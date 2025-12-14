Choáng ngợp SEA Games: Nữ VĐV phá 4 kỷ lục liên tiếp chỉ trong 60 phút

Màn mở đầu choáng ngợp: Kỷ lục liên tiếp bị xô đổ

Chiều 12/12 tại sân vận động Suphachalasai (Bangkok), nội dung ném búa nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm của SEA Games 33 khi Grace Wong Xiu Mei thể hiện phong độ hủy diệt. Ngay ở lượt ném đầu tiên, nữ tuyển thủ Malaysia đã gửi đi “tuyên ngôn sức mạnh” với thành tích 63,34m, vượt qua kỷ lục SEA Games 61,87m do chính cô thiết lập ở kỳ đại hội 2023.

Grace Wong Xiu Mei có màn trình diễn khiến cả SEA Games "ngả mũ"

Sự thăng hoa của Grace Wong chưa dừng lại. Ở lượt ném thứ hai, cô tiếp tục nâng thành tích lên 63,83m, vừa tự phá kỷ lục SEA Games mới lập, vừa xô đổ luôn kỷ lục quốc gia Malaysia. Chỉ sau vài phút thi đấu, sân Suphachalasai đã chứng kiến hai cột mốc lớn lần lượt bị san phẳng, mở ra một buổi chiều thi đấu đặc biệt.

Bùng nổ trong áp lực: 4 kỷ lục trong chưa đầy 1 giờ

Khi áp lực ngày càng gia tăng, Grace Wong vẫn giữ được sự lạnh lùng đáng nể. Lượt ném thứ ba trở thành bước ngoặt quyết định, khi cú ném đạt 65,09m giúp cô lần thứ ba phá kỷ lục SEA Games, đồng thời gần như “đóng sổ” cuộc đua HCV.

Nhưng đỉnh cao thực sự đến ở lượt ném thứ tư. Trước sự ngỡ ngàng của khán giả và giới chuyên môn, Grace Wong tiếp tục nâng thành tích lên 65,41m, hoàn tất lần phá kỷ lục SEA Games thứ tư chỉ trong vòng chưa đầy một giờ thi đấu. Một cột mốc hiếm có được thiết lập, biến phần thi ném búa nữ thành khoảnh khắc lịch sử của đại hội.

Tấm HCV xứng đáng cho Grace

Cái kết hoàn hảo và dấu ấn lịch sử

Hai lượt ném cuối cùng với thành tích 64,01m và 64,42m giúp Grace Wong khép lại ngày thi đấu gần như hoàn hảo. Chung cuộc, nữ VĐV sinh năm 1999 giành HCV thuyết phục, mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Malaysia tại SEA Games 33, đồng thời tạo ra khoảng cách vượt trội so với phần còn lại.

Phía sau Grace Wong, các VĐV chủ nhà Thái Lan lần lượt giành HCB và HCĐ, nhưng khoảng cách thành tích cho thấy sự thống trị tuyệt đối của ngôi sao Malaysia. Đáng chú ý, đây đã là tấm HCV SEA Games thứ tư trong sự nghiệp của Grace Wong ở nội dung ném búa nữ, sau các lần đăng quang năm 2017, 2021 và 2023. Màn trình diễn tại Bangkok không chỉ khẳng định vị thế số một khu vực, mà còn trở thành điểm nhấn rực rỡ bậc nhất của SEA Games 33.