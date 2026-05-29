Bị loại đau khỏi Roland Garros, "người máy" Sinner hé lộ về tình hình sức khỏe

Jannik Sinner vừa gây sốc khi bị loại ngay từ vòng 2 của Roland Garros. Tay vợt người Italia thắng 2 set đầu và dẫn trước tới 5-1 trong set 3. Tuy nhiên, tất cả đều không ngờ được Cerundolo lại có thể xoay chuyển tình thế hay đến vậy. Tay vợt người Argentina thắng 18/20 game còn lại để ngược dòng thắng 3-2 trước tay vợt số 1 thế giới.

Sinner đuối sức hoàn toàn ở nửa sau của trận đấu

Đa phần đều nhận ra Sinner gặp vấn đề về sức khỏe khi phải chơi trong thời tiết nóng bức. Tay vợt người Italia thừa nhận điều này trong buổi phỏng vấn sau trận. “Tôi gặp vấn đề về thể lực ngay từ đầu, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi cảm thấy năng lượng của bản thân xuống cực kỳ thấp. Đó là lý do tôi cố gắng kết thúc bằng những cú giao bóng.

Đáng tiếc, chiến thuật ấy không hiệu quả bởi tôi không còn nhiều thể lực. Tôi buộc phải buông set 4 và dồn sức cho set 5. Game đầu tiên rất quan trọng nhưng tôi không hoàn thành việc giao bóng. Câu chuyện sau đó mọi người đều đã biết.

Thực ra, tôi đã cảm thấy không khỏe ngay từ khi thức dậy. Tôi buộc phải kết thúc những tình huống thật nhanh. Ban đầu, tôi làm rất tốt nhưng mọi thứ trôi đi quá nhanh.

Tất nhiên, tôi muốn chúc mừng Cerundolo. Tôi hơi thất vọng về bản thân chứ không có ý hạ thấp chiến công của anh ấy. Cerundolo đã có trận đấu tuyệt vời, đặc biệt là ở những game đấu cuối. Tôi rất thất vọng về kết quả này nhưng đó là thể thao”.