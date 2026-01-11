Carlsen 'mượn' Messi ca ngợi thần đồng cờ vua Argentina

Hôm 6/1, Faustino được Carlsen đích thân đón tiếp tại trụ sở công ty Take Take Take mà anh đồng sáng lập ở thủ đô Oslo, Na Uy. Thần đồng 12 tuổi Argentina không chỉ có buổi phỏng vấn chung mà còn trực tiếp so tài kỳ thủ số một thế giới. Dù giành chiến thắng trong một ván cờ nhanh mang tính biểu diễn và thân mật, Carlsen vẫn ngả mũ trước tài năng của Faustino.

"Faustino xuất sắc hơn Messi rất nhiều, nếu xét ở cùng độ tuổi 12", vua cờ người Na Uy nói. "Cậu bé đang đi đúng hướng và điều quan trọng nhất là phải cảm thấy thích thú với hành trình này. Sẽ có ngày, chính Messi mới là người cảm thấy may mắn khi được so sánh với cậu bé".

Faustino trong ván cờ nhanh giao lưu với Magnus Carlsen. Ảnh: La Derecha Diario

Khi được hỏi về phát biểu của Carlsen, Faustino đồng tình, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn. "Cháu chơi để giải trí và tiến bộ hơn mỗi ngày", cậu bé nói bằng vốn tiếng Anh lưu loát. "Cháu cũng rất thích bóng đá và say mê khi được xem Messi thi đấu".

Carlsen hiện sở hữu 20 danh hiệu VĐTG ở ba nội dung, gồm 5 cờ tiêu chuẩn, 6 cờ nhanh và 9 cờ chớp. Nhưng anh hoàn toàn bị chinh phục bởi tư duy của Faustino. Kỳ thủ Na Uy nói: "Cá nhân tôi đánh giá cậu bé là một kỳ thủ xuất sắc và có nhãn quan chiến thuật nhạy bén, điều cực hiếm ở những người chơi trẻ tuổi như vậy. Có cảm giác Faustino thực sự yêu và sống trọn với cờ vua".

Dù hiện tại mới chỉ giữ danh hiệu Kiện tướng Quốc tế (IM), Faustino đã ở tầm cỡ một Đại kiện tướng (GM). Tại giải VĐTG ở Doha, Qatar tháng 12/2025, cậu bé trở thành kỳ thủ trẻ nhất thế giới vượt ngưỡng Elo 2500 ở cả ba nội dung chính thức: tiêu chuẩn, nhanh và chớp.

Tại sự kiện Title Tuesday - giải cờ nhanh trực tuyến do Carlsen và công ty của anh tổ chức quy tụ hơn 400 kỳ thủ, trong đó có nhiều Đại kiện tướng hàng đầu thế giới, Faustino cán đích ở vị trí thứ 40. Điểm nhấn của giải là việc Carlsen hay Faustino được thi đấu trong cabin riêng biệt với camera giám sát, nơi họ vừa đi quân vừa chia sẻ trực tiếp cảm nhận với người hâm mộ.

Faustino tổng cộng đã tranh tài 11 ván ở sự kiện, vừa đeo tai nghe vừa giao lưu với khán giả trong gần 2,5 giờ đồng hồ. Trong buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube cá nhân sau đó, tài năng này tỏ rõ phấn khích khi được gặp gỡ trực tiếp thần tượng Carlsen.

"Cháu đã chơi một ván 3+2 - ba phút cho mỗi bên, cộng hai giây cho mỗi nước đi - với Carlsen. Cháu nghĩ mình đã chơi ổn nhưng vẫn thua. Văn phòng tại Oslo thật sự choáng ngợp, từ phòng của mình cháu có thể nhìn thấy chú Carlsen ở phía bên kia", thần đồng cờ Argentina nói.

Hoàng Thông (theo La Nacion)