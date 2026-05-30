Arsenal "cày ải" hơn PSG gần 7.000 phút, bất lợi thể lực trước chung kết Cúp C1

Arsenal gặp bất lợi thể lực

Trận chung kết tại sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary) sẽ là trận đấu thứ 63 của Arsenal mùa này. Đội bóng thành London từng nuôi hy vọng giành “cú ăn 4” cho tới đầu tháng 4. Trong khi đó, đây mới là trận thứ 56 của PSG, chưa tính 7 trận tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

Các trụ cột Arsenal của Mikel Arteta rõ ràng phải “cày ải” nhiều hơn đáng kể so với PSG

Khi World Cup đã cận kề, các ngôi sao hàng đầu của cả hai đội gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh, dàn sao PSG bước vào trận đấu với nền tảng thể lực tốt hơn đáng kể.

HLV Luis Enrique thường xuyên xoay tua đội hình tại Ligue 1 mùa này, điều ông có thể làm nhờ chiều sâu lực lượng vượt trội cùng sức mạnh tài chính khổng lồ từ các ông chủ Qatar của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Do chỉ đứng thứ 11 ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 mùa này, PSG phải chơi tới 16 trận Champions League để vào chung kết, bao gồm cả chiến thắng trước Monaco ở vòng play-off. Trong khi đó, Arsenal chỉ đá 14 trận.

Nếu tính những cầu thủ đá chính ở lượt về bán kết của hai đội, đội hình xuất phát của Arsenal đã thi đấu nhiều hơn PSG gần 7.000 phút tại giải quốc nội mùa này, chính xác là hơn 6.726 phút.

Số phút thi đấu PSG - Arsenal Số phút thi đấu 1350 Matvey Safonov 1 David Raya 3330 1049 Marquinhos 2 Ben White 704 1483 Khvicha Kvaratskhelia 3 William Saliba 2615 1129 Fabian Ruiz 4 Gabriel 2751 1062 Ousmane Dembele 5 Riccardo Calafiori 1707 2121 Vitinha 6 Declan Rice 3099 1356 Desire Doue 7 Myles Lewis Skelly 698 1251 Nuno Mendes 8 Bukayo Saka 2225 2453 Warren Zaire Emery 9 Eberechi Eze 1816 1915 Willian Pacho 10 Leandro Trossard 2007 1287 Joao Neves 11 Viktor Gyokeres 2230 16456 Tổng số phút 23182

Thống kê số phút thi đấu ở giải quốc nội mùa này của các cầu thủ PSG và Arsenal

Nhiều thống kê cá nhân cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Đội trưởng PSG, Marquinhos, đá chính 14 trận Champions League, bằng đúng tổng số lần anh ra sân tại Ligue 1, trong đó có 11 trận đá chính và 3 lần vào sân từ ghế dự bị.

Từ ngày 13/2 đến 19/4, trung vệ người Brazil không thi đấu bất kỳ phút nào tại Ligue 1, thậm chí ngồi dự bị cả 7 trận liên tiếp. Dù vậy, anh vẫn chơi trọn vẹn mọi phút trong 6 trận Champions League của PSG ở giai đoạn đó.

Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele chỉ chơi đủ 90 phút đúng một lần trong 22 trận Ligue 1 mùa này. Đồng đội Khvicha Kvaratskhelia cũng chỉ có 2 trận đá trọn vẹn trong tổng số 28 lần ra sân.

Ngày 12/5, Dembele gây tranh cãi khi giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất Ligue 1” mùa thứ hai liên tiếp với 10 bàn thắng và 7 kiến tạo. Dẫu vậy, anh chỉ đá chính 11 trận tại Ligue 1, ra sân 22/34 trận có thể góp mặt, một phần do liên tiếp gặp vấn đề chấn thương.

Chính sách xoay tua của Luis Enrique, người sử dụng 28 cầu thủ ở Ligue 1 so với 25 của Arteta, cũng khiến PSG phải trả giá nhất định, dù không quá nghiêm trọng.

Ba trong sáu thất bại tại Ligue 1 của PSG, trước Marseille hồi tháng 9, Monaco tháng 11 và Lyon tháng 4, đều diễn ra ngay sau các trận Champions League.

Tiền vệ Warren Zaire Emery là cầu thủ đá nhiều phút nhất cho PSG tại Ligue 1 với 2.453 phút. Tuy nhiên, có tới 6 cầu thủ Arsenal vượt qua con số này.

Ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn Ligue 1

Việc Ngoại hạng Anh được đánh giá là giải đấu mạnh nhất châu Âu không đơn thuần đến từ sự thiên vị dành cho bóng đá Anh. Bảng xếp hạng hệ số UEFA hiện xếp Ngoại hạng Anh số một châu Âu, còn Ligue 1 đứng thứ năm.

Cũng cần nhắc rằng PSG đã chơi tới 58 trận mùa trước trên hành trình giành “cú ăn 4” lịch sử, bao gồm chức vô địch Champions League đầu tiên sau khi đánh bại Arsenal với tổng tỷ số 3-1 ở bán kết. Ngoài ra, Ligue 1 chỉ có 18 đội nên ít hơn Premier League bốn vòng đấu.

Dẫu vậy, các trụ cột Arsenal rõ ràng phải “cày ải” nhiều hơn đáng kể. Thủ môn David Raya đã chơi trọn mọi phút mùa giải trước khi được nghỉ ở vòng cuối gặp Crystal Palace sau khi Arsenal sớm vô địch.

Declan Rice, William Saliba, Gabriel Magalhaes và Martin Zubimendi đều đá chính ít nhất 30 trận tại Ngoại hạng Anh. Bên phía PSG, chỉ Zaire Emery đạt được cột mốc này.

Trong nhóm 10 cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất ở giải quốc nội của hai đội mùa này, PSG chỉ đóng góp hai cái tên là Zaire Emery và Illia Zabarnyi.

Cách Arsenal tiếp cận trận chung kết cũng rất đáng chờ đợi, nhất là sau khi họ chính thức đăng quang mà không cần thi đấu, nhờ Man City bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 37 hôm 20/5. Nhiều trụ cột của “Pháo thủ” được nghỉ ngơi ở chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng cuối hôm 24/5.

Trong khi đó, PSG vô địch Ligue 1 từ ngày 14/5 sau chiến thắng 2-0 trước Lens. Đội bóng thủ đô nước Pháp thua trận cuối mùa 1-2 trước đối thủ cùng thành phố Paris FC sau khi đã nhận cúp trước giờ bóng lăn.

Trận đấu đó diễn ra ngày 18/5, đồng nghĩa PSG có tới gần 13 ngày nghỉ trước chung kết, trong khi Arsenal chỉ có 6 ngày chuẩn bị.

Hồi tháng 3, PSG thậm chí còn được chấp thuận hoãn trận Ligue 1 gặp Lens để tập trung cho hai lượt tứ kết Champions League với Liverpool.

PSG đã vô địch Ligue 1 tới 12 trong 14 mùa gần nhất kể từ khi các ông chủ Qatar tiếp quản CLB năm 2012. Trước đó, họ mới chỉ hai lần đăng quang.

Trong khi đó, Arsenal vừa chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh Anh kéo dài 22 năm, giúp hai đội hiện cùng sở hữu 14 danh hiệu quốc nội.

PSG hiện nhỉnh hơn về số lần vô địch Champions League. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi sau trận chung kết vào ngày 30/5 tới.