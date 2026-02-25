Nóng nhất thể thao tối 25/2: "Sinner không hề gặp khủng hoảng"

"Sinner không hề gặp khủng hoảng"

Sinner để thua Djokovic và Mensik trong thời gian gần đây. Việc này khiến không ít người hâm mộ tin rằng tay vợt người Italia gặp khủng hoảng phong độ.

Dẫu vậy, huyền thoại Adriano Panatta không hề nghĩ Sinner rơi vào tình trạng như vậy: "Ai nói Sinner khủng hoảng vậy? Cậu ấy mới thua 2 trận trước huyền thoại Djokovic và tay vợt hạng 16 thế giới Mensik. Mùa giải chỉ mới bắt đầu thôi".

Hoàng "Sao" dự giải đấu lớn khác trên đất Mỹ sau khi vô địch "Ngoại hạng Anh"

Sau chức vô địch thuyết phục tại Premier League Pool 2026, cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng lập tức bước vào hành trình mới tại Mỹ khi tham dự WPA Team World Championship 2026, giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới diễn ra ở Las Vegas.

Tại giải đấu này, Hoàng “Sao” sát cánh cùng Bùi Xuân Vàng và Phạm Phương Nam, đại diện Việt Nam tranh tài với các đội mạnh nhất thế giới. Theo kết quả bốc thăm, đội Việt Nam sẽ chạm trán Hà Lan vào sáng 25/2 (giờ Việt Nam). Giải kéo dài đến ngày 27/2, với các đội xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết trong hai ngày cuối.

Trước đó, Dương Quốc Hoàng vừa đăng quang tại một chặng thuộc World Nineball Tour ở Florida sau chiến thắng trước Francisco Sanchez Ruiz ở chung kết. Từ Florida tới Las Vegas chỉ trong ít ngày, anh tiếp tục thử sức ở nội dung 10 bi đồng đội, nơi đề cao yếu tố chiến thuật và sự phối hợp tập thể. Người hâm mộ kỳ vọng Hoàng “Sao” cùng các đồng đội sẽ tiếp tục tạo dấu ấn cho billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Dàn người đẹp đổ bộ giải pickleball Phố Hiến Tournament 2026 có tổng giải thưởng hơn 3 tỷ đồng

Tin vui với người hâm mộ pickleball tại khu vực miền Bắc, đặc biệt là ở tỉnh Hưng Yên khi vào ngày 1/3 tới đây, giải pickleball mang tên “Phố Hiến Tournament Bắc Nam Khai Xuân” sẽ khởi tranh tại Phố Hiến Pickleball (Thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Đây là giải pickleball phong trào với quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Phố Hiến. Giải thu hút khoảng 300 tay vợt đến từ mọi miền đất nước tham gia tranh tài với nhiều nội dung như Hỗn hợp trình độ 4.5; trình 5.5 và MLP Pro Đồng đội với tổng giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, giải quy tụ dàn khách mời là các nghệ sĩ, doanh nhân hay các VĐV chuyên nghiệp nổi tiếng, có thể kể đến như Nam vương Đạt Kyo, ca sĩ Hoàng Bách, Á hậu Ánh Vương, MC Thảo Uyên, người mẫu Rufino, ca sĩ Akira Phan, diễn viên Mạnh Quân, VĐV Huỳnh Chí Khương, Hoa khôi Ngọc Ánh…Song song đó trong đêm Gala trao giải, ban tổ chức còn tiến hành chương trình gây quỹ trao tặng hơn 100 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên.

“Chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ mang đến một ngày hội thể thao sôi động và đầy cảm xúc cho tất cả mọi người, không chỉ với các VĐV, khán giả mà còn với người dân tại địa phương”, Nam vương Đạt Kyo chia sẻ.

"Muốn so sánh Alcaraz - Sinner với Big 3 phải dùng trí tuệ nhân tạo"

Nhận định trên tennis365, cựu tay vợt số 3 thế giới Ivan Ljubicic thừa nhận việc so sánh Carlos Alcaraz, Jannik với nhóm Big 3 huyền thoại (Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic) là điều rất khó. Thậm chí, Ljubicic cho rằng không thể dựa vào cảm tính đơn thuần để nhận định chính xác mà phải dùng... AI (trí tuệ nhân tạo):

Liệu Alcaraz, Sinner có thể vượt qua Big 3 huyền thoại?

“Bạn có biết Federer hay John McEnroe giỏi hơn không? Làm sao để so sánh được? Có lẽ một ngày nào đó, trí tuệ nhân tạo sẽ có thể đưa ra công thức mà bạn thực sự có thể so sánh được Alcaraz, Sinner với Big 3, nhưng tôi nghĩ bộ não của chúng ta hiện tại chưa sẵn sàng cho điều đó".

Raducanu gia nhập chung "mái nhà" với Federer, đút túi triệu đô hàng năm

Mới đây, hãng thời trang lớn của Nhật Bản xác nhận đã chọn Emma Raducanu làm đại sứ thương hiệu mới. Tay vợt số 1 nước Anh sẽ diện trang phục thi đấu của hãng này kể từ Indian Wells 2026, đồng thời tham gia quảng bá cho các dòng sản phẩm. Đổi lại, cô sẽ đút túi 3,5 triệu đô la mỗi năm kèm theo các khoản thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động. Trong quá khứ, huyền thoại Roger Federer cũng từng là đại sứ thương hiệu cho hãng này.

Ông bầu phủ nhận Anthony Joshua sắp trở lại

Trả lời phỏng vấn BoxingScene, Eddie Hearn, người quản lý và bạn thân lâu năm của Anthony Joshua, đã bác bỏ khả năng "Quyền vương" sẽ sớm tái xuất boxing. Trước đó, Joshua đăng tải các video tập luyện ở Trung Đông, thậm chí nhiều nguồn tin khẳng định anh đang bắt đầu lên kế hoạch cho ngày trở lại vào tháng 7.

Max Verstappen úp mở kế hoạch chia tay F1?

Trong chương trình podcast Up to Speed , Verstappen một lần nữa ám chỉ rằng anh có thể sẽ không còn thi đấu lâu nữa trong làng F1. Ngôi sao thuộc biên chế đội đua Red Bull bắt đầu sự nghiệp F1 từ năm 2015 và giành 4 chức vô địch liên tiếp giai đoạn 2021-2024.

“Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình, bạn biết đấy, về cơ bản bạn chỉ sống một lần, và tôi không nghĩ mình muốn dành 25 năm cuộc đời ngồi trong xe. Tôi muốn tận hưởng những gì đang diễn ra ngoài kia", Verstappen nói.