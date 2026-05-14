Tuyển cờ vua chọn VĐV qua tin nhắn Zalo: Nữ Đại kiện tướng số 1 Việt Nam bức xúc

Việc Phạm Lê Thảo Nguyên không được tham dự Olympiad 2026 vì đăng ký muộn khiến dư luận xôn xao và đặt ra nhiều dấu hỏi về quy trình giải quyết công việc của Liên đoàn cờ Việt Nam cũng như các bên liên quan. Nữ Đại kiện tướng cờ vua số một Việt Nam lên tiếng làm rõ các thông tin từ phía cô.

"Việc tạo cơ hội cho các kỳ thủ trẻ là một hướng đi bình thường và tốt cho tương lai. Tuy nhiên, việc bị từ chối với lý do trễ 3 tiếng cho một thời hạn từ trên trời rơi xuống là điều châm biếm nhất trong suốt 20 năm khoác áo đội tuyển của mình", kì thủ Phạm Lê Thảo Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo điều lệ từ Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), giải đấu diễn ra ngày 10/9 tại Uzbekistan thì quốc gia tham dự cần đăng kí trước 4 tháng, thời hạn đăng kí vận động viên là 2 tháng trước đại hội, trong thời gian sau đó mỗi lần đổi vận động viên tham dự thì liên đoàn thành viên bị phạt 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng).

Theo thông tin từ Thảo Nguyên, các vận động viên được lãnh đạo bộ môn thông báo về việc tham dự giải phải tự túc chi phí mua vé máy bay vào lúc 15h42 ngày 9/5, hạn chót để đăng kí vào ngày 10/5. Lãnh đạo liên đoàn cờ vua Việt Nam tạo nhóm trên ứng dụng Zalo cho tất cả vận động viên và một số người đăng kí qua nhóm này.

Đến 9h18 ngày 10/5, các vận động viên nhận được thông tin rằng hạn chót để đăng kí dự Olympiad 2026 là 17h cùng ngày. Ngoài ra, vận động viên phải thông qua huấn luyện viên đăng kí để trong một nhóm liên lạc khác. Việc đăng kí ở nhóm liên lạc của các vận động viên không còn giá trị.

Tổng thời gian để các vận động viên đăng ký là 33 giờ (tính từ thời điểm thông báo được gửi đi). Trong thời gian này, họ phải giải quyết hết các công đoạn như sắp xếp thời gian, lịch trình, kinh phí... và liên lạc với huấn luyện viên để thống nhất phương án.

Phải đến 19h ngày 10/5, Phạm Lê Thảo Nguyên mới xin được tài trợ vé máy bay và liên lạc với huấn luyện viên. 20h13 cùng ngày, đăng kí của Thảo Nguyên và huấn luyện viên không được chấp nhận vì quá hạn.

Liên đoàn cờ vua Việt Nam đăng ký sơ bộ danh sách tham dự Olympiad 2026 gồm Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh, Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy ở nội dung nam. Đội nữ gồm Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy.

Sự vắng mặt của Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh gây ra tranh cãi rất lớn.

Phạm Lê Thảo Nguyên là kiện tướng quốc tế, đương kim vô địch quốc gia 2026 cờ nhanh và cờ chớp, giành huy chương vàng SEA Games 33 và là vận động viên nữ có hệ số Elo cao nhất Việt Nam. Lương Phương Hạnh là nữ đại kiện tướng, hệ số Elo cao thứ 3, đương kim Vô địch Quốc gia 2026 nội dung cờ tiêu chuẩn.

Nữ kì thủ hàng đầu Việt Nam cũng đặt thêm một loạt câu hỏi khác về tính pháp lý của quá trình đăng kí vận động viên của Việt Nam tại Olympiad 2026.

Thảo Nguyên chia sẻ thêm: "Hy vọng rằng sau câu chuyện này, việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu quốc tế sẽ được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng sức lao động của kỳ thủ hơn. Xin chân thành cảm ơn những người yêu cờ đã luôn đồng hành và ủng hộ. Mong chúng ta sẽ có một nền cờ vua nước nhà trong sạch và lớn mạnh".