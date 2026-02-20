Nóng nhất thể thao sáng 20/2: Sinner tiết lộ sự thật ở thất bại cay đắng trước Djokovic

Sinner tiết lộ sự thật sau thất bại cay đắng trước Djokovic

Sau trận thua kéo dài đến rạng sáng trước Novak Djokovic ở bán kết Australian Open, Jannik Sinner thừa nhận anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bẻ game đối thủ. Tay vợt 38 tuổi người Serbia đã thắng sau 5 set, chấm dứt giấc mơ lập hat-trick vô địch của Sinner tại Melbourne.

Sinner (bên phải) để thua đau Djokovic

Dù thất vọng, Sinner nhanh chóng xốc lại tinh thần khi có màn ra mắt suôn sẻ tại Qatar Open, lần lượt vượt qua Tomas Machac và Alexei Popyrin để vào tứ kết. Trước đó, anh từng gượng dậy mạnh mẽ sau cú ngã ở Roland Garros, cho thấy bản lĩnh của tay vợt số 2 thế giới.

Coco Gauff xin lỗi khán giả Dubai, chuẩn bị đại chiến Alexandra Eala

Coco Gauff gửi lời xin lỗi người hâm mộ tại Dubai vì “chiếm sóng” trận đấu, khi cô lội ngược dòng ngoạn mục trước Elise Mertens, cứu ba match-point để giành vé vào tứ kết. Tay vợt số 4 thế giới thừa nhận khán giả đang háo hức chờ xem Alexandra Eala, niềm tự hào của Philippines.

Tại tứ kết, Gauff sẽ lần đầu chạm trán Eala sau khi tay vợt 20 tuổi vượt qua Sorana Cirstea. Sự xuất hiện đông đảo của CĐV Philippines trong tour Trung Đông đang biến Eala thành hiện tượng mới tại Dubai.

Ferrari gây sốc với cánh gió sau “lộn ngược” ở Bahrain

Ferrari tiếp tục gây chú ý trong loạt thử nghiệm tiền mùa giải F1 tại Bahrain International Circuit khi trang bị cánh gió sau có khả năng xoay cho chiếc xe do Lewis Hamilton điều khiển.

Chỉ một ngày trước đó, đội đua Italia đã khiến các đối thủ tò mò với thiết kế tăng lực ép ở phía đuôi xe, thu hút sự quan sát kỹ lưỡng của McLaren. Sáng kiến mới cho thấy Ferrari sẵn sàng thử nghiệm táo bạo để tìm lợi thế khí động học, hứa hẹn tạo thêm biến số thú vị cho cuộc đua mùa giải sắp tới.

Alex Pereira lên tiếng về chấn thương của Jon Jones

Jon Jones tiết lộ bị viêm khớp nặng ở hông trái, thậm chí có thể phải thay khớp, khiến kế hoạch thượng đài với Alex Pereira tại sự kiện UFC ở Nhà Trắng vào tháng 6 đối mặt rủi ro.

Dù vậy, nhà vô địch hạng dưới nặng UFC vẫn để ngỏ khả năng góp mặt tại sự kiện này, kể cả khi không đối đầu “Bones”. Pereira sẵn sàng cân nhắc chuyển lên hạng nặng, trong bối cảnh nhiều đối thủ ở hạng 93 kg đã bị anh đánh bại, còn Tom Aspinall tạm vắng vì phẫu thuật mắt.