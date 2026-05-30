Trực tiếp chuyển nhượng 30/5: Lộ mức phí MU chiêu mộ Ederson, Mbappe sang Ngoại hạng Anh?
Cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 30/5.
Theo The Sun (Anh), MU sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil Ederson với mức phí thấp hơn con số 38 triệu bảng từng được đồn đoán trước đó.
Mùa hè năm ngoái, mức giá 50 triệu bảng mà Atalanta đưa ra cho Ederson từng khiến MU, Real Madrid và Atletico Madrid phải chùn bước. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể.
Sau khi thương vụ chuyển tới Atletico Madrid của tiền vệ người Brazil đổ vỡ hồi tháng Ba, MU đã nhanh chóng vào cuộc để đưa mục tiêu của mình về Old Trafford.
Trong khi đó, sự quan tâm của “Quỷ đỏ” dành cho Carlos Baleba của Brighton được cho là đã hạ nhiệt, khi hai CLB chưa thể tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng.
Kylian Mbappe được đồn đoán có thể chuyển tới Premier League trong tương lai, và một mối liên hệ giàu cảm xúc có thể đưa anh tới Liverpool.
Theo talkSPORT, mẹ của ngôi sao người Pháp là một fan hâm mộ lớn của Liverpool, làm dấy lên thêm những đồn đoán về khả năng Mbappe cập bến Merseyside trong tương lai.
Mbappe bước vào kỳ World Cup 2026 sau mùa giải đầy biến động tại Real Madrid, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị có thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện ở Bernabeu.
Jose Mourinho được cho là sẽ tiếp quản vị trí HLV trưởng, thay thế HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa sau khi triều đại ngắn ngủi của Xabi Alonso khép lại chóng vánh.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Mbappe vốn muốn tiếp tục làm việc dưới thời Alonso hơn. Quan hệ giữa chân sút người Pháp với ban lãnh đạo cùng ban huấn luyện Real Madrid được cho là đã trở nên căng thẳng trong giai đoạn cuối mùa giải.
Hậu vệ người Italia gần đây bị đồn có thể chia tay sân Emirates trong mùa hè này, sau khi thừa nhận vẫn còn “nợ dang dở” với CLB cũ AS Roma.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica, Riccardo Calafiori khẳng định anh chưa muốn rời “Pháo thủ” ở thời điểm hiện tại, dù vẫn để ngỏ khả năng trở lại quê nhà thi đấu trong tương lai.
Thông tin này chắc chắn sẽ khiến HLV Mikel Arteta hài lòng, khi Calafiori vẫn đang hạnh phúc tại London. Hậu vệ 24 tuổi đã ra sân 36 trận trên mọi đấu trường mùa này và vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chinh phục Champions League của Arsenal ở trận chung kết với Paris Saint-Germain diễn ra vào đêm nay (30/5).
Douglas Luiz chuẩn bị trở lại Juventus sau khi Aston Villa quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park sẽ không chi 25 triệu euro để giữ chân tiền vệ người Brazil, đồng nghĩa Douglas Luiz sẽ trở lại Turin sau khi mùa giải khép lại.
Ở giai đoạn đầu khoác áo Aston Villa, Luiz từng là trụ cột nổi bật nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, trong lần tái xuất này, tiền vệ 28 tuổi đã không thể thuyết phục CLB trao cho anh bản hợp đồng dài hạn.
“Quỷ đỏ” có nguy cơ để vuột mất tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest vào tay kình địch Man City, khi đội chủ sân Etihad được cho là đang chiếm ưu thế trong thương vụ này.
Theo BBC (Anh), Anderson nghiêng về khả năng gia nhập Man City, dù hiện tại chưa có thỏa thuận chính thức nào được thông qua.
Phía MU vẫn duy trì sự quan tâm dành cho tuyển thủ Anh, nhưng được cho là không sẵn sàng chi vượt mức định giá hơn 100 triệu bảng để hoàn tất thương vụ.
