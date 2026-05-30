Cờ vua Việt Nam: Đã đến lúc phải chuyên nghiệp!

Bất kỳ ai hiểu chuyện đều không khỏi bất ngờ với cung cách quản lý, điều hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam, như việc thành lập đội tuyển quốc gia tham dự các sự kiện lớn, trước khi đệ trình cơ quan quản lý (Cục TDTT, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) phê duyệt chính thức.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ không thi đấu cờ tiêu chuẩn cho tuyển quốc gia (Ảnh: MINH LÂM)

Các câu chuyện liên quan đến danh sách VĐV tham dự Olympiad, hàng loạt băn khoăn của các kỳ thủ hàng đầu về tính minh bạch trong công tác tuyển chọn, chế độ đãi ngộ tuyển thủ quốc gia hay mới nhất là khúc mắc về tài chính của 2 lớp đào tạo huấn luyện viên cờ vua theo chuẩn của Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE). Cục TDTT sớm nắm bắt thông tin cũng như có ý kiến chỉ đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam chấn chỉnh vụ lập danh sách đội tuyển qua Zalo, yêu cầu các nhân vật liên quan được FIDE nhắc nhở phải rà soát quy trình mở lớp đào tạo, tập hợp các văn bản liên quan đến học phí, lệ phí để phản hồi chính thức với FIDE.

Giải Cờ vua quốc tế HDBank tạo tiếng vang suốt một thời gian dài, có công sức lớn của các thành viên liên đoàn. Các kỳ thủ cũng không phải không được quan tâm về chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng hay chăm sóc, vấn đề chỉ là tính thời điểm và khả năng đồng hành của cộng đồng xã hội.

Năm 2011, Liên đoàn Cờ Việt Nam - thông qua sự đồng hành của Phương Trang - một doanh nghiệp vận tải hành khách - đã bảo trợ cho 2 đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn số tiền 200.000 USD trong 4 năm. Chỉ tiếc là nhiều lý do khách quan khiến hợp đồng bảo trợ này không được trọn vẹn.

Năm 2016, NutiFood chi tiền tỉ hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho nhà vô địch thế giới U8 Nguyễn Lê Cẩm Hiền. Cùng năm, doanh nghiệp Nhất Nhất quyết định đồng hành cùng "thần đồng" Nguyễn Anh Khôi với số tiền không hề nhỏ.

Truyền thông trong nước từng đề cập con đường đến với Grand Slam của một số VĐV quần vợt tài năng, nhất định phải có sự chung tay của xã hội chứ không thể đơn độc trong cả hành trình. Cờ vua cũng chung mục đích, ý tưởng, đường hướng phát triển, thế nên để có nhiều Lê Quang Liêm trong tương lai với tâm thế của những siêu đại kiện tướng thuộc top 50 hay top 20 thế giới, các tài năng cờ vua Việt Nam cần có lộ trình chuyên nghiệp cho sự nghiệp.

Khi đó, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, kỳ thủ Việt sẽ vững vàng tiến bước trên đôi chân và trí tuệ của mình, thay vì trông chờ vào ngân sách nhà nước vốn không thể tạo ngoại lệ cho vài trường hợp trên tổng thể hàng chục môn thể thao, hàng nghìn vận động viên.