Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Hà Nội FC CLB Viettel

(19h15, 1/3, vòng 14 V-League) Thể Công & Hà Nội gặp nhau trong bối cảnh họ đứng sát nhau trên BXH.

   

V-League | 19h15, 1/3 | Hàng Đẫy

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League) - 1
Hà Nội FC
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League) - 1
Văn Việt, Viết Tú, Curua, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Văn Khang, Mạnh Dũng, Lucao, Nhật Nam, Vũ Văn Quyết
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League) - 1
Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel, Công Nhật, Văn Toàn, Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Luiz Fernando, Hoàng Hên, Fisher

Thể Công Viettel vực dậy sau trận thua trước SLNA bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 13. Đội bóng do HLV Velizar Popov hiện đang an tâm đứng thứ 3, họ khó có thể đuổi kịp Ninh Bình ở ngôi đầu bảng do cách biệt khá lớn, nhưng sẽ không bị mất vị trí thứ 3 ít nhất là sau vòng đấu này do đang hơn Hà Nội 4 điểm.

Ở phía đối diện, Hà Nội FC đang tăng tốc dưới thời HLV Harry Kewell. Chuỗi 4 trận bất bại, ghi tới 10 bàn thắng, giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League

Dẫu vậy, thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Thể Công Viettel khi họ thắng 3/4 lần chạm trán gần nhất trước Hà Nội.

