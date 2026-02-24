17 mùa giải đỉnh cao của Djokovic, bỏ xa hai đại kình địch Federer - Nadal

Ở tuổi 38, khi phần lớn tay vợt đã rời xa đỉnh cao, Novak Djokovic vẫn bước vào một trận chung kết Grand Slam mới. Đó là thêm một cơ hội tranh danh hiệu, đồng thời là cột mốc lịch sử, 17 mùa giải khác nhau góp mặt ở chung kết Major, mức độ ổn định chưa từng có trong kỷ nguyên Mở (từ 1968), đủ để đặt anh lên trên hai đại kình địch lâu năm.

Djokovic, 38 tuổi (người đứng giữa) vẫn đủ sức vào chung kết Grand Slam, cạnh tranh ngôi vô địch

17 mùa vào chung kết Grand Slam: Chuẩn mực bền bỉ chưa từng có

Lần đầu Djokovic chơi chung kết Grand Slam là năm 2007. Kể từ đó đến nay, anh chỉ có ba mùa không góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một Major. Phần còn lại là chuỗi hiện diện dày đặc ở những vòng đấu lớn nhất, trải dài qua nhiều thế hệ đối thủ, nhiều thay đổi về tốc độ sân và xu hướng chiến thuật.

Cột mốc vào chung kết tại Australian Open 2026 giúp tay vợt Serbia nâng tổng số mùa có mặt ở trận tranh danh hiệu Grand Slam lên 17, vượt mốc 15 mùa của cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal.

Con số này phản ánh một phẩm chất xuyên suốt sự nghiệp Djokovic, duy trì đỉnh cao qua thời gian cực dài. Bùng nổ theo chu kỳ phong độ, "The Djoker" liên tục tái tạo mình để phù hợp với bối cảnh mới, từ kỷ nguyên "BIG 3" sang thế hệ kế cận giàu sức mạnh và tốc độ hơn.

Ở Melbourne đầu năm nay, Djokovic cũng trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào chung kết giải, đồng thời chạm mốc 38 trận chung kết Grand Slam.

38 tuổi, Nole vẫn có cách riêng để đánh bại đối thủ hàng đầu, Jannik Sinner (bên trái)

Thích nghi qua mọi thế hệ

Điểm đáng nói không chỉ là số lần vào chung kết, mà là cách Djokovic làm được điều đó qua nhiều “đời đối thủ”. Anh từng đối đầu đỉnh cao với Federer và Nadal, rồi tiếp tục cạnh tranh danh hiệu trước lớp ngôi sao mới như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz hay Alexander Zverev.

Tại Australian Open 2026, hành trình vào chung kết của Djokovic mang đậm dấu ấn bản lĩnh, anh đánh bại Sinner trong trận đấu kéo dài hơn bốn giờ, cứu phần lớn break-point đối mặt và kiểm soát những game giao bóng áp lực cao. Đó là mẫu chiến thắng quen thuộc của Djokovic, không hẳn áp đảo, nhưng cực kỳ chính xác ở các thời điểm quyết định.

Trong trận chung kết, anh khởi đầu tốt nhưng cuối cùng thất bại trước Alcaraz trong bốn set. Danh hiệu Grand Slam thứ 25 chưa đến, nhưng câu chuyện lớn hơn lại nằm ở chỗ khác, Djokovic vẫn còn ở đó, vẫn đủ trình độ và thể lực để đánh trận cuối cùng của một Major sau gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Giữa làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ của quần vợt nam từ 2024 đến nay, việc một tay vợt 38 tuổi tiếp tục phá sâu kỷ lục về số mùa vào chung kết Grand Slam là chi tiết mang ý nghĩa hậu trường đặc biệt. Nó cho thấy di sản của Djokovic không chỉ nằm ở số danh hiệu, mà còn ở độ bền cạnh tranh, thứ khó sao chép nhất trong thể thao đỉnh cao.