Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby (V-League)
(19h15, 1/3, vòng 14 V-League) Thể Công & Hà Nội gặp nhau trong bối cảnh họ đứng sát nhau trên BXH.
V-League | 19h15, 1/3 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Curua
Kyle Colonna
Tuấn Tài
Hoàng Minh
Văn Khang
Mạnh Dũng
Lucao
Nhật Nam
Vũ Văn Quyết
Điểm
Văn Chuẩn
Xuân Mạnh
Duy Mạnh
Adriel
Công Nhật
Văn Toàn
Hai Long
Nguyễn Văn Quyết
Luiz Fernando
Hoàng Hên
Fisher
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thể Công Viettel vực dậy sau trận thua trước SLNA bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 13. Đội bóng do HLV Velizar Popov hiện đang an tâm đứng thứ 3, họ khó có thể đuổi kịp Ninh Bình ở ngôi đầu bảng do cách biệt khá lớn, nhưng sẽ không bị mất vị trí thứ 3 ít nhất là sau vòng đấu này do đang hơn Hà Nội 4 điểm.
Ở phía đối diện, Hà Nội FC đang tăng tốc dưới thời HLV Harry Kewell. Chuỗi 4 trận bất bại, ghi tới 10 bàn thắng, giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League.
Dẫu vậy, thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Thể Công Viettel khi họ thắng 3/4 lần chạm trán gần nhất trước Hà Nội.
