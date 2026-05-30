Trực tiếp chuyển nhượng 30/5: Lộ mức phí MU chiêu mộ Ederson, Mbappe sang Ngoại hạng Anh?

Lộ mức phí MU chiêu mộ Ederson

Theo The Sun (Anh), MU sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil Ederson với mức phí thấp hơn con số 38 triệu bảng từng được đồn đoán trước đó.

Mùa hè năm ngoái, mức giá 50 triệu bảng mà Atalanta đưa ra cho Ederson từng khiến MU, Real Madrid và Atletico Madrid phải chùn bước. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể.

Sau khi thương vụ chuyển tới Atletico Madrid của tiền vệ người Brazil đổ vỡ hồi tháng Ba, MU đã nhanh chóng vào cuộc để đưa mục tiêu của mình về Old Trafford.

Trong khi đó, sự quan tâm của “Quỷ đỏ” dành cho Carlos Baleba của Brighton được cho là đã hạ nhiệt, khi hai CLB chưa thể tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng.