Dự đoán tỷ số PSG - Arsenal: Cặp đấu trong mơ giữa 2 gã khổng lồ & 2 thái cực (CK Cúp C1)

🎯Đường tới chung kết

Paris Saint-Germain Vòng đấu Arsenal Đối thủ Kết quả Vòng bảng Đối thủ Kết quả Atalanta 4-0 Athletic Bilbao 2-0 Barcelona 2-1 Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen 7-2 Atletico Madrid 4-0 Bayern Munich 1-2 Slavia Prague 3-0 Tottenham 5-3 Bayern Munich 3-1 Athletic Bilbao 0-0 Club Brugge 3-0 Sporting 1-2 Inter Milan 3-1 Newcastle 1-1 Kairat 3-2 11 Thứ hạng vòng bảng 1 Đối thủ Tổng tỷ số Lượt đi Lượt về Vòng knock-out Đối thủ Tổng tỷ số Lượt đi Lượt về Monaco 5-4 3-2 2-2 Playoff Vào thẳng vòng 1/8 Chelsea 8-2 5-2 3-0 Vòng 1/8 Bayer Leverkusen 3-1 1-1 2-0 Liverpool 4-0 2-0 2-0 Tứ kết Sporting 1-0 1-0 0-0 Bayern Munich 6-5 5-4 1-1 Bán kết Atletico Madrid 2-1 1-1 1-0

PSG một lần nữa phải thi đấu vòng playoff và khá vất vả vượt qua Monaco, nhưng cũng như mùa trước, họ trở nên cực kỳ khó bị đánh bại từ tứ kết trở đi, thắng cả 3 trận sân nhà và thắng 2/3 trận sân khách, trận còn lại hòa Bayern.

PSG tiếp tục "lên đồng" từ vòng knock-out giống như mùa giải trước

Trong khi đó, Arsenal đánh chiếm vị trí đầu vòng bảng trước khi nhẹ nhàng thắng Leverkusen ở vòng 1/8. 2 vòng kế tiếp tỏ ra khó khăn hơn cho thầy trò Mikel Arteta, trong đó có trận tứ kết lượt về họ bị Sporting cầm hòa trên sân nhà nhưng vẫn đi tiếp sau khi thắng lượt đi. Đá 14 trận từ đầu chiến dịch thì Arsenal đã sạch lưới tới 8 trận, thành tích phòng ngự này khiến họ vẫn chưa thua trận nào ở Cúp C1.

💪 Phong độ

Kết quả 5 trận gần nhất của PSG & Arsenal PSG Arsenal Paris FC 2-1 PSG Crystal Palace 1-2 Arsenal Lens 0-2 PSG Arsenal 1-0 Burnley PSG 1-0 Brest West Ham 0-1 Arsenal Bayern Munich 1-1 PSG Arsenal 1-0 Atletico Madrid PSG 2-2 Lorient Arsenal 3-0 Fulham

PSG đã hoàn tất mùa giải Ligue 1 tương đối sớm và cũng được sự thuận lợi về mặt lịch thi đấu để tập trung cho Champions League (đã bị loại ở Coupe de France từ tháng 1). Trong khi đó, Arsenal mỗi trận đều phải dốc sức để hoàn tất hành trình vô địch Premier League, cũng như thắng sát nút Atletico Madrid để giành vé vào chung kết Cúp C1. Chỉ có trận thắng Crystal Palace là họ được đá nhẹ nhàng khi chức vô địch Premier League đã ở trong tay.

Arsenal đã vượt qua Atletico để vào chung kết trước khi đoạt Premier League

🤝Thành tích đối đầu giữa PSG & Arsenal

Đối đầu giữa PSG & Arsenal Trận đấu Kết quả Bán kết lượt về Champions League 2024/25 PSG 2-1 Arsenal Bán kết lượt đi Champions League 2024/25 Arsenal 0-1 PSG Vòng bảng Champions League 2024/25 Arsenal 2-0 PSG Lượt về vòng bảng Champions League 2016/17 Arsenal 2-2 PSG Lượt đi vòng bảng Champions League 2016/17 PSG 1-1 Arsenal

3 lần gần nhất gặp nhau giữa PSG và Arsenal đều diễn ra trong mùa giải trước. Trong khi trận gặp nhau ở vòng bảng kết thúc với thắng lợi 2-0 cho Arsenal tại Emirates, PSG ở vòng knock-out đã trở thành một cỗ máy chiến thắng và họ không gặp quá nhiều trở ngại trong việc hạ Arsenal để đoạt vé đá trận tranh cúp.

Gặp nhau 3 lần mùa trước, Arsenal thắng PSG ở vòng bảng nhưng PSG toàn thắng cả 2 lượt bán kết

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo PSG Kvaratskhelia - 10 Dembele - 7 Vitinha - 6 Hakimi & Kvaratskhelia - 6 Barcola & Doue - 4 Neves - 3 Arsenal Martinelli - 6 Gyokeres - 5 Saka, Havertz & Madueke - 3 Trossard - 3 Saka, Rice, Martinelli, Zubimendi & Lewis-Skelly - 2

* Ngôi sao nổi bật

PSG

1) Khvicha Kvaratskhelia: Cầu thủ phong độ cao nhất của PSG mùa này ở Champions League. Không ai đương nổi "Kvaradona" ở vòng knock-out khi anh đã có 7 trận liên tiếp tham gia vào các tình huống ghi bàn của PSG, duy nhất Monaco ngăn được anh trong trận lượt đi vòng playoff (PSG thua 2-3). Mặc dù đá dạt trái nhưng thuận cả hai chân khiến Kvaratskhelia có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và tạo đột biến, với số lần qua người thuộc top 5 của Cúp C1.

Tiền đạo cánh nguy hiểm nhất châu Âu

2) Ousmane Dembele: Chấn thương làm gián đoạn phong độ của đương kim Quả bóng Vàng, nhưng Dembele hiện đã 3 trận liên tiếp ghi bàn với tổng cộng 5 lần lập công để đưa PSG vào chung kết. Là người đảm nhiệm khâu chỉ huy pressing tuyến đầu trong lối đá của PSG.

3) Vitinha: Cầu thủ tịnh tiến bóng số 1 của Cúp C1 mùa này (bằng cả đường chuyền & rê dắt), và là tiền vệ để mất bóng ít thứ 2 (23 lần) trong các tiền vệ đã đá hơn 1000 ở Cúp C1, chỉ sau Aleksandar Pavlovic (14 lần, nhưng Pavlovic đá ít hơn Vitinha khoảng 260 phút). Nhân vật chủ lực của PSG trong khâu kiểm soát và chuyền bóng, nhưng Vitinha cũng sút nhiều nhất trong các tiền vệ ở Cúp C1 và sút nhiều thứ 8 của giải khi tính cả các vị trí khác.

Arsenal

1) David Raya: 39 lần Arsenal bị dứt điểm trúng đích mùa này ở Cúp C1 thì Raya đã cản phá tới 33 lần và chỉ thủng lưới 6 bàn. Bên cạnh phản xạ xuất sắc và khả năng chơi chân tỉnh táo là khả năng bắt dính các quả tạt bất chấp chỉ cao 1m83.

Rice, cỗ máy chống phản công số 1 của Arsenal

2) Declan Rice: Động cơ của toàn đội hình Arsenal, kiêm cả phòng thủ lẫn tấn công, với sức mạnh và tốc độ cao. Một trong những cầu thủ tranh bóng 2 tốt nhất hiện nay, và xếp thứ 4 trong các cầu thủ tịnh tiến bóng nhiều nhất của Cúp C1, chỉ sau Vitinha, Pavlovic và Joshua Kimmich. Rất nguy hiểm trong các pha đá phạt trực tiếp, và là một trong 2 cầu thủ đá phạt góc của Arsenal bên cạnh Bukayo Saka. Một chuyên gia chống phản công.

3) Gabriel: Cầu thủ không chiến tốt số 2 của Cúp C1 với tỷ lệ thắng 68% trên không, chỉ xếp sau Virgil Van Dijk (75%). Mới chỉ phạm lỗi 10 lần và bị 1 thẻ vàng sau gần 900 phút. Dù là trung vệ nhưng đã góp công vào 9 bàn thắng của Arsenal ở mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn thắng. Nhân vật cực kỳ đáng sợ trong các pha phạt góc của Arsenal.

⚽Phân tích lối chơi

PSG Arsenal Điểm mạnh - Hàng tấn công tốt nhất Cúp C1 với 44 bàn, tạo cơ hội ghi bàn qua sự linh hoạt trong di chuyển của nhiều vị trí lẫn tốc độ chuyển trạng thái. - Một trong những đội kiểm soát tốt nhất châu Âu, tỷ lệ kiểm soát 63,4% chỉ kém Barcelona (63,9%). - Kỹ thuật cá nhân vượt trội trên toàn hàng công, tới 4 cầu thủ nằm trong top qua người của Cúp C1 (Kvaratskhelia, Mendes, Doue & Barcola). - Rất mạnh trong không chiến và các pha đá phạt, cả phòng ngự lẫn tấn công, 32% tổng số bàn thắng ghi được đến từ các pha bóng chết - Hàng phòng cực kỳ cẩn mật, đã sạch lưới 8/14 trận ở Cúp C1 và hiếm khi để thua ngược. Rất ít khi bị thổi phạt penalty, mới thủng lưới 2 bàn từ chấm 11m ở Cúp C1 (và không bị penalty lần nào ở Premier League). - Khả năng kiểm soát rất tốt, đặc biệt trong 15 phút đầu mỗi hiệp. Điểm yếu - Không chiến chỉ ở mức trung bình, dễ thua trong các tình huống cố định. - Hàng phòng ngự không vững chắc, 16 trận đã đấu thì 11 trận thủng lưới. Có vấn đề trong phòng thủ trước các tiền đạo cánh đột ngột bó vào giữa. - Chật vật trong kiểm soát tuyến giữa khi bị đối thủ có thể hình tốt hơn chơi bóng trực diện và tổ chức pressing rát. - Chuyển trạng thái tương đối chậm và ít ghi bàn từ phản công. - Yếu tố sáng tạo thấp trong các tình huống bóng sống. - Tính hiệu quả trong pressing và kiểm soát giảm dần ở mỗi hiệp, thủng lưới tương đối nhiều trong 15 phút cuối các trận. - Saka đá không quá tốt khi không có Ben White bên cạnh.