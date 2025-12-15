Đỉnh nóc kịch trần: Nữ kình ngư giành 63 huy chương, vĩ đại nhất SEA Games

Khoảnh khắc lịch sử và chiến thắng nghẹt thở

SEA Games 2025 đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử làng thể thao Đông Nam Á, khi Quah Ting Wen (Singapore) xuất sắc giành HCV nội dung 100m bơi bướm nữ, qua đó chạm tay vào tấm huy chương thứ 63 trong sự nghiệp SEA Games, chính thức trở thành VĐV giàu thành tích nhất lịch sử Đại hội.

Quah Ting Wen chạm cột mốc lịch sử SEA Games

Chiến thắng ấy là một cột mốc, và là màn so tài giàu cảm xúc bậc nhất tại hồ bơi Huamark Aquatic Centre (Thái Lan). Ting Wen phải bứt tốc từ phía sau để vượt qua em gái ruột Quah Jing Wen, người chạm đích chỉ chậm hơn đúng 0,01 giây. Thời gian 59 giây 76 đủ để đưa kình ngư 33 tuổi bước lên đỉnh cao chưa từng có, trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của hàng trăm tình nguyện viên đội Singapore.

Với tấm HCV này, Ting Wen đã xô đổ kỷ lục 62 huy chương tồn tại suốt nhiều năm của huyền thoại Joscelin Yeo, nâng tổng thành tích SEA Games của mình lên 35 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ, con số khiến cả khu vực phải ngả mũ.

Di sản vĩ đại và cảm xúc phía sau kỷ lục

“Thật tuyệt khi huy chương thứ 63 lại là một HCV. Đây là cuộc đua rất đặc biệt vì tôi được thi đấu cùng em gái mình. Cảm xúc đan xen, khát khao chiến thắng, phá kỷ lục và mong em thành công, tất cả khiến tôi gần như vỡ òa”, Ting Wen chia sẻ sau cuộc đua nghẹt thở.

Quah Ting Wen (bên trái) cùng em gái Quah Jing Wen (bên phải) lần lượt giành HCV, HCB

Khoảnh khắc ấy càng thêm đặc biệt khi Jing Wen, đương kim vô địch dẫn trước ở nửa đầu đường đua. Nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm và cú tăng tốc cuối cùng đã giúp người chị chạm tay vào lịch sử, để lại phía sau một nỗi tiếc nuối rất nhỏ, nhưng đầy tự hào của gia đình Quah.

Dù kỷ lục bị vượt qua, Joscelin Yeo vẫn dành những lời tri ân đẹp đẽ cho đàn em: “Kỷ lục sinh ra là để bị phá. Tôi mong bơi lội Singapore tiếp tục vươn xa hơn nữa, và Ting Wen xứng đáng với cột mốc này”.

Ở tuổi 33, Ting Wen vẫn chưa nói lời chia tay. Và biết đâu, SEA Games trong tương lai, người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến những chương tiếp theo của huyền thoại mang tên Quah Ting Wen, kình ngư, ngôi sao số 1 lịch sử SEA Games.