Từ khi gia nhập Real Madrid, vấn đề vị trí của Mbappe đã trở thành điểm nóng và tới nửa sau mùa 2024/25 Mbappe đã hoàn toàn được đẩy lên đá cao nhất, trong khi Vinicius trở lại cánh trái sở trường. Mặc dù vậy, Mbappe không phải tiền đạo cắm thực thụ và việc anh được trao vị trí này đã ảnh hưởng tiêu cực lên hiệu quả tấn công của cả đội.

Quanh khu chữ D là khu vực ưa thích cho Mbappe nhận bóng

Trung phong cắm thường xuyên phải giao tranh với trung vệ của đối phương và chấp nhận ít chạm bóng, thay vào đó quấy phá khu vực cấm địa của đội bạn. Nhưng Mbappe gần như không tranh chấp như vậy bao giờ, thói quen của tiền đạo người Pháp là lùi ra ngoài khu 16m50, đòi đồng đội chuyền tới chân và sau đó xử lý.

Các đối thủ của Real lâu ngày nhận ra điều này, họ neo một tiền vệ ở quanh khu chữ D (hay “zone 14”) nhằm ngăn Mbappe nhận bóng, và nếu Mbappe có được chuyền tới chân thì cũng sẽ có ít nhất 2 cầu thủ ngáng đường. Do đó không ít trận đấu mùa này Jude Bellingham làm hộ Mbappe công việc đá cắm: khi Mbappe ghi bàn thứ 2 vào lưới Benfica ở trận đấu lượt cuối vòng bảng, chính Bellingham đã hút theo 2 trung vệ Benfica để Mbappe đón bóng từ Arda Guler (ở mé ngoài khu 16m50) rồi dứt điểm.

Vinicius (trái) và Garcia (phải) hút người cho Tchouameni ghi bàn trước Benfica

Trái ngược với hình ảnh đó, ở trận vừa qua tại Bernabeu, Aurelien Tchouameni đã ghi bàn phút 16 khi được chuyền bóng tới ở khu chữ D, trong khi Gonzalo Garcia cùng Vinicius cùng chạy vào rồi rẽ ngang sang hai bên để mở ra khoảng không cho tiền vệ người Pháp sút bóng.

Lối đá "nhút nhát"

Câu hỏi đặt ra là vì sao một cầu thủ như Mbappe lại không thích nghi tốt ở vị trí tiền đạo cắm, mặc dù vị trí đó đã được trao cho anh với lý do đơn giản là để Mbappe ghi được nhiều bàn hơn? Đơn giản vì Mbappe không phải một cầu thủ dũng cảm.

Những năm gần đây có thể thấy rõ là Mbappe ngại đấu tay đôi với các trung vệ cao lớn, rõ nhất là các tình huống không chiến: Mbappe gần như không bao giờ nhảy lên đánh đầu khi bị trung vệ theo sát. Không bị ai kèm thì anh bật lên đánh đầu được, thậm chí đánh đầu khá tốt. Chúng ta không biết vì sao Mbappe có lối chơi “hèn” như vậy, có lẽ vì anh sợ vỡ mũi giống như ở EURO 2024? Hay vì đánh đầu nhiều sẽ dẫn tới di chứng sau này nên Mbappe né nhiều nhất có thể?

Mbappe hiếm khi tranh bóng bổng với trung vệ đối phương, và nếu có thì cũng hiếm khi thắng

Chỉ biết rằng trong khi Mbappe là siêu sao và được cho phép không phải làm điều đó (dù lương cao nhất đội), các cầu thủ Real khác vẫn phải không chiến, vẫn phải chạy hộc bơ để mang về lợi thế ở từng góc sân. Bellingham vừa qua bị chấn thương cũng từ một tình huống chạy xuống cánh phải để Guler chuyền vào khoảng trống.

Mbappe đá 2026 phút ở La Liga và mới 9 lần nhảy lên không chiến, trong khi dự bị Gonzalo Garcia đá mới 530 phút đã 22 lần không chiến, và Garcia chỉ cao hơn Mbappe 2cm. Chưa nói đến việc Garcia trước đây cũng không phải một trung phong thực thụ, cầu thủ 21 tuổi này 2-3 năm trước còn hay đá dạt cánh ở đội Castilla.

Real Madrid đã trọng đãi Mbappe, nhưng cũng vì thế mà cầu thủ này trở nên quá "ngôi sao" để được giao một vị trí đòi hỏi tính chiến đấu cao như vị trí trung phong. Hãy chờ xem không có Mbappe thì Real Madrid thi đấu ra sao, nhưng trước mắt Vinicius và Gonzalo Garcia đã làm tốt nhiệm vụ ở trận thắng Benfica vừa qua, và sẽ còn xấu mặt Mbappe hơn nữa nếu Real tiếp tục đá tốt khi anh không ra sân.