Semenyo hóa "sát thủ vòng cấm", giúp Man City giảm phụ thuộc vào Haaland

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Erling Haaland

Man City từng nhiều lần bị chỉ trích quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Erling Haaland ở mùa giải năm nay. Nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy điều đó có thể đang thay đổi.

   

Semenyo tạo khác biệt

Bản hợp đồng mùa đông Antoine Semenyo đã ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Leeds United 1-0 trong trận cầu căng thẳng tại Elland Road vào rạng sáng 1/3 (giờ Việt Nam). Chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh Man City không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Erling Haaland vì chấn thương, đồng thời giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Semenyo đang chứng minh anh là bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng"

Semenyo đang chứng minh anh là bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng"

Kể từ khi gia nhập Man City từ Bournemouth với mức phí 62,5 triệu bảng, Semenyo đã ghi 6 bàn sau 11 lần ra sân, trở thành chân sút số một của đội bóng nửa xanh thành Manchester trong năm nay. Sự bùng nổ của tiền đạo người Ghana góp phần giảm tải đáng kể áp lực ghi bàn vốn thường dồn lên vai Haaland.

Sự xuất hiện của Semenyo cũng trùng hợp với chuỗi phong độ ấn tượng của Man City, với 4 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và chỉ 1 thất bại trong 7 trận gần nhất. Thành tích đó giúp Man City gia tăng sức ép lên Arsenal, đội dẫn đầu suốt phần lớn mùa giải.

Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea vào đêm nay (1/3). Trong bối cảnh hai ứng viên vô địch còn phải chạm trán trực tiếp vào tháng Tư, “Pháo thủ” chắc chắn cảm nhận rõ hơi nóng từ phía sau.

Giảm tải cho Haaland

Bàn thắng quyết định của Semenyo đã khiến bầu không khí cuồng nhiệt tại Elland Road lặng đi. Tiền đạo 26 tuổi cho thấy bản năng “sát thủ vòng cấm” khi phản ứng nhanh nhất trước đường căng ngang của Rayan Ait Nouri và dứt điểm gọn gàng, lạnh lùng.

Semenyo hóa "sát thủ vòng cấm", giúp Man City giảm phụ thuộc vào Haaland - 2

Sự thăng hoa của Semenyo đang giúp giảm đáng kể gánh nặng ghi bàn cho Haaland. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có Haaland (29 bàn thắng và kiến tạo) và Igor Thiago của Brentford (19) là góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn con số 18 của Semenyo.

Kể từ khi gia nhập Man City, Semenyo đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, thành tích chỉ kém bộ đôi Chelsea là Cole Palmer và Joao Pedro (cùng 6 lần góp dấu giày vào bàn thắng).

Cuối tháng 11 năm ngoái, Haaland từng ghi tới 58% tổng số bàn của Man City, tung ra 30% số cú sút và chiếm 57% chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng chủ sân Etihad. Khi đó, anh đã có 19 bàn trên mọi đấu trường. Thậm chí, trung vệ Maxime Esteve của Burnley còn là “chân sút số hai” của Man City tại Premier League nhờ… hai pha phản lưới nhà ở trận đấu tại Etihad hồi đầu tháng 9 năm ngoái.

Hiện tại, dù Haaland vẫn dẫn đầu với 29 bàn trên mọi đấu trường mùa này, sự vươn lên của Semenyo đang dần dập tắt những hoài nghi rằng Man City quá phụ thuộc vào nguồn bàn thắng từ chân sút người Na Uy.

Man City vẫn biết cách thắng khi thiếu Haaland

HLV Pep Guardiola không tiết lộ mức độ chấn thương của Haaland và cũng chưa thể khẳng định tiền đạo người Na Uy có kịp bình phục cho cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại Etihad vào giữa tuần tới hay không. Đây là trận đầu tiên tại Premier League mùa này mà Haaland không góp mặt.

Một thống kê đáng chú ý cho thấy kể từ đầu mùa 2022/23, Man City đã thắng 14/18 trận tại Ngoại hạng Anh khi không có Haaland trong đội hình. Trung bình, họ giành 2,4 điểm/trận khi thiếu tiền đạo người Na Uy, cao hơn so với 2,1 điểm/trận khi anh ra sân.

Chiến thắng trước Leeds United cũng đồng nghĩa Man City chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất khi thi đấu sớm hơn Arsenal một ngày, yếu tố giúp họ liên tục gây áp lực lên đội đang dẫn đầu bảng.

Màn “so găng” trực tiếp đầu tiên giữa Man City và Arsenal sẽ diễn ra vào tháng này, khi họ gặp nhau trong trận chung kết League Cup tại Wembley, hứa hẹn tạo bước ngoặt cho tham vọng danh hiệu của cả hai.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/03/2026 12:25 PM (GMT+7)
