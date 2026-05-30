Trực tiếp chung kết Cúp C1: PSG đón tin vui, sao Kvaratskhelia lớn tiếng đe dọa
Vào lúc 23h ngày 30/5 (giờ Hà Nội), PSG và Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League. Trước giờ G, hai đội đã có những sự chuẩn bị rất đáng chú ý.
Trước thềm chung kết Champions League với Arsenal, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia khẳng định Paris Saint-Germain đang sở hữu đủ bản lĩnh và chất lượng để đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.
Cầu thủ người Georgia dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal nhưng nhấn mạnh PSG luôn tự tin vào lối chơi và sức mạnh tập thể. Theo Kvaratskhelia, đội bóng thủ đô nước Pháp không thay đổi quá nhiều so với mùa giải thành công trước đó, mà chỉ ngày càng hoàn thiện hơn về bản lĩnh thi đấu ở những trận cầu lớn. Ngôi sao chạy cánh này cũng khẳng định toàn đội đang tập trung tối đa cho trận đấu tại Budapest với mục tiêu tiếp tục viết nên lịch sử ở Champions League.
Paris Saint-Germain đón tin cực vui trước trận chung kết UEFA Champions League Final khi bộ đôi trụ cột Ousmane Dembele và Achraf Hakimi kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu gặp Arsenal.
HLV Luis Enrique đã chính thức công bố lực lượng chuẩn bị cho trận đấu diễn ra tại Puskas Arena, Budapest vào tối thứ Bảy. Trước đó, Hakimi khiến ban huấn luyện PSG lo lắng khi dính chấn thương gân kheo ở bán kết lượt đi với Bayern Munich hôm 28/4 và phải nghỉ thi đấu nhiều tuần. Sự trở lại của hậu vệ người Morocco cùng Dembele giúp PSG có thêm niềm tin trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương châu Âu.
Trước thềm chung kết Champions League giữa Paris Saint Germain và Arsenal, thủ môn Matvey Safonov bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau lời đề...
