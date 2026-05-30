Trực tiếp chung kết Cúp C1: PSG đón tin vui, sao Kvaratskhelia lớn tiếng đe dọa

Kvaratskhelia tự tin PSG đủ sức khuất phục Arsenal

Trước thềm chung kết Champions League với Arsenal, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia khẳng định Paris Saint-Germain đang sở hữu đủ bản lĩnh và chất lượng để đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Cầu thủ người Georgia dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal nhưng nhấn mạnh PSG luôn tự tin vào lối chơi và sức mạnh tập thể. Theo Kvaratskhelia, đội bóng thủ đô nước Pháp không thay đổi quá nhiều so với mùa giải thành công trước đó, mà chỉ ngày càng hoàn thiện hơn về bản lĩnh thi đấu ở những trận cầu lớn. Ngôi sao chạy cánh này cũng khẳng định toàn đội đang tập trung tối đa cho trận đấu tại Budapest với mục tiêu tiếp tục viết nên lịch sử ở Champions League.