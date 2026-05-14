Khuất tất quanh việc thành lập tuyển cờ vua dự Olympiad 2026: Người trong cuộc lên tiếng

Olympiad cờ vua lần thứ 46 diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan từ ngày 15 đến 27-9, tiếp tục khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của cờ vua thế giới. Giải vô địch cờ vua đồng đội danh giá nhất thế giới được FIDE tổ chức hai năm một lần, quy tụ hàng trăm đội tuyển quốc gia tranh tài.

Câu chuyện bắt đầu từ lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông của một đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam đầu tháng 5, qua đó người hâm mộ cờ vua được biết một tin tức khá sốc: Dàn kỳ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ không tham dự Olympiad cờ vua 2026 do không tập hợp được lực lượng mạnh nhất.

Hầu hết các thành viên tham dự Olympiad 2024 sẽ vắng mặt tại giải năm nay

Nắm bắt thông tin trên, từ Mỹ, kỳ thủ Lê Quang Liêm khẳng định anh không thi đấu Olympiad 2026 không xuất phát từ khó khăn về lịch trình cá nhân như nhiều người đề cập.

Lê Quang Liêm đã đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế trong suốt 25 năm qua, trong đó có 9 kỳ Olympiad và 9 kỳ World Cup, và vẫn luôn ưu tiên sắp xếp thời gian cho các giải đấu quan trọng cùng đội tuyển kể từ năm 2013 đến nay dù sinh sống và làm việc chủ yếu tại Mỹ.

Bản thân kỳ thủ Lê Quang Liêm bức xúc bởi những phát ngôn thiếu kiểm chứng, câu chuyện tham dự Olympiad còn "nóng" hơn khi giới cờ vua khẩn thiết yêu cầu Bộ môn Cờ (thuộc Cục Thể dục thể thao – Bộ VH-TT- DL) và Liên đoàn Cờ nhanh chóng thành lập đội tuyển dự giải, bởi bỏ qua cơ hội cọ xát rất quý này là điều vô cùng đáng tiếc với cờ vua Việt Nam.

Phạm Lê Thảo Nguyên "đăng ký trễ hạn" dù còn 4 tháng mới vào giải

Sự việc được đẩy lên đến đỉnh điểm vào ngày 9-5, khi Liên đoàn tạo một nhóm zalo, bao gồm các HLV và VĐV đỉnh cao, rồi yêu cầu các kỳ thủ đăng ký tham gia đội tuyển (!) Để góp mặt ở một giải đấu đỉnh cao dài ngày liên quan đến khá nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm nhất vẫn là kinh phí, các VĐV không thể đưa ra quyết định ngay.

Để rồi khi HLV của Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh – hai kỳ thủ Cần Thơ nắm trong tay ba danh hiệu vô địch quốc gia – đăng ký cho VĐV của mình thì được cho biết là "đã trễ hạn".

Đoạn tin nhắn của các kỳ thủ "đăng ký trễ hạn" gây bức xúc dư luận

Không có ba kỳ thủ nam mạnh nhất (Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh), lại vắng hai nữ kỳ thủ hàng đầu quốc gia (Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh), đội tuyển cờ Việt Nam dự Olympiad 2026 nhanh chóng được bổ sung nhân sự, hoàn tất danh sách chỉ trong vòng vài giờ!

Với thành phần bao gồm Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh (nam) và Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy (nữ), đây là đội hình "yếu" nhất từ trước đến nay tham dự một kỳ Olympiad, tính cả một nữ kỳ thủ trẻ Elo chưa chạm nổi mốc 1.200!

Trao đổi với một quan chức Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Berik Balgabaev, cố vấn của FIDE, cho biết ông đã đọc bài chia sẻ của kỳ thủ Lê Quang Liêm và ngao ngán với cách làm việc bất nhất, thiếu kế hoạch của Liên đoàn Cờ Việt Nam, không tập hợp được lực lượng mạnh nhất đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia tại sự kiện cờ vua đẳng cấp nhất hành tinh.

Được biết, ngày 15-5 là hạn chót để các đội tuyển quốc gia đăng ký danh sách sơ bộ. Vậy mà bằng cách làm thiếu khoa học, thậm chí có vẻ "chụp giật" như một phiên chợ, những người có trách nhiệm với cờ vua Việt Nam đã khiến nhiều kỳ thủ hàng đầu bỏ lỡ mất cơ hội được đóng góp cho quốc gia.

Điều khiến nhiều người trong cuộc bức xúc chính là việc các kỳ thủ sẽ phải tự túc kinh phí để đi thi đấu tại Uzbekistan. Thảo Nguyên và Phương Hạnh được hỏi ý kiến từ lâu nhưng ngần ngại vì không lo nổi vé máy bay sang vùng Trung Á (Ban tổ chức đài thọ phần ăn ở suốt giải).

Đây có lẽ cũng là lý do khiến Nguyễn Ngọc Trường Sơn từ chối việc triệu tập lần này.

Theo một thông tin, ngay cả khi chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam quyết định tài trợ cho Thảo Nguyên và Phương Hạnh, danh sách đội tuyển cũng không thay đổi dù được phép trong vòng ba tháng đầu. Luật FIDE nêu rõ, chỉ trong 30 ngày trước giải, mọi thay đổi nhân sự mới phải nộp phí phạt là 100 euro/trường hợp.

Giãi bày của Lê Quang Liêm đã được FIDE lắng nghe

Chưa khẳng định có sự khuất tất trong việc thành lập tuyển cờ vua tham dự Olympiad 2026, thế nhưng sự việc gây xôn xao dư luận vừa qua cho thấy, có những thế lực muốn khuynh đảo làng cờ vua Việt Nam, tự chuyên, tự quyết định nhiều phần việc lẽ ra phải do tập thể Ban chấp hành cho ý kiến.

Trên tất cả, động cơ của họ không thực sự vì quyền lợi của đội tuyển quốc gia, vì uy tín và niềm tự hào của thể thao Việt Nam.