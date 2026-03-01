Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League)

V-League | 19h15, 1/3 | Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Hà Nội FC (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Hà Nội FC Hà Nội FC Điểm Văn Việt Viết Tú Curua Kyle Colonna Tuấn Tài Hoàng Minh Văn Khang Mạnh Dũng Lucao Nhật Nam Vũ Văn Quyết Điểm Văn Chuẩn Xuân Mạnh Duy Mạnh Adriel Công Nhật Văn Toàn Hai Long Nguyễn Văn Quyết Luiz Fernando Hoàng Hên Fisher Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Hà Nội FC Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Viết Tú, Curua, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Văn Khang, Mạnh Dũng, Lucao, Nhật Nam, Vũ Văn Quyết Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel, Công Nhật, Văn Toàn, Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Luiz Fernando, Hoàng Hên, Fisher

Thể Công Viettel vực dậy sau trận thua trước SLNA bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 13. Đội bóng do HLV Velizar Popov hiện đang an tâm đứng thứ 3, họ khó có thể đuổi kịp Ninh Bình ở ngôi đầu bảng do cách biệt khá lớn, nhưng sẽ không bị mất vị trí thứ 3 ít nhất là sau vòng đấu này do đang hơn Hà Nội 4 điểm.

Ở phía đối diện, Hà Nội FC đang tăng tốc dưới thời HLV Harry Kewell. Chuỗi 4 trận bất bại, ghi tới 10 bàn thắng, giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League.

Dẫu vậy, thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Thể Công Viettel khi họ thắng 3/4 lần chạm trán gần nhất trước Hà Nội.